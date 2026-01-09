Паризька декларація стала першим кроком до отримання реальних гарантій безпеки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зустрівся із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Я вважаю, що Паризька декларація стала кроком уперед, щоб отримати справжні гарантії безпеки від Європи", - сказав глава держави перед зустріччю з Гілі.

Також він подякував Великій Британії за підтримку України.

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За словами Зеленського, Україна та Велика Британія відкрили нову сторінку у відносинах після підписання угоди про 100-річне партнерство.

Президент подякував Британії також за допомогу із ППО.

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"Ваше рішення щодо ППО є надзвичайно важливим, особливо після такого масштабного удару цієї ночі.

Думаю, що вам відомі всі деталі цієї жорстокої атаки, яка відбулася на тлі розмов про майбутні мирні переговори, усіх цих обговорень і рішень щодо гарантій безпеки, а також зустрічей не лише з європейськими партнерами, але й з американською делегацією в Європі. Попри це Російська Федерація здійснює численні атаки проти нашої цивільної та енергетичної інфраструктури", - додав він.

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Що передувало?

Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.

Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.

Напередодні президент Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова про роботу української переговорної команди у Франції.

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