Цензор.НЕТ
США собирают союзников для уменьшения зависимости от Китая

Америка собирает союзников, чтобы уменьшить зависимость от КНР

Соединенные Штаты активизируют дипломатические усилия для уменьшения зависимости Запада от китайских критически важных минералов и формируют новую коалицию партнеров для перестройки глобальных цепочек поставок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters, посвященном инициативе Министерства финансов США по координации действий со странами G7 и другими союзниками.

Координатором новой стратегии выступает министр финансов США Скотт Бессент. На 12 января он запланировал встречу с высокопоставленными чиновниками из 12 государств, среди которых страны "Большой семерки", Европейский Союз, Австралия, Индия, Южная Корея и Мексика. Вместе эти страны формируют около 60% мирового спроса на стратегическое сырье, что придает им значительный вес в глобальном противостоянии с Китаем.

Контроль Китая над стратегическим сырьем

В настоящее время Китай сохраняет доминирующие позиции на рынке критически важных минералов. По разным оценкам, Пекин обеспечивает от 47% до 87% мировых потребностей в меди, литии, кобальте, графите и редкоземельных элементах. Именно эти ресурсы являются ключевыми для оборонной промышленности, производства полупроводников, развития возобновляемой энергетики и изготовления аккумуляторов.

Постоянные сигналы со стороны Китая о возможных ограничениях экспорта создают серьезные риски для мирового производства и технологического развития. В Вашингтоне считают, что предыдущие темпы диверсификации поставок были слишком медленными.

"Мы должны действовать быстрее, иначе риски для экономик партнеров будут только расти", - отмечают источники, близкие к американской делегации.

Позиция США и ограниченные ожидания от встречи

По информации Reuters, Скотт Бессент поднимал тему редкоземельных металлов еще летом во время саммита в Канаде. Впрочем, реальные шаги со стороны союзников пока продемонстрировала только Япония. Другие страны, по оценке США, не проявили достаточной оперативности.

Аналитики прогнозируют, что по итогам январской встречи стороны могут ограничиться принятием общей декларации без немедленных совместных действий. В то же время в Вашингтоне подчеркивают готовность взять на себя лидерство и углублять сотрудничество с теми партнерами, которые уже осознают масштаб угрозы.

Отдельно отмечается, что ранее Дональд Трамп заявил о готовности США поставлять нефть Китаю и России. Эту позицию он связал с планами установления контроля его администрации над нефтедобывающей отраслью Венесуэлы, подчеркнув, что Соединенные Штаты "открыты для бизнеса" и готовы продавать энергоресурсы как из собственных месторождений, так и с территорий под американским управлением.

Китай (3311) США (28946) экономика (3938)
Дегенерат погрожує рейдернути Гренландію, Канаду та Мексику, кладе хрін на міжнародні зобов'язання Штатів, а потім шукає союзників.
В Европа тут найкращий варіант. Европа і Канада. Але старий довбойоб....
Якось дуже оригинально Трамп збирає союзників - з Канадою розісрався, ЄС погрожує вторгненням у Гренландію.
НАТО взагалі розвалити хоче.
В Европа тут найкращий варіант. Европа і Канада. Але старий довбойоб....
Та от не факт.
Канада, Мексика та ЄС якраз ніяк не хочуть злазити з китайської голки.
Як і США. Глобальний світ, це світ де всі залежать від всіх. А антиглобалісти застряли в минулому.
Це не питання антиглобалізму. Окрім Китаю є купа інших країн з дешевою робочою силою.

Питання у тому, що комуністичний Китай є ворогом.

І діє Китай за тим же принципом, яким користувався Ленін: "Вони самі продадуть нам мотузку, на якій ми їх повісимо".

Торгівельні та виробничі відносини з Китаєм щось на кшталт інвестицій у Рейх у 1930-ті.
Заводи Круппа робили офігенну сталь, доречі. Після 1939 року вся Європа у цьому впевнилася.
Так, Китай ворог Україні, але не її боярам. От яскравий приклад на Чернігівщині і наслідки поцілунків в десна місцевого призначенця Зеленського з китайцями :

Не дивно, що Чернігівщина стала зоною вільного доступу для російських шахедів і їх безперешкодному руху по всій Україні для знищення інфраструктури як Чернігівщини так і всієї України, бо як виявляється саме Чернігівщина, звісно «за збігом обставин» і суто «випадково» стала зоною експансії Китаю в економічному і як наслідок політичному впливі, з усіми витікаючими з цього обсьавинами. Принаймі тепер зрозуміло чому дрони рашистів в небі Чернігівщини як червонокнижні птахи під час міграції і розмноження, яких заборонено чіпати.😡😡😡😡😡😡😡

Мені цікаво, чи знає президент про.те, що чаус і бриживський яких він поставив дерибанити Чернігівщину, активно співпрацюють з китайцями, які допомогають рашці знищувати Україну, ті самі китайці які війну рашки проти України називпють кризою, і ті самі яких і сам Зеленський і Європа прямо звинувачує, справедливо цілком, в забезпеченні російських військ не тільки баблом і спорядженням, а і зброєю?????????😡😡😡😡😡
Що скажете пане президенте? Ви на сторінки в соц мережах своїх призначенців заглядаєте? Якщо ні то дуже раджу!!!
Ось, що пише чаус на своєму тг каналі, давлясі либу.і красуючісь на фото з китайським надзвичайним послом Китаю в Україні Ля Шикунєм, запостивши китайський прапор і щабувши про український:
«🇨🇳Провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкунем.

Серед іншого зосередилися на економічних питаннях. Китай залишається торговельним партнером для підприємств Чернігівщини - це стосується як експорту, так й імпорту товарів.

Розповів про те, що в області працюють декілька підприємств із залученням китайського капіталу - переважно сільськогосподарський і деревообробний бізнес.

Одне з підприємств, що займається тваринництвом і вирощує зернові в Корюківці, в жовтні 2025 року атакували російські дрони. Мільйонні збитки - пошкоджена техніка, урожай, добрива й склади. Ворожі удари - це реальна загроза. Як бачимо, мішень для росіян також і бізнес з іноземними інвестиціями.

Чесна зустріч. Поінформував про фактичний стан справ на Чернігівщині, про наслідки і цілі щоденних ворожих обстрілів. Сказав про те, що ми прагнемо справедливого миру.»

Доречі, звісно «за збігом обставин» і цілковитим «співпадінням» саме КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН З бобоку парашинського кордону рашисти найбільше усіяли майданчиками запуску шахеді всіх типів, і тепер шлях до Чернігова, Києва СТАВ НАЙКОРОТШИМ ЗА ВЕСЬ ЧАС РАШИСТСЬКО ФАШИСТСЬКОГО НАПАДУ НА Україну!!!!
І дивина, саме КОРЮКІВЩИНА СТРАЖДАЄ НАЙБІЛЬШЕ ВІД АТАК, АЛЕ китайська ху...я нічого не робить для захисту, а сприяє знищенню інфраструктури Корюківщини і їх знелюднення.😡😡😡😡😡😡😡😡😈
От лінк на тг канал чауса
https://cg.gov.ua/
Враховуючи, що майже всі китайські гаджети передають свою геолокацію на китайські сервери, не дивно.

Навіть додаток моніторингу інвертора без увімкнення геолокації не працює.
Маячня.
Це факт, а не маячня.
Навіть роботи-пилососи гоняють трафік через китайські сервери.
Те ж стосується комунікаційного обдаднання та електромобілів.

В армії Ізраїлю саме з цієї причини заборонили китайські електромобілі.

П.С. У мене система безперебійного живлення у квартирі з китайським інвертором. І вже давно не задіяний робот-пилосос Сяомі.
Тому не розповідай мені, що маячня, а що ні.
Це маячня, десь на рівні міських легенд.
Там давно нема ніякого комунізму. Лише назва.
Свого часу ЄС не хотіла злазити з кацапської газової голки... але все тече-все міняється. Час покаже.
Так, коли почали злазити, було вже пізно - війна вже почалася.
У тому-то і справа, що Трамп бачить "рішучість" ЄС, а воювати з Китаєм він явно не хоче.
І для цього свариться з Європою
Дегенерат погрожує рейдернути Гренландію, Канаду та Мексику, кладе хрін на міжнародні зобов'язання Штатів, а потім шукає союзників.
12.01.2026 00:34 Ответить
Л - логіка ...
Союзникам може варто зробити вигляд,що вони краще б китайців пустили на острів Гренландію,тоді руде б почухалося)
А чрму так? Тому що Європа сама втратила почуття самозбереження і рішучості протистояти будь яким зазіханням на неї і мироустрій вцілому.
Погрязла в ліберастії і толерастії, а пішла на дно з своїм бажанням і нах...й сісти і рибку з'їсти і щоб китай з рашкою давав дешеві ресурси, а США захищало.
Порве собі сраку Трамп, їйБо! То обʼєднує всіх, то добиває кожного поодинці.
Ніт трампа хтось почав захищати від кремля , і таким чином він каже біль меньш адекватні речі ,США з ЄС , є і буде сильна структура ,тим більше шо трамп зрозумів , шо імпічмент таки може бути ...
Нарешті хоч якесь розумне рішення прийняли!
В Бріксі хай пошукає, типіл.
Якось дуже оригинально Трамп збирає союзників - з Канадою розісрався, ЄС погрожує вторгненням у Гренландію.
НАТО взагалі розвалити хоче.
Та може його коняка лавров покусав й він шукає союзників серед Бурунді, Чад, ЦАР, Конго, Уганда, Сомалі і т.і.
АХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХ

ТОБТО

- сказав що завоює Канаду ввів проти неї найбільші тарифи з усіх
- сказав що завоює 90% Данії
- сказав що буде щемити Францію і її бізнес ліків і тд що світ стоїть
- плюнув в лице Англії
- плюнув в лице Японії сказав що ВОНА МАЄ ТЕРПІТИ те що робить Китай і не вякати

....мало не помочився в лице ВСІМ. А ТЕПЕР БЛ йому союзники треба))

ЧУВАК. УЖЕ проти США будують союзи - так що готуй дупу
Ага, а потім буде погрожувати напасти на союзника і відібрати державу. З таким довбо@бом ніхто навіть в полі не сяде. Воно напаяне на всю голову
Руде опудало жбурляє власні фікалії у всіх хто майже сторіччя дружив з США, погрожує розвалити НАТО й захопити Гренландію - як це називається?
Правильно - "шукає союзників"!
В сша є союзники?
