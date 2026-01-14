Вода в Ірпені подається без графіків, місто отримає резервні джерела живлення, – Свириденко
Питання стабільного водопостачання в Ірпені перебуває на контролі уряду.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві голови уряду Юлії Свириденко після обговорення ситуації з керівником Київської обласної військової адміністрації.
За словами очільниці уряду, першочерговим завданням є якнайшвидше відновлення повноцінного водопостачання без застосування будь-яких графіків обмежень.
Водопостачання в Ірпені
Юлія Свириденко наголосила, що держава має необхідні ресурси для стабілізації ситуації. До Ірпеня вже направлено обладнання для резервного енергозабезпечення, яке дозволить уникнути перебоїв у роботі об’єктів критичної інфраструктури.
"Максимально оперативно має бути відновлене нормальне водопостачання без графіків. Ресурс на відновлення є, відповідне обладнання для резервного енергозабезпечення теж в Ірпінь відправлене", – зазначила вона.
Також Свириденко доручила віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі спільно з головами обласних військових адміністрацій терміново подати Кабінету Міністрів додаткові потреби щодо забезпечення резервними джерелами живлення об’єктів життєзабезпечення на місцях. Уряд, за її словами, готовий надавати громадам повну підтримку.
Що кажуть у "Ірпіньводоканалі"
Тим часом у комунальному підприємстві "Ірпіньводоканал" запевнили, що на цей момент водопостачання в місті здійснюється у штатному режимі. Запровадження графіків подачі води наразі не планується.
У разі будь-яких змін мешканців обіцяють інформувати завчасно. У підприємстві також подякували жителям громади за розуміння та витримку в складних умовах.
