Вода в Ирпене подается без графиков, город получит резервные источники питания, – Свириденко

Вопрос стабильного водоснабжения в Ирпене находится на контроле правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы правительства Юлии Свириденко после обсуждения ситуации с руководителем Киевской областной военной администрации.

По словам главы правительства, первоочередной задачей является скорейшее восстановление полноценного водоснабжения без применения каких-либо графиков ограничений.

Водоснабжение в Ирпене

Юлия Свириденко подчеркнула, что государство располагает необходимыми ресурсами для стабилизации ситуации. В Ирпень уже направлено оборудование для резервного энергообеспечения, которое позволит избежать перебоев в работе объектов критической инфраструктуры.

"Максимально оперативно должно быть восстановлено нормальное водоснабжение без графиков. Ресурс на восстановление есть, соответствующее оборудование для резервного энергообеспечения тоже в Ирпень отправлено", - отметила она.

Также Свириденко поручила вице-премьер-министру Алексею Кулебе совместно с главами областных военных администраций срочно подать Кабинету Министров дополнительные потребности по обеспечению резервными источниками питания объектов жизнеобеспечения на местах. Правительство, по ее словам, готово оказывать общинам полную поддержку.

Что говорят в "Ирпеньводоканале"

Между тем в коммунальном предприятии "Ирпеньводоканал" заверили, что на данный момент водоснабжение в городе осуществляется в штатном режиме. Введение графиков подачи воды пока не планируется.

В случае каких-либо изменений жителей обещают информировать заблаговременно. В предприятии также поблагодарили жителей громады за понимание и выдержку в сложных условиях.

