США збирають союзників для зменшення залежності від Китаю
Сполучені Штати активізують дипломатичні зусилля для зменшення залежності Заходу від китайських критично важливих мінералів і формують нову коаліцію партнерів для перебудови глобальних ланцюгів постачання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Reuters, присвяченому ініціативі Міністерства фінансів США щодо координації дій із країнами G7 та іншими союзниками.
Координатором нової стратегії виступає міністр фінансів США Скотт Бессент. На 12 січня він запланував зустріч із високопосадовцями з 12 держав, серед яких країни "Великої сімки", Європейський Союз, Австралія, Індія, Південна Корея та Мексика. Разом ці країни формують близько 60% світового попиту на стратегічну сировину, що надає їм значну вагу в глобальному протистоянні з Китаєм.
Контроль Китаю над стратегічною сировиною
Наразі Китай зберігає домінуючі позиції на ринку критично важливих мінералів. За різними оцінками, Пекін забезпечує від 47% до 87% світових потреб у міді, літії, кобальті, графіті та рідкісноземельних елементах. Саме ці ресурси є ключовими для оборонної промисловості, виробництва напівпровідників, розвитку відновлюваної енергетики та виготовлення акумуляторів.
Постійні сигнали з боку Китаю про можливі обмеження експорту створюють серйозні ризики для світового виробництва та технологічного розвитку. У Вашингтоні вважають, що попередні темпи диверсифікації постачання були надто повільними.
"Ми маємо діяти швидше, інакше ризики для економік партнерів лише зростатимуть", – наголошують джерела, близькі до американської делегації.
Позиція США та обмежені очікування від зустрічі
За інформацією Reuters, Скотт Бессент піднімав тему рідкісноземельних металів ще влітку під час саміту в Канаді. Втім, реальні кроки з боку союзників поки що продемонструвала лише Японія. Інші країни, за оцінкою США, не проявили достатньої оперативності.
Аналітики прогнозують, що за підсумками січневої зустрічі сторони можуть обмежитися ухваленням загальної декларації без негайних спільних дій. Водночас у Вашингтоні підкреслюють готовність взяти на себе лідерство та поглиблювати співпрацю з тими партнерами, які вже усвідомлюють масштаб загрози.
Окремо зазначається, що раніше Дональд Трамп заявив про готовність США постачати нафту Китаю та Росії. Цю позицію він пов’язав із планами встановлення контролю його адміністрації над нафтовидобувною галуззю Венесуели, наголосивши, що Сполучені Штати "відкриті для бізнесу" і готові продавати енергоресурси як із власних родовищ, так і з територій під американським управлінням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Канада, Мексика та ЄС якраз ніяк не хочуть злазити з китайської голки.
Питання у тому, що комуністичний Китай є ворогом.
І діє Китай за тим же принципом, яким користувався Ленін: "Вони самі продадуть нам мотузку, на якій ми їх повісимо".
Торгівельні та виробничі відносини з Китаєм щось на кшталт інвестицій у Рейх у 1930-ті.
Заводи Круппа робили офігенну сталь, доречі. Після 1939 року вся Європа у цьому впевнилася.
Не дивно, що Чернігівщина стала зоною вільного доступу для російських шахедів і їх безперешкодному руху по всій Україні для знищення інфраструктури як Чернігівщини так і всієї України, бо як виявляється саме Чернігівщина, звісно «за збігом обставин» і суто «випадково» стала зоною експансії Китаю в економічному і як наслідок політичному впливі, з усіми витікаючими з цього обсьавинами. Принаймі тепер зрозуміло чому дрони рашистів в небі Чернігівщини як червонокнижні птахи під час міграції і розмноження, яких заборонено чіпати.😡😡😡😡😡😡😡
Мені цікаво, чи знає президент про.те, що чаус і бриживський яких він поставив дерибанити Чернігівщину, активно співпрацюють з китайцями, які допомогають рашці знищувати Україну, ті самі китайці які війну рашки проти України називпють кризою, і ті самі яких і сам Зеленський і Європа прямо звинувачує, справедливо цілком, в забезпеченні російських військ не тільки баблом і спорядженням, а і зброєю?????????😡😡😡😡😡
Що скажете пане президенте? Ви на сторінки в соц мережах своїх призначенців заглядаєте? Якщо ні то дуже раджу!!!
Ось, що пише чаус на своєму тг каналі, давлясі либу.і красуючісь на фото з китайським надзвичайним послом Китаю в Україні Ля Шикунєм, запостивши китайський прапор і щабувши про український:
«🇨🇳Провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкунем.
Серед іншого зосередилися на економічних питаннях. Китай залишається торговельним партнером для підприємств Чернігівщини - це стосується як експорту, так й імпорту товарів.
Розповів про те, що в області працюють декілька підприємств із залученням китайського капіталу - переважно сільськогосподарський і деревообробний бізнес.
Одне з підприємств, що займається тваринництвом і вирощує зернові в Корюківці, в жовтні 2025 року атакували російські дрони. Мільйонні збитки - пошкоджена техніка, урожай, добрива й склади. Ворожі удари - це реальна загроза. Як бачимо, мішень для росіян також і бізнес з іноземними інвестиціями.
Чесна зустріч. Поінформував про фактичний стан справ на Чернігівщині, про наслідки і цілі щоденних ворожих обстрілів. Сказав про те, що ми прагнемо справедливого миру.»
Доречі, звісно «за збігом обставин» і цілковитим «співпадінням» саме КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН З бобоку парашинського кордону рашисти найбільше усіяли майданчиками запуску шахеді всіх типів, і тепер шлях до Чернігова, Києва СТАВ НАЙКОРОТШИМ ЗА ВЕСЬ ЧАС РАШИСТСЬКО ФАШИСТСЬКОГО НАПАДУ НА Україну!!!!
І дивина, саме КОРЮКІВЩИНА СТРАЖДАЄ НАЙБІЛЬШЕ ВІД АТАК, АЛЕ китайська ху...я нічого не робить для захисту, а сприяє знищенню інфраструктури Корюківщини і їх знелюднення.😡😡😡😡😡😡😡😡😈
От лінк на тг канал чауса
https://cg.gov.ua/
Навіть додаток моніторингу інвертора без увімкнення геолокації не працює.
Навіть роботи-пилососи гоняють трафік через китайські сервери.
Те ж стосується комунікаційного обдаднання та електромобілів.
В армії Ізраїлю саме з цієї причини заборонили китайські електромобілі.
П.С. У мене система безперебійного живлення у квартирі з китайським інвертором. І вже давно не задіяний робот-пилосос Сяомі.
Тому не розповідай мені, що маячня, а що ні.
Працює тільки з увімкненою геолокацією.
Стояв додаток управління пилососом Сяомі. Трафік йшов на китайські сервери. Перевірено.
США звинуватили Хуавей у використпнні їх обладнання для шпигунства.
В армії Ізраїлю заборонили використовувати китайські електромобілі.
Це факти!!!
Тому просто йди ***** з своїми необгрунтованими оцінками.
У тому-то і справа, що Трамп бачить "рішучість" ЄС, а воювати з Китаєм він явно не хоче.
Погрязла в ліберастії і толерастії, а пішла на дно з своїм бажанням і нах...й сісти і рибку з'їсти і щоб китай з рашкою давав дешеві ресурси, а США захищало.
НАТО взагалі розвалити хоче.
ТОБТО
- сказав що завоює Канаду ввів проти неї найбільші тарифи з усіх
- сказав що завоює 90% Данії
- сказав що буде щемити Францію і її бізнес ліків і тд що світ стоїть
- плюнув в лице Англії
- плюнув в лице Японії сказав що ВОНА МАЄ ТЕРПІТИ те що робить Китай і не вякати
....мало не помочився в лице ВСІМ. А ТЕПЕР БЛ йому союзники треба))
ЧУВАК. УЖЕ проти США будують союзи - так що готуй дупу
Правильно - "шукає союзників"!