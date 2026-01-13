Від початку доби на фронті зафіксовано 72 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку, - Генштаб
Від початку доби на фронті зафіксовано 72 бойових зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Кучерівка, Бачівськ, Волфине, Суходіл, Безсалівка Сумської області.
Бої на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 88 обстрілів, з яких вісім – із реактивних систем залпового вогню.
Бої на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку відбулось три атаки ворога у районах населених пунктів Приліпка та Дегтярне. Наразі один бій триває.
- На Куп’янському напрямку ворог двічі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій, наступав у бік Петропавлівки та Піщаного.
- На Лиманському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення. Ворог атакував у районі населеного пункту Колодязі та у бік населеного пункту Липове та Ставки.
Бої на сході
На Слов’янському напрямку противник сьогодні здійснив дві атаки у районах населених пунктів Дронівка та Федорівка.
На Краматорському напрямку українські захисники відбили дві атаки у районі Ступочок та у бік Привілля.
Сили оборони зупинили десять ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Яблунівка та у бік Софіївки. Ще один три боєзіткнення триває.
На Покровському напрямку російські війська 28 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Удачне та у бік Філії й Новопавлівки. Наші захисники вже відбили 26 атак, два боєзіткнення наразі триває.
На Олександрівському напрямку українські захисники відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Рибне, Єгорівка та Солодке.
Бої на півдні
- На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили вісім атак ворожих підрозділів у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, ще чотири боєзіткнення досі тривають.
- На Оріхівському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.
- На Придніпровському напрямку окупанти здійснили одну безрезультатну спробу покращити своє положення у районі Антонівського мосту.
На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.
