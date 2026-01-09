Британія готова виділити $268 млн на підготовку військ для можливого розгортання в Україні, - Гілі

Велика Британія планує спрямувати 200 млн фунтів стерлінгів ($268 млн) на підготовку своїх військових для можливого розгортання в Україні у разі підписання мирної угоди.

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна.

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За словами Гілі, кошти підуть на підготовку британських військ, щоб вони могли розпочати розгортання "з першого ж дня" після укладення мирної угоди.

Окрім цього, міністр повідомив, що вже у січні Британія запускає виробництво нових ракет-перехоплювачів для протидії російським дронам-камікадзе типу "Шахед". За його словами, у виробництві використають українську інтелектуальну власність у поєднанні з сучасними британськими технологіями.

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Гілі наголосив, що ракети постачатимуть Україні тисячами щомісяця. За його словами, це має допомогти Україні як у поточній боротьбі, так і в забезпеченні тривалого миру.

Міністр оборони також відреагував на нічну атаку РФ по Києву, внаслідок якої багато житлових будинків залишилися без світла, води та тепла. Він зазначив, що сильні морози лише підкреслюють необхідність подальшого посилення підтримки України з боку союзників.

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Розгортання сил підтримки в Україні

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