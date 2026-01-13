Из-за атак РФ в Днепре подключают генераторы прямо к домам

В Днепре из-за повреждения энергетической инфраструктуры после вражеских атак начали подключать мобильные генераторы непосредственно к жилым домам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении мэра Днепра Бориса Филатова в Телеграм-канале.

По словам городского головы, энергетические компании пока не могут восстановить электроснабжение в отдельных районах левобережной части города, поэтому власти вынуждены применять экстренные решения.

Ситуация с электроснабжением в Днепре

Филатов отметил, что мобильные генераторы подвозят прямо к многоэтажным домам и подключают их напрямую. Такие действия позволяют частично поддерживать жизнедеятельность города в условиях сильных морозов.

"Прибегаем к крайним мерам. Просто к домам подвозим мобильные генераторы и питаем многоэтажки напрямую", — написал мэр.

Он подчеркнул, что после последнего массированного обстрела энергетики работают в сложнейших условиях, фактически без отдыха.

Морозы и аварии в Киеве

Между тем, в Киеве из-за резкого понижения температуры фиксируют массовые повреждения систем отопления. Жители столицы сообщают о разрывах труб и батарей в жилых домах, вызванных промерзанием теплоносителя.

По словам киевлян, в части домов ранее сливали воду из внутридомовых сетей, чтобы избежать аварий во время возможных блэкаутов. Однако сильные морозы привели к промерзанию систем и дальнейшим повреждениям.

Коммунальные службы работают над ликвидацией аварий и восстановлением теплоснабжения, жителей призывают оперативно сообщать о прорывах и соблюдать правила безопасности.

Ранее мы сообщали, что Украина формирует Национальный резерв мобильного и модульного энергетического оборудования для быстрого восстановления критической инфраструктуры после российских атак.

