Генштаб зафиксировал 141 боестолкновение за сутки: Покровское и Гуляйпольское направления под шквальным давлением. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 13 января 2026 года, на фронте было зафиксировано 141 боевое столкновение.

Обстрелы

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 4 ракетных и 42 авиационных удара, применил 25 ракет и сбросил 78 управляемых бомб. Кроме этого, было задействовано для поражения 7967 дронов-камикадзе и осуществлено 3768 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 74 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Волоская Бакалия Харьковской области; Маломихайловка Днепропетровской области; Зализнычное, Рождественка, Долинка, Комышеваха Запорожской области.

Удары по врагу

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения личного состава и техники противника, четыре артиллерийские системы и два пункта управления БПЛА.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 990 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, три боевые бронированные машины, 74 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня, пять средств противовоздушной обороны, восемь ракет, 1074 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 232 единицы автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 129 обстрелов, в том числе 12 – из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак противника в районах населенных пунктов Зеленое, Бугруватка, Прилепка и Дегтярное.

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе населенных пунктов Колодези, Новоегоровка, Заречное, Новоселовка, и в сторону населенных пунктов Диброва, Липовое и Ставки.

На Славянском направлении Силы обороны отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Дроновка и Федоровка.

На Краматорском направлении украинские защитники отразили две атаки в районе Ступочек и в сторону Приволья.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 13 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Иванополье, Бересток, Яблоновка и в сторону Софиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное и в сторону Филии и Новопавловки", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

На Александровском направлении противник вчера совершил восемь атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Рыбное, Егоровка и Сладкое.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 26 атак россиян в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья и Варваровки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки наступательных действий врага не зафиксировано.

На Приднепровском направлении оккупанты осуществили одну безрезультатную попытку продвинуться вперед в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.