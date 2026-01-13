Від початку доби на фронті зафіксовано 72 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби на фронті зафіксовано 72 бойових зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Кучерівка, Бачівськ, Волфине, Суходіл, Безсалівка Сумської області.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 88 обстрілів, з яких вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку відбулось три атаки ворога у районах населених пунктів Приліпка та Дегтярне. Наразі один бій триває.

На Куп’янському напрямку ворог двічі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій, наступав у бік Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення. Ворог атакував у районі населеного пункту Колодязі та у бік населеного пункту Липове та Ставки.

Бої на сході

На Слов’янському напрямку противник сьогодні здійснив дві атаки у районах населених пунктів Дронівка та Федорівка.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили дві атаки у районі Ступочок та у бік Привілля.

Сили оборони зупинили десять ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Яблунівка та у бік Софіївки. Ще один три боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку російські війська 28 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Удачне та у бік Філії й Новопавлівки. Наші захисники вже відбили 26 атак, два боєзіткнення наразі триває.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Рибне, Єгорівка та Солодке.

Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили вісім атак ворожих підрозділів у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, ще чотири боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили одну безрезультатну спробу покращити своє положення у районі Антонівського мосту.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.