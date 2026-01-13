РФ не застосовує бойові кораблі в Чорному та Азовському морях, - ВМС

В акваторії Азовського та Чорного морів наразі не фіксується виходів або застосування російських бойових кораблів і підводних човнів.

Про це в телеефірі повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, на цей момент не спостерігається ані виходів у море, ані бойового застосування російських надводних кораблів чи підводних човнів.

Авіація РФ

Водночас Плетенчук зазначив, що активною залишається ворожа авіація. За його оцінкою, російські війська, ймовірно, вкотре застосували балістичну ракету з території тимчасово окупованого Криму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підтримка України та безпека Чорного моря – наш пріоритет, - президент Румунії Дан

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України. Є загроза для Київщини та Черкащини.

Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували два цивільні судна на Одещині: одне заходило в порт для завантаження пшениці. ФОТОрепортаж