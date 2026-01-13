РУС
РФ не применяет боевые корабли в Черном и Азовском морях, - ВМС

В акватории Азовского и Черного морей в настоящее время не фиксируется выходов или применения российских боевых кораблей и подводных лодок.

Об этом в телеэфире сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, на данный момент не наблюдается ни выходов в море, ни боевого применения российских надводных кораблей или подводных лодок.

Авиация РФ

В то же время Плетенчук отметил, что активной остается вражеская авиация. По его оценке, российские войска, вероятно, в очередной раз применили баллистическую ракету с территории временно оккупированного Крыма.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины. Существует угроза для Киевской и Черкасской областей.
  • Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.

Автор: 

Азовское море (1609) ВМС (1539) россия (98667) Черное море (1520)
А що ж тоді пукає калібрами? Це ракети морського базування.
13.01.2026 11:04 Ответить
До вашого відома. В русні є відомий вам ракетний комплекс іскандер. Так ось він , окрім широковідомих бапістичних ракет іскандер-м, має крилату ракету іскандер-к дальністю 2500км, може дістати до західної Європи. Ще ці ракети теж називають калібр. По ттх вони аналогічні морським калібрам.
13.01.2026 11:26 Ответить
Я це знаю. Але монітори пишуть коли кацапо-лоханки виходять в море і пускають по 6-8 штук. А іскандер-к я так розумію пускають з криму поштучно
