США собирают союзников для уменьшения зависимости от Китая

Соединенные Штаты активизируют дипломатические усилия для уменьшения зависимости Запада от китайских критически важных минералов и формируют новую коалицию партнеров для перестройки глобальных цепочек поставок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters, посвященном инициативе Министерства финансов США по координации действий со странами G7 и другими союзниками.

Координатором новой стратегии выступает министр финансов США Скотт Бессент. На 12 января он запланировал встречу с высокопоставленными чиновниками из 12 государств, среди которых страны "Большой семерки", Европейский Союз, Австралия, Индия, Южная Корея и Мексика. Вместе эти страны формируют около 60% мирового спроса на стратегическое сырье, что придает им значительный вес в глобальном противостоянии с Китаем.

Контроль Китая над стратегическим сырьем

В настоящее время Китай сохраняет доминирующие позиции на рынке критически важных минералов. По разным оценкам, Пекин обеспечивает от 47% до 87% мировых потребностей в меди, литии, кобальте, графите и редкоземельных элементах. Именно эти ресурсы являются ключевыми для оборонной промышленности, производства полупроводников, развития возобновляемой энергетики и изготовления аккумуляторов.

Постоянные сигналы со стороны Китая о возможных ограничениях экспорта создают серьезные риски для мирового производства и технологического развития. В Вашингтоне считают, что предыдущие темпы диверсификации поставок были слишком медленными.

"Мы должны действовать быстрее, иначе риски для экономик партнеров будут только расти", - отмечают источники, близкие к американской делегации.

Позиция США и ограниченные ожидания от встречи

По информации Reuters, Скотт Бессент поднимал тему редкоземельных металлов еще летом во время саммита в Канаде. Впрочем, реальные шаги со стороны союзников пока продемонстрировала только Япония. Другие страны, по оценке США, не проявили достаточной оперативности.

Аналитики прогнозируют, что по итогам январской встречи стороны могут ограничиться принятием общей декларации без немедленных совместных действий. В то же время в Вашингтоне подчеркивают готовность взять на себя лидерство и углублять сотрудничество с теми партнерами, которые уже осознают масштаб угрозы.

Отдельно отмечается, что ранее Дональд Трамп заявил о готовности США поставлять нефть Китаю и России. Эту позицию он связал с планами установления контроля его администрации над нефтедобывающей отраслью Венесуэлы, подчеркнув, что Соединенные Штаты "открыты для бизнеса" и готовы продавать энергоресурсы как из собственных месторождений, так и с территорий под американским управлением.

