Парижская декларация стала первым шагом к получению реальных гарантий безопасности, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны Великобритании Джоном Гилли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Подробности
"Я считаю, что Парижская декларация стала шагом вперед, чтобы получить реальные гарантии безопасности от Европы", - сказал глава государства перед встречей с Гилли.
Также он поблагодарил Великобританию за поддержку Украины.
По словам Зеленского, Украина и Великобритания открыли новую страницу в отношениях после подписания соглашения о 100-летнем партнерстве.
Президент поблагодарил Великобританию также за помощь с ПВО.
"Ваше решение по ПВО является чрезвычайно важным, особенно после такого масштабного удара этой ночью.
Думаю, что вам известны все детали этой жестокой атаки, которая произошла на фоне разговоров о предстоящих мирных переговорах, всех этих обсуждений и решений по гарантиям безопасности, а также встреч не только с европейскими партнерами, но и с американской делегацией в Европе. Несмотря на это, Российская Федерация осуществляет многочисленные атаки против нашей гражданской и энергетической инфраструктуры", - добавил он.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
- Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.
- Накануне президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды во Франции.
