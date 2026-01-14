Генштаб зафіксував 141 боєзіткнення за добу: Покровський та Гуляйпільський напрямки під шквальним тиском. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 13 січня 2026 року, на фронті було зафіксовано 141 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних та 42 авіаційних ударів, застосував 25 ракет й скинув 78 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 7967 дронів-камікадзе та здійснено 3768 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 74 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Волоська Балаклія Харківської області; Маломихайлівка Дніпропетровської області; Залізничне, Різдвянка, Долинка, Комишуваха Запорізької області.

Удари по ворогу

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, вісім районів зосередження особового складу та техніки противника, чотири артилерійські системи та два пункти управління БпЛА.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 990 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, три бойові броньовані машини, 74 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, п’ять засобів протиповітряної оборони, вісім ракет, 1074 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 232 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Обстановка на Півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 129 обстрілів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак противника у районах населених пунктів Зелене, Бугруватка, Приліпка та Дегтярне.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки та Піщаного.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районі населеного пункту Колодязі, Новоєгорівка, Зарічне, Новоселівка, та у бік населеного пункту Діброва, Липове та Ставки.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника у районах населених пунктів Дронівка та Федорівка.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили дві атаки у районі Ступочок та у бік Привілля.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Яблунівка та у бік Софіївки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне та у бік Філії й Новопавлівки", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив вісім атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Рибне, Єгорівка та Солодке.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 26 атак росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля й Варварівки.

На Оріхівському напрямку за минулу добу наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили одну безрезультатну спробу просунутись вперед у районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.