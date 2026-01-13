РУС
Из-за атак РФ в Днепре подключают генераторы прямо к домам

В Днепре генераторы подключают к домам

В Днепре из-за повреждения энергетической инфраструктуры после вражеских атак начали подключать мобильные генераторы непосредственно к жилым домам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении мэра Днепра Бориса Филатова в Телеграм-канале.

По словам городского головы, энергетические компании пока не могут восстановить электроснабжение в отдельных районах левобережной части города, поэтому власти вынуждены применять экстренные решения.

Читайте также: Часть Киева возвращается к плановым отключениям света, - YASNO

Ситуация с электроснабжением в Днепре

Филатов отметил, что мобильные генераторы подвозят прямо к многоэтажным домам и подключают их напрямую. Такие действия позволяют частично поддерживать жизнедеятельность города в условиях сильных морозов.

"Прибегаем к крайним мерам. Просто к домам подвозим мобильные генераторы и питаем многоэтажки напрямую", — написал мэр.

Он подчеркнул, что после последнего массированного обстрела энергетики работают в сложнейших условиях, фактически без отдыха.

Читайте также: ГСЧС предоставит дополнительные источники питания для районов Киева с экстренными отключениями, - КГВА

Морозы и аварии в Киеве

Между тем, в Киеве из-за резкого понижения температуры фиксируют массовые повреждения систем отопления. Жители столицы сообщают о разрывах труб и батарей в жилых домах, вызванных промерзанием теплоносителя.

По словам киевлян, в части домов ранее сливали воду из внутридомовых сетей, чтобы избежать аварий во время возможных блэкаутов. Однако сильные морозы привели к промерзанию систем и дальнейшим повреждениям.

Коммунальные службы работают над ликвидацией аварий и восстановлением теплоснабжения, жителей призывают оперативно сообщать о прорывах и соблюдать правила безопасности.

Читайте также: В части Соломенского и Святошинского районов Киева - снова аварийные отключения света

Скільки це генераторів треба? Хто їх обслуговує та фінансує паливо для них?
13.01.2026 00:36 Ответить
Питання для чого ті генератори. Для роботи систем автономного опалення, чи для освітлення, чи для повного забезпечення будинку. Бо різне енергоспоживання буде, кардинально, у кожного варіанту. І генератори різні. Від десятків, до сотень кіловат.
13.01.2026 01:10 Ответить
Це жах. Люди ж увімкнуть кондиціонери на обігрів. На скільки тих генераторів вистачить...
13.01.2026 01:18 Ответить
Наслідки бездіяльності з 2019 року, зеленського+разумкова-стефанчуків та групи осіб з Урядового кварталу, з держсекретарями, очевидні та криваві для Українців, під час ************ повномаштабної війни!!
А нікчеми, яких оманьський понаставляв на посади керувати в ГПУ, ДБР, МВС, МОУ, КМУ, ВРУ, РНБОУ, …. тільки тікають за кордон, на нові посади, що не бути покараними Українцями, за свою бездіяльність при очевидних порушеннях зеленським та його приблудами95, норм Конституції та Законів України!!!!
Але це так їм не пройде!! Слава Україні!! Армія! Мова! Віра!
13.01.2026 01:41 Ответить
Не так. Це прямі наслідки бездіяльності вже з 2022 року. Коли було ясно, куди русня буде бити буде і навіщо. А зелені все просрали і просирають досі
13.01.2026 05:37 Ответить
А це результат вашого радяньського правлінні ,корупційна заборона мати індівідуальне опалення
Думаю що виводи ніхто не зробе ,бо ума не хвата
13.01.2026 05:36 Ответить
А як почувається та людина чи Лідор, що забрав в кожного міста, кожної громади їх гроші? Куди він давав ті гроші? Невже не вистачало міндічам?
13.01.2026 06:51 Ответить
@ Настав час солідарності. Попереду найхолодніший тиждень зими.
Але ми можемо його пройти, якщо будемо РАЗОМ.
Найбільша проблема енергопостачання після розбитого розподілу - це пікові навантаження.
Під час пікових навантажень споживання може підвищуватися у рази відносно середньодобових значень.
Саме високі пікові навантаження зазвичай є причиною відключень. Бо, як ви мабуть помітили, у вихідні дні, коли люди не йдуть на роботу і споживання розподілене по днях рівномірно, відключень значно менше.
Це не стосується аварійних ситуацій, коли вчора розбили трансформатор і сьогодні його лагодять тому електропостачання не буде, як не економ.
Але МИ МОЖЕМО ВПЛИВАТИ!
Ми справді можемо зменшити кількість відключень, якщо будемо СОЛІДАРНІ і думатимемо не тільки про себе, а й про інших людей.
Перше і головне: споживаємо мінімум! У мене зараз горить одна лампочка і мені її вистачає, щоб сидіти і писати цей пост.
Прошу і вас ВИМКНУТИ все, чим не користуєтесь.
Якщо кожне домогосподарство скоротить своє споживання на 20% від звичного, це не сильно вас обмежить, але якісь люди, які зараз сидить без світла, отримають ваш енергетичний донат і їм стане світліше.
Друге - всі зарядки тільки вночі. Якщо рівень зарядки акумуляторів і павербанків не критичний, поставте їх на зарядку ВНОЧІ. Вночі найнижче споживання і це буде ваш внесок в енергетичний баланс.
Третє - визначте свої найбільші споживачі електроенергії. Зазвичай це електроплити, електрочайники, пральні машини, бойлери, кондиціонери, фени та інше. Зрозуміло, що зовсім не використовувати їх не вийде. Але, якщо ви зможете використовувати найбільші споживачі вночі, або не у часи найбільших навантажень на мережу - це сильно допоможе знизити пікові навантаження.
Четверте - спробуйте максимально уникнути споживання в часи найбільшого навантаження на електромережі. Зазвичай це 7-10 ранку і 18-22 вечора в будні дні. Якщо уникнути супервисокого навантаження в години пік, не буде потреби в надто жорстких графіках відключень.
П'яте - за можливості не вмикайте найбільші споживачі електроенергії зразу після того, як електропостачання відновиться. Бо всі вмикають і мережа перевантажується.
Я не спеціаліст і не знаю, як це все вплине в абсолютних числах, чи відсотках. Але точно знаю, що якщо ми скоротимо своє споживання і будемо уникати перевантаження мереж, менше людей буде без світла і тепла.

Сергій Марченко.
13.01.2026 07:26 Ответить
Чому раніше вистачало електроенергії і вдень і вночі і ще на мільярди евро продавали в Європу? Все дуже просто - діяв ''ротердам +'', генерували всі АЕС, в тому числі найбільша Запорізька. А після 2019 року вибори громадян і популізм Голобородька' привели до втрати Запорізької АЕС і розподільчих об'єктів від АЕС, ТЕС, ГЕС та іншої генерації. Голобородько всю енергетику віддав в руки ворогів і крадунів України - герою росії деркачу і його правої руки галушенко. А ті зробили свою криваву справу. Все віддав в руки ворогам тільки за те, що ті фальшували плівки для ідіотів '' обнімаю, жму руки''. Допомогли ще близькі друзі і бізнес- партнери Голобородька' міндічі і цукермани. А щоб виправити ці невиправні помилки чи навмисні дії влади, то українці мають не користуватися приладами, не обігрівати свої домівки( багато переобладнані виключно на електроенергію)? То можливо ще і не їсти і не пити воду, щоб зменшити затрати логістики і безтурботне перебування у владі мародерів і брехунів???
13.01.2026 08:22 Ответить
Все вірно, Голобородька - на йух.
13.01.2026 08:25 Ответить
 
 