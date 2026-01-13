РФ не застосовує бойові кораблі в Чорному та Азовському морях, - ВМС

Підсанкційне російське судно транспортувало зброю з Сирії через Ла-Манш

В акваторії Азовського та Чорного морів наразі не фіксується виходів або застосування російських бойових кораблів і підводних човнів.

Про це в телеефірі повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, на цей момент не спостерігається ані виходів у море, ані бойового застосування російських надводних кораблів чи підводних човнів.

Авіація РФ

Водночас Плетенчук зазначив, що активною залишається ворожа авіація. За його оцінкою, російські війська, ймовірно, вкотре застосували балістичну ракету з території тимчасово окупованого Криму.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України. Є загроза для Київщини та Черкащини.
  • Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.

А що ж тоді пукає калібрами? Це ракети морського базування.
13.01.2026 11:04 Відповісти
До вашого відома. В русні є відомий вам ракетний комплекс іскандер. Так ось він , окрім широковідомих бапістичних ракет іскандер-м, має крилату ракету іскандер-к дальністю 2500км, може дістати до західної Європи. Ще ці ракети теж називають калібр. По ттх вони аналогічні морським калібрам.
13.01.2026 11:26 Відповісти
Я це знаю. Але монітори пишуть коли кацапо-лоханки виходять в море і пускають по 6-8 штук. А іскандер-к я так розумію пускають з криму поштучно
13.01.2026 11:29 Відповісти
Не обов"язково з Криму. З будь-якої позиції поблизу кордону з Україною. Виїзджає дивізіон або два іскадерів це 4 пускові, на кожній по дві ракети іскандер -к і випускають 8 ракет ,як цієї ночі. До речі, за моїм прогнозом ,в літку минулого року, один з дивізіонів іскандерів був підловлений на розгортанні до пуску на брянщині і був знищений ракетою з хаймерсу (атакамс).
13.01.2026 12:32 Відповісти
 
 