УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6774 відвідувача онлайн
Новини
3 651 35

США збирають союзників для зменшення залежності від Китаю

Сполучені Штати активізують дипломатичні зусилля для зменшення залежності Заходу від китайських критично важливих мінералів і формують нову коаліцію партнерів для перебудови глобальних ланцюгів постачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Reuters, присвяченому ініціативі Міністерства фінансів США щодо координації дій із країнами G7 та іншими союзниками.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Координатором нової стратегії виступає міністр фінансів США Скотт Бессент. На 12 січня він запланував зустріч із високопосадовцями з 12 держав, серед яких країни "Великої сімки", Європейський Союз, Австралія, Індія, Південна Корея та Мексика. Разом ці країни формують близько 60% світового попиту на стратегічну сировину, що надає їм значну вагу в глобальному протистоянні з Китаєм.

Контроль Китаю над стратегічною сировиною

Наразі Китай зберігає домінуючі позиції на ринку критично важливих мінералів. За різними оцінками, Пекін забезпечує від 47% до 87% світових потреб у міді, літії, кобальті, графіті та рідкісноземельних елементах. Саме ці ресурси є ключовими для оборонної промисловості, виробництва напівпровідників, розвитку відновлюваної енергетики та виготовлення акумуляторів.

Постійні сигнали з боку Китаю про можливі обмеження експорту створюють серйозні ризики для світового виробництва та технологічного розвитку. У Вашингтоні вважають, що попередні темпи диверсифікації постачання були надто повільними.

"Ми маємо діяти швидше, інакше ризики для економік партнерів лише зростатимуть", – наголошують джерела, близькі до американської делегації.

Позиція США та обмежені очікування від зустрічі

За інформацією Reuters, Скотт Бессент піднімав тему рідкісноземельних металів ще влітку під час саміту в Канаді. Втім, реальні кроки з боку союзників поки що продемонструвала лише Японія. Інші країни, за оцінкою США, не проявили достатньої оперативності.

Аналітики прогнозують, що за підсумками січневої зустрічі сторони можуть обмежитися ухваленням загальної декларації без негайних спільних дій. Водночас у Вашингтоні підкреслюють готовність взяти на себе лідерство та поглиблювати співпрацю з тими партнерами, які вже усвідомлюють масштаб загрози.

Окремо зазначається, що раніше Дональд Трамп заявив про готовність США постачати нафту Китаю та Росії. Цю позицію він пов’язав із планами встановлення контролю його адміністрації над нафтовидобувною галуззю Венесуели, наголосивши, що Сполучені Штати "відкриті для бізнесу" і готові продавати енергоресурси як із власних родовищ, так і з територій під американським управлінням.

Раніше ми повідомляли, що Сполучені Штати засумнівалися в економічній привабливості Росії навіть після завершення війни в Україні.

Автор: 

Китай (5192) США (26327) економіка (1054)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Дегенерат погрожує рейдернути Гренландію, Канаду та Мексику, кладе хрін на міжнародні зобов'язання Штатів, а потім шукає союзників.
показати весь коментар
12.01.2026 00:34 Відповісти
+13
В Европа тут найкращий варіант. Европа і Канада. Але старий довбойоб....
показати весь коментар
12.01.2026 00:33 Відповісти
+12
Якось дуже оригинально Трамп збирає союзників - з Канадою розісрався, ЄС погрожує вторгненням у Гренландію.
НАТО взагалі розвалити хоче.
показати весь коментар
12.01.2026 01:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Европа тут найкращий варіант. Европа і Канада. Але старий довбойоб....
показати весь коментар
12.01.2026 00:33 Відповісти
Та от не факт.
Канада, Мексика та ЄС якраз ніяк не хочуть злазити з китайської голки.
показати весь коментар
12.01.2026 01:11 Відповісти
Як і США. Глобальний світ, це світ де всі залежать від всіх. А антиглобалісти застряли в минулому.
показати весь коментар
12.01.2026 03:10 Відповісти
Це не питання антиглобалізму. Окрім Китаю є купа інших країн з дешевою робочою силою.

Питання у тому, що комуністичний Китай є ворогом.

І діє Китай за тим же принципом, яким користувався Ленін: "Вони самі продадуть нам мотузку, на якій ми їх повісимо".

Торгівельні та виробничі відносини з Китаєм щось на кшталт інвестицій у Рейх у 1930-ті.
Заводи Круппа робили офігенну сталь, доречі. Після 1939 року вся Європа у цьому впевнилася.
показати весь коментар
12.01.2026 03:22 Відповісти
Так, Китай ворог Україні, але не її боярам. От яскравий приклад на Чернігівщині і наслідки поцілунків в десна місцевого призначенця Зеленського з китайцями :

Не дивно, що Чернігівщина стала зоною вільного доступу для російських шахедів і їх безперешкодному руху по всій Україні для знищення інфраструктури як Чернігівщини так і всієї України, бо як виявляється саме Чернігівщина, звісно «за збігом обставин» і суто «випадково» стала зоною експансії Китаю в економічному і як наслідок політичному впливі, з усіми витікаючими з цього обсьавинами. Принаймі тепер зрозуміло чому дрони рашистів в небі Чернігівщини як червонокнижні птахи під час міграції і розмноження, яких заборонено чіпати.😡😡😡😡😡😡😡

Мені цікаво, чи знає президент про.те, що чаус і бриживський яких він поставив дерибанити Чернігівщину, активно співпрацюють з китайцями, які допомогають рашці знищувати Україну, ті самі китайці які війну рашки проти України називпють кризою, і ті самі яких і сам Зеленський і Європа прямо звинувачує, справедливо цілком, в забезпеченні російських військ не тільки баблом і спорядженням, а і зброєю?????????😡😡😡😡😡
Що скажете пане президенте? Ви на сторінки в соц мережах своїх призначенців заглядаєте? Якщо ні то дуже раджу!!!
Ось, що пише чаус на своєму тг каналі, давлясі либу.і красуючісь на фото з китайським надзвичайним послом Китаю в Україні Ля Шикунєм, запостивши китайський прапор і щабувши про український:
«🇨🇳Провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкунем.

Серед іншого зосередилися на економічних питаннях. Китай залишається торговельним партнером для підприємств Чернігівщини - це стосується як експорту, так й імпорту товарів.

Розповів про те, що в області працюють декілька підприємств із залученням китайського капіталу - переважно сільськогосподарський і деревообробний бізнес.

Одне з підприємств, що займається тваринництвом і вирощує зернові в Корюківці, в жовтні 2025 року атакували російські дрони. Мільйонні збитки - пошкоджена техніка, урожай, добрива й склади. Ворожі удари - це реальна загроза. Як бачимо, мішень для росіян також і бізнес з іноземними інвестиціями.

Чесна зустріч. Поінформував про фактичний стан справ на Чернігівщині, про наслідки і цілі щоденних ворожих обстрілів. Сказав про те, що ми прагнемо справедливого миру.»

Доречі, звісно «за збігом обставин» і цілковитим «співпадінням» саме КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН З бобоку парашинського кордону рашисти найбільше усіяли майданчиками запуску шахеді всіх типів, і тепер шлях до Чернігова, Києва СТАВ НАЙКОРОТШИМ ЗА ВЕСЬ ЧАС РАШИСТСЬКО ФАШИСТСЬКОГО НАПАДУ НА Україну!!!!
І дивина, саме КОРЮКІВЩИНА СТРАЖДАЄ НАЙБІЛЬШЕ ВІД АТАК, АЛЕ китайська ху...я нічого не робить для захисту, а сприяє знищенню інфраструктури Корюківщини і їх знелюднення.😡😡😡😡😡😡😡😡😈
От лінк на тг канал чауса
https://cg.gov.ua/
показати весь коментар
12.01.2026 09:23 Відповісти
Враховуючи, що майже всі китайські гаджети передають свою геолокацію на китайські сервери, не дивно.

Навіть додаток моніторингу інвертора без увімкнення геолокації не працює.
показати весь коментар
12.01.2026 09:30 Відповісти
Маячня.
показати весь коментар
12.01.2026 09:35 Відповісти
Це факт, а не маячня.
Навіть роботи-пилососи гоняють трафік через китайські сервери.
Те ж стосується комунікаційного обдаднання та електромобілів.

В армії Ізраїлю саме з цієї причини заборонили китайські електромобілі.

П.С. У мене система безперебійного живлення у квартирі з китайським інвертором. І вже давно не задіяний робот-пилосос Сяомі.
Тому не розповідай мені, що маячня, а що ні.
показати весь коментар
12.01.2026 09:44 Відповісти
Це маячня, десь на рівні міських легенд.
показати весь коментар
12.01.2026 10:06 Відповісти
Ще раз кажу. У мене стоїть у смартфоні додаток моніторингу стану батарарей для китайського інвертора.
Працює тільки з увімкненою геолокацією.
Стояв додаток управління пилососом Сяомі. Трафік йшов на китайські сервери. Перевірено.

США звинуватили Хуавей у використпнні їх обладнання для шпигунства.
В армії Ізраїлю заборонили використовувати китайські електромобілі.

Це факти!!!

Тому просто йди ***** з своїми необгрунтованими оцінками.
показати весь коментар
12.01.2026 10:31 Відповісти
Там давно нема ніякого комунізму. Лише назва.
показати весь коментар
12.01.2026 09:32 Відповісти
Свого часу ЄС не хотіла злазити з кацапської газової голки... але все тече-все міняється. Час покаже.
показати весь коментар
12.01.2026 07:31 Відповісти
Так, коли почали злазити, було вже пізно - війна вже почалася.
У тому-то і справа, що Трамп бачить "рішучість" ЄС, а воювати з Китаєм він явно не хоче.
показати весь коментар
12.01.2026 08:50 Відповісти
І для цього свариться з Європою
показати весь коментар
12.01.2026 08:06 Відповісти
Дегенерат погрожує рейдернути Гренландію, Канаду та Мексику, кладе хрін на міжнародні зобов'язання Штатів, а потім шукає союзників.
показати весь коментар
12.01.2026 00:34 Відповісти
Л - логіка ...
показати весь коментар
12.01.2026 00:45 Відповісти
Союзникам може варто зробити вигляд,що вони краще б китайців пустили на острів Гренландію,тоді руде б почухалося)
показати весь коментар
12.01.2026 06:27 Відповісти
В Гренландії стоять американські військові бази.
показати весь коментар
12.01.2026 11:19 Відповісти
Трампону мало)Він хоче,щоб чисельність солдатів на базах перевищувала чисельність населення острова)
показати весь коментар
12.01.2026 13:16 Відповісти
А чрму так? Тому що Європа сама втратила почуття самозбереження і рішучості протистояти будь яким зазіханням на неї і мироустрій вцілому.
Погрязла в ліберастії і толерастії, а пішла на дно з своїм бажанням і нах...й сісти і рибку з'їсти і щоб китай з рашкою давав дешеві ресурси, а США захищало.
показати весь коментар
12.01.2026 09:26 Відповісти
Порве собі сраку Трамп, їйБо! То обʼєднує всіх, то добиває кожного поодинці.
показати весь коментар
12.01.2026 00:38 Відповісти
показати весь коментар
12.01.2026 00:40 Відповісти
Ніт трампа хтось почав захищати від кремля , і таким чином він каже біль меньш адекватні речі ,США з ЄС , є і буде сильна структура ,тим більше шо трамп зрозумів , шо імпічмент таки може бути ...
показати весь коментар
12.01.2026 00:43 Відповісти
Нарешті хоч якесь розумне рішення прийняли!
показати весь коментар
12.01.2026 07:36 Відповісти
В Бріксі хай пошукає, типіл.
показати весь коментар
12.01.2026 01:08 Відповісти
Якось дуже оригинально Трамп збирає союзників - з Канадою розісрався, ЄС погрожує вторгненням у Гренландію.
НАТО взагалі розвалити хоче.
показати весь коментар
12.01.2026 01:10 Відповісти
Та може його коняка лавров покусав й він шукає союзників серед Бурунді, Чад, ЦАР, Конго, Уганда, Сомалі і т.і.
показати весь коментар
12.01.2026 05:49 Відповісти
АХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХ

ТОБТО

- сказав що завоює Канаду ввів проти неї найбільші тарифи з усіх
- сказав що завоює 90% Данії
- сказав що буде щемити Францію і її бізнес ліків і тд що світ стоїть
- плюнув в лице Англії
- плюнув в лице Японії сказав що ВОНА МАЄ ТЕРПІТИ те що робить Китай і не вякати

....мало не помочився в лице ВСІМ. А ТЕПЕР БЛ йому союзники треба))

ЧУВАК. УЖЕ проти США будують союзи - так що готуй дупу
показати весь коментар
12.01.2026 01:55 Відповісти
Ага, а потім буде погрожувати напасти на союзника і відібрати державу. З таким довбо@бом ніхто навіть в полі не сяде. Воно напаяне на всю голову
показати весь коментар
12.01.2026 04:44 Відповісти
Руде опудало жбурляє власні фікалії у всіх хто майже сторіччя дружив з США, погрожує розвалити НАТО й захопити Гренландію - як це називається?
Правильно - "шукає союзників"!
показати весь коментар
12.01.2026 06:33 Відповісти
В сша є союзники?
показати весь коментар
12.01.2026 09:19 Відповісти
Те що робить Трамп та його адміністрація, можна було б назвати послідовною кампанією по розгону та знищення союзників США.
показати весь коментар
12.01.2026 10:17 Відповісти
швидче сформуе альянс проти США, і туди війдут дуже багато країн. я не проте США, я константую дійсність.
показати весь коментар
12.01.2026 10:28 Відповісти
Це марення ! США вже нічого не може.
показати весь коментар
12.01.2026 11:16 Відповісти
 
 