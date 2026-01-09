Великобритания готова выделить $268 млн на подготовку войск для возможного развертывания в Украине, - Гилли

Великобритания планирует направить 200 млн фунтов стерлингов ($268 млн) на подготовку своих военных для возможного развертывания в Украине в случае подписания мирного соглашения.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Гилли, средства пойдут на подготовку британских войск, чтобы они могли начать развертывание "с первого же дня" после заключения мирного соглашения.

Кроме этого, министр сообщил, что уже в январе Великобритания запускает производство новых ракет-перехватчиков для противодействия российским дронам-камикадзе типа "Шахед". По его словам, в производстве будет использоваться украинская интеллектуальная собственность в сочетании с современными британскими технологиями.

Гили подчеркнул, что ракеты будут поставляться Украине тысячами ежемесячно. По его словам, это должно помочь Украине как в текущей борьбе, так и в обеспечении длительного мира.

Министр обороны также отреагировал на ночную атаку РФ по Киеву, в результате которой многие жилые дома остались без света, воды и тепла. Он отметил, что сильные морозы только подчеркивают необходимость дальнейшего усиления поддержки Украины со стороны союзников.

Развертывание сил поддержки в Украине

