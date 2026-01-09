Парижская декларация стала первым шагом к получению реальных гарантий безопасности, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны Великобритании Джоном Гилли.

Подробности

"Я считаю, что Парижская декларация стала шагом вперед, чтобы получить реальные гарантии безопасности от Европы", - сказал глава государства перед встречей с Гилли.

Также он поблагодарил Великобританию за поддержку Украины.

По словам Зеленского, Украина и Великобритания открыли новую страницу в отношениях после подписания соглашения о 100-летнем партнерстве.

Президент поблагодарил Великобританию также за помощь с ПВО.

"Ваше решение по ПВО является чрезвычайно важным, особенно после такого масштабного удара этой ночью.

Думаю, что вам известны все детали этой жестокой атаки, которая произошла на фоне разговоров о предстоящих мирных переговорах, всех этих обсуждений и решений по гарантиям безопасности, а также встреч не только с европейскими партнерами, но и с американской делегацией в Европе. Несмотря на это, Российская Федерация осуществляет многочисленные атаки против нашей гражданской и энергетической инфраструктуры", - добавил он.

Что предшествовало?

Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.

Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

Накануне президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды во Франции.

