Новости Мирные переговоры в Париже
557 17

Парижская декларация стала первым шагом к получению реальных гарантий безопасности, - Зеленский

Зеленский прокомментировал переговоры в Париже

Президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны Великобритании Джоном Гилли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробности

"Я считаю, что Парижская декларация стала шагом вперед, чтобы получить реальные гарантии безопасности от Европы", - сказал глава государства перед встречей с Гилли.

Также он поблагодарил Великобританию за поддержку Украины.

По словам Зеленского, Украина и Великобритания открыли новую страницу в отношениях после подписания соглашения о 100-летнем партнерстве.

Президент поблагодарил Великобританию также за помощь с ПВО.

"Ваше решение по ПВО является чрезвычайно важным, особенно после такого масштабного удара этой ночью.

Думаю, что вам известны все детали этой жестокой атаки, которая произошла на фоне разговоров о предстоящих мирных переговорах, всех этих обсуждений и решений по гарантиям безопасности, а также встреч не только с европейскими партнерами, но и с американской делегацией в Европе. Несмотря на это, Российская Федерация осуществляет многочисленные атаки против нашей гражданской и энергетической инфраструктуры", - добавил он.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
  • Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.
  • Накануне президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды во Франции.

Великобритания (5261) Зеленский Владимир (23333) Гилли Джон (85)
+3
Вова де Єрмачілла сидить? Ти лядь довго по закордонню ховатимешся цука?
показать весь комментарий
09.01.2026 16:06 Ответить
+3
Спочатку був Будапештський меморандум. І той крок став останнім не тільки для гарантій безпеки. І не тільки для України...
показать весь комментарий
09.01.2026 16:08 Ответить
+3
Де Фламінго?
показать весь комментарий
09.01.2026 16:16 Ответить
Будет вам супердекларация, зубом клянусь(В.Зегевара, избранные цитаты).
показать весь комментарий
09.01.2026 16:05 Ответить
в сзр оформили
показать весь комментарий
09.01.2026 16:12 Ответить
Зима на дворі. Полетіли в теплі краї.
показать весь комментарий
09.01.2026 16:50 Ответить
Схоже цей імбецил знайшов собі нове заняття.
Тепер він вигадує назви для нікому не потрібних папірців.
показать весь комментарий
09.01.2026 16:16 Ответить
Підписав якийсь туалетний папір і тепер відмазки клеїть.
показать весь комментарий
09.01.2026 16:18 Ответить
а як же *****, твої 26 меморандумів "безпеки"!!!??? тільки гроші державні розбазарюєш зі своєю зе-бандою!!
показать весь комментарий
09.01.2026 16:19 Ответить
Декларация -- это не юридический документ. Аналог меморандума.
Делайте выводы.
показать весь комментарий
09.01.2026 16:26 Ответить
Кого, Ви, будете вчити?! Воно- дипломований юрист!, млть...
показать весь комментарий
09.01.2026 16:47 Ответить
Тільки но Парижська? А весь цей мотлох «гарантій» і декларацій до цього, що? На смітник? Титанічну працю дірмака і мільйони потрачених грошей похирити?
показать весь комментарий
09.01.2026 16:36 Ответить
Засунь ти собі ті папірці в сраку краще, де фламінго на москву?!
показать весь комментарий
09.01.2026 16:51 Ответить
,Декларации, ---- как говорил Остап Бендер---- ,,белой акации цветы эмиграции,,! Какие нахер Декларации!?
показать весь комментарий
09.01.2026 16:54 Ответить
Ладно, що цю діч через ЗМІ продавати Трампу.
Нафейхуа цю хрінь згодовуввти дебілам в Україні, які 4 роки чекають, що ось-ось війна закінчиться.

Ну заженете ви інфантильних ідіотів у ще глибший депресняк - кому від цього стане краще?
показать весь комментарий
09.01.2026 17:03 Ответить
Оборжака з цього клоуна. Тільки звиздіти і знає. Інакшої дії не навчений. Дали текст - вийшов розказав, почекав оплески.
показать весь комментарий
09.01.2026 17:11 Ответить
 
 