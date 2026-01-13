Через атаки РФ у Дніпрі підключають генератори прямо до будинків. ВIДЕО

У Дніпрі через пошкодження енергетичної інфраструктури після ворожих атак почали підключати мобільні генератори безпосередньо до житлових будинків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні мера Дніпра Бориса Філатова у Телеграм-каналі.

За словами міського голови, енергетичні компанії наразі не можуть відновити електропостачання в окремих районах лівобережної частини міста, тому влада змушена застосовувати екстрені рішення.

Ситуація з електропостачанням у Дніпрі

Філатов зазначив, що мобільні генератори підвозять прямо до багатоповерхових будинків і заживлюють їх напряму. Такі дії дозволяють частково підтримувати життєдіяльність міста в умовах сильних морозів.

"Вдаємося до крайніх заходів. Просто до будинків підвозимо мобільні генератори та заживлюємо багатоповерхівки напряму", — написав мер.

Він наголосив, що після останнього масованого обстрілу енергетики працюють у надскладних умовах, фактично без відпочинку.

Морози та аварії у Києві

Тим часом у Києві через різке зниження температури фіксують масові пошкодження систем опалення. Мешканці столиці повідомляють про розриви труб і батарей у житлових будинках, спричинені промерзанням теплоносія.

За словами киян, у частині будинків раніше зливали воду з внутрішньобудинкових мереж, щоб уникнути аварій під час можливих блекаутів. Однак сильні морози призвели до промерзання систем і подальших пошкоджень.

Комунальні служби працюють над ліквідацією аварій та відновленням теплопостачання, мешканців закликають оперативно повідомляти про прориви та дотримуватися правил безпеки.

Раніше ми повідомляли, що Україна формує Національний резерв мобільного та модульного енергетичного обладнання для швидкого відновлення критичної інфраструктури після російських атак.

