РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10812 посетителей онлайн
Новости Иностранные миротворцы в Украине
232 5

Великобритания готова выделить $268 млн на подготовку войск для возможного развертывания в Украине, - Гилли

гілі

Великобритания планирует направить 200 млн фунтов стерлингов ($268 млн) на подготовку своих военных для возможного развертывания в Украине в случае подписания мирного соглашения.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Гилли, средства пойдут на подготовку британских войск, чтобы они могли начать развертывание "с первого же дня" после заключения мирного соглашения.

Кроме этого, министр сообщил, что уже в январе Великобритания запускает производство новых ракет-перехватчиков для противодействия российским дронам-камикадзе типа "Шахед". По его словам, в производстве будет использоваться украинская интеллектуальная собственность в сочетании с современными британскими технологиями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парижская декларация стала первым шагом к получению реальных гарантий безопасности, - Зеленский

Гили подчеркнул, что ракеты будут поставляться Украине тысячами ежемесячно. По его словам, это должно помочь Украине как в текущей борьбе, так и в обеспечении длительного мира.

Министр обороны также отреагировал на ночную атаку РФ по Киеву, в результате которой многие жилые дома остались без света, воды и тепла. Он отметил, что сильные морозы только подчеркивают необходимость дальнейшего усиления поддержки Украины со стороны союзников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Столетное партнерство в оборонной сфере: Украина и Великобритания подписали дорожную карту

Развертывание сил поддержки в Украине

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во Франции и Великобритании сотни тысяч домов остались без света из-за мощного шторма

Автор: 

Великобритания (5261) миротворцы (1265) Гилли Джон (85) война в Украине (7453)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Войска для возможного развертывания в случае возможного мирного соглашения, если москва возможно на него согласится. Звучит почти окрыляюще. Для ценителей.
показать весь комментарий
09.01.2026 17:51 Ответить
Це не Північна Корея, жоден західний солдат за нас воювати та вмирати не буде. Наперсточник Зеля може підписувати всякі лоховські гарантії, це він вміє. Але після першого пострілу бурята Васі всі голубі каски покинуть Україну зі швидкістю світла. А чо ти зробишь, скаже Трамп.
показать весь комментарий
09.01.2026 18:02 Ответить
КРАЩЕ ВИКОРИСТАЙТЕ ЦІ ГРОШІ НА ЛІКВІДАЦІЮ ВСЬОГО ОДНОГО ПУТІНА !!!
показать весь комментарий
09.01.2026 18:07 Ответить
АБО ВСІХ ЙОГО ДВІЙНИКІВ !)
показать весь комментарий
09.01.2026 18:08 Ответить
Брити,яку зону окупації вам визначив Янелох?
показать весь комментарий
09.01.2026 18:12 Ответить
 
 