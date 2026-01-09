УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13972 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини в Парижі
1 044 25

Паризька декларація стала першим кроком до отримання реальних гарантій безпеки, - Зеленський

Зеленський прокоментував переговори у Парижі

Президент Володимир Зеленський зустрівся із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Я вважаю, що Паризька декларація стала кроком уперед, щоб отримати справжні гарантії безпеки від Європи", - сказав глава держави перед зустріччю з Гілі.

Також він подякував Великій Британії за підтримку України.

Читайте також: Британія та Франція можуть направити до України до 15 тисяч військових після мирної угоди, - The Times

За словами Зеленського, Україна та Велика Британія відкрили нову сторінку у відносинах після підписання угоди про 100-річне партнерство.

Президент подякував Британії також за допомогу із ППО.

Читайте: Сторічне партнерство в оборонній сфері: Україна і Велика Британія підписали дорожню карту

"Ваше рішення щодо ППО є надзвичайно важливим, особливо після такого масштабного удару цієї ночі.

Думаю, що вам відомі всі деталі цієї жорстокої атаки, яка відбулася на тлі розмов про майбутні мирні переговори, усіх цих обговорень і рішень щодо гарантій безпеки, а також зустрічей не лише з європейськими партнерами, але й з американською делегацією в Європі. Попри це Російська Федерація здійснює численні атаки проти нашої цивільної та енергетичної інфраструктури", - додав він.

Читайте: Посланця Путіна Дмитрієва помітили в Парижі біля посольства США після перемовин щодо України, - Le Monde

Що передувало?

  • Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
  • Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.
  • Напередодні президент Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова про роботу української переговорної команди у Франції.

Читайте також: Зеленський призначив нових очільників чотирьох областей

Автор: 

Велика Британія (6031) Зеленський Володимир (28446) Гілі Джон (110)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
а як же *****, твої 26 меморандумів "безпеки"!!!??? тільки гроші державні розбазарюєш зі своєю зе-бандою!!
показати весь коментар
09.01.2026 16:19 Відповісти
+7
Де Фламінго?
показати весь коментар
09.01.2026 16:16 Відповісти
+6
Вова де Єрмачілла сидить? Ти лядь довго по закордонню ховатимешся цука?
показати весь коментар
09.01.2026 16:06 Відповісти

Завантаження...

 
 