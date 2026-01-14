РУС
Новости Бои на востоке Украины
Генштаб зафиксировал 141 боестолкновение за сутки: Покровское и Гуляйпольское направления под шквальным давлением. КАРТА

Что происходит на фронте 14 января? Сводка Генштаба

Всего за прошедшие сутки, 13 января 2026 года, на фронте было зафиксировано 141 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 4 ракетных и 42 авиационных удара, применил 25 ракет и сбросил 78 управляемых бомб. Кроме этого, было задействовано для поражения 7967 дронов-камикадзе и осуществлено 3768 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 74 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Волоская Бакалия Харьковской области; Маломихайловка Днепропетровской области; Зализнычное, Рождественка, Долинка, Комышеваха Запорожской области.

Удары по врагу

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения личного состава и техники противника, четыре артиллерийские системы и два пункта управления БПЛА.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 990 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, три боевые бронированные машины, 74 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня, пять средств противовоздушной обороны, восемь ракет, 1074 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 232 единицы автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 129 обстрелов, в том числе 12 – из реактивных систем залпового огня.

Генштаб карта

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак противника в районах населенных пунктов Зеленое, Бугруватка, Прилепка и Дегтярное.

Генштаб карта

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

Генштаб карта

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе населенных пунктов Колодези, Новоегоровка, Заречное, Новоселовка, и в сторону населенных пунктов Диброва, Липовое и Ставки.

Генштаб карта

На Славянском направлении Силы обороны отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Дроновка и Федоровка.

Генштаб карта

На Краматорском направлении украинские защитники отразили две атаки в районе Ступочек и в сторону Приволья.

Генштаб карта

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 13 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Иванополье, Бересток, Яблоновка и в сторону Софиевки.

Генштаб карта

"На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное и в сторону Филии и Новопавловки", - говорится в сообщении.

Генштаб карта

Обстановка на юге

На Александровском направлении противник вчера совершил восемь атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Рыбное, Егоровка и Сладкое.

Генштаб карта

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 26 атак россиян в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья и Варваровки.

Генштаб карта

На Ореховском направлении за прошедшие сутки наступательных действий врага не зафиксировано.

Генштаб карта

На Приднепровском направлении оккупанты осуществили одну безрезультатную попытку продвинуться вперед в районе Антоновского моста.

карта

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

@ "На Слов'янському напрямку противник зайняв опорний пункт на північ від Свято-Покровського і з нього посилив тиск на населений пункт, внаслідок чого ворогу вдалося закріпитися в житловій забудові Свято-Покровського.

На Лиманському напрямку противник закріпився в районі балки на захід від Шандриголового на ділянці площею 1,5 км.
В ході однієї з атак російська піхота пройшла близько 6,9 кілометрів углиб і була виявлена ​​і уражена операторами БПЛА на схід від Пришибу на східному березі річки Сіверський Донець.

На Борівському напрямку російські війська штурмують опорні пункти в «кишені» і продовжують атаки в західному напрямку з метою вийти до річки Оскіл і відрізати північніше. Загалом ситуація без істотних змін, розширено зону бойових дій."
14.01.2026 08:31 Ответить
 
 