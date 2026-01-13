РФ не применяет боевые корабли в Черном и Азовском морях, - ВМС
В акватории Азовского и Черного морей в настоящее время не фиксируется выходов или применения российских боевых кораблей и подводных лодок.
Об этом в телеэфире сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
По его словам, на данный момент не наблюдается ни выходов в море, ни боевого применения российских надводных кораблей или подводных лодок.
Авиация РФ
В то же время Плетенчук отметил, что активной остается вражеская авиация. По его оценке, российские войска, вероятно, в очередной раз применили баллистическую ракету с территории временно оккупированного Крыма.
Что предшествовало?
