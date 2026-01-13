С начала суток на фронте зафиксировано 72 боестолкновения: наиболее интенсивные на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток на фронте зафиксировано 72 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, удерживают рубежи и разрушают планы россиян.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

От российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности Кучеровка, Бачевск, Волфино, Суходол, Безсаловка Сумской области.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 88 обстрелов, из которых восемь - из реактивных систем залпового огня.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении произошло три атаки врага в районах населенных пунктов Прилепка и Дегтярное. Сейчас один бой продолжается.

На Купянском направлении враг дважды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций, наступал в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении сегодня произошло четыре боевых столкновения. Враг атаковал в районе населенного пункта Колодязи и в сторону населенных пунктов Липовое и Ставки.

Бои на востоке

На Славянском направлении противник сегодня осуществил две атаки в районах населенных пунктов Дроновка и Федоровка.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили две атаки в районе Ступочек и в сторону Приволья.

Силы обороны остановили десять вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Бересток, Яблоновка и в сторону Софиевки. Еще одно трех боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении российские войска 28 раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах населенных пунктов Шаховое, Федоровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Удачное и в сторону Филии и Новопавловки. Наши защитники уже отбили 26 атак, два боевых столкновения продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отбили пять атак противника вблизи населенных пунктов Рыбное, Егоровка и Солодкое.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении наши воины отбили восемь атак вражеских подразделений в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

На Приднепровском направлении оккупанты осуществили одну безрезультатную попытку улучшить свое положение в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.