РФ не применяет боевые корабли в Черном и Азовском морях, - ВМС

В акватории Азовского и Черного морей в настоящее время не фиксируется выходов или применения российских боевых кораблей и подводных лодок.

Об этом в телеэфире сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, на данный момент не наблюдается ни выходов в море, ни боевого применения российских надводных кораблей или подводных лодок.

Авиация РФ

В то же время Плетенчук отметил, что активной остается вражеская авиация. По его оценке, российские войска, вероятно, в очередной раз применили баллистическую ракету с территории временно оккупированного Крыма.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины. Существует угроза для Киевской и Черкасской областей.

Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.

