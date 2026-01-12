США збирають союзників для зменшення залежності від Китаю

Сполучені Штати активізують дипломатичні зусилля для зменшення залежності Заходу від китайських критично важливих мінералів і формують нову коаліцію партнерів для перебудови глобальних ланцюгів постачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Reuters, присвяченому ініціативі Міністерства фінансів США щодо координації дій із країнами G7 та іншими союзниками.

Координатором нової стратегії виступає міністр фінансів США Скотт Бессент. На 12 січня він запланував зустріч із високопосадовцями з 12 держав, серед яких країни "Великої сімки", Європейський Союз, Австралія, Індія, Південна Корея та Мексика. Разом ці країни формують близько 60% світового попиту на стратегічну сировину, що надає їм значну вагу в глобальному протистоянні з Китаєм.

Контроль Китаю над стратегічною сировиною

Наразі Китай зберігає домінуючі позиції на ринку критично важливих мінералів. За різними оцінками, Пекін забезпечує від 47% до 87% світових потреб у міді, літії, кобальті, графіті та рідкісноземельних елементах. Саме ці ресурси є ключовими для оборонної промисловості, виробництва напівпровідників, розвитку відновлюваної енергетики та виготовлення акумуляторів.

Постійні сигнали з боку Китаю про можливі обмеження експорту створюють серйозні ризики для світового виробництва та технологічного розвитку. У Вашингтоні вважають, що попередні темпи диверсифікації постачання були надто повільними.

"Ми маємо діяти швидше, інакше ризики для економік партнерів лише зростатимуть", – наголошують джерела, близькі до американської делегації.

Позиція США та обмежені очікування від зустрічі

За інформацією Reuters, Скотт Бессент піднімав тему рідкісноземельних металів ще влітку під час саміту в Канаді. Втім, реальні кроки з боку союзників поки що продемонструвала лише Японія. Інші країни, за оцінкою США, не проявили достатньої оперативності.

Аналітики прогнозують, що за підсумками січневої зустрічі сторони можуть обмежитися ухваленням загальної декларації без негайних спільних дій. Водночас у Вашингтоні підкреслюють готовність взяти на себе лідерство та поглиблювати співпрацю з тими партнерами, які вже усвідомлюють масштаб загрози.

Окремо зазначається, що раніше Дональд Трамп заявив про готовність США постачати нафту Китаю та Росії. Цю позицію він пов’язав із планами встановлення контролю його адміністрації над нафтовидобувною галуззю Венесуели, наголосивши, що Сполучені Штати "відкриті для бізнесу" і готові продавати енергоресурси як із власних родовищ, так і з територій під американським управлінням.

Раніше ми повідомляли, що Сполучені Штати засумнівалися в економічній привабливості Росії навіть після завершення війни в Україні.