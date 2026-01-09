Паризька декларація стала першим кроком до отримання реальних гарантій безпеки, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський зустрівся із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
"Я вважаю, що Паризька декларація стала кроком уперед, щоб отримати справжні гарантії безпеки від Європи", - сказав глава держави перед зустріччю з Гілі.
Також він подякував Великій Британії за підтримку України.
За словами Зеленського, Україна та Велика Британія відкрили нову сторінку у відносинах після підписання угоди про 100-річне партнерство.
Президент подякував Британії також за допомогу із ППО.
"Ваше рішення щодо ППО є надзвичайно важливим, особливо після такого масштабного удару цієї ночі.
Думаю, що вам відомі всі деталі цієї жорстокої атаки, яка відбулася на тлі розмов про майбутні мирні переговори, усіх цих обговорень і рішень щодо гарантій безпеки, а також зустрічей не лише з європейськими партнерами, але й з американською делегацією в Європі. Попри це Російська Федерація здійснює численні атаки проти нашої цивільної та енергетичної інфраструктури", - додав він.
Що передувало?
- Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
- Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.
- Напередодні президент Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова про роботу української переговорної команди у Франції.
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