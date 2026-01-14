ПВО снова работает в Киеве: город атакует вражеский БПЛА
Сейчас в Киеве снова работают силы ПВО.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
Оперативная обстановка
"В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в безопасных местах", - информирует он.
"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги", - подчеркнули в КГГА.
По данным Воздушных сил, вражеский БПЛА фиксируется над Киевом.
"На Оболони работают силы ПВО по вражеским БПЛА. Находитесь в укрытиях!", - уточнил в свою очередь мэр столицы Виталий Кличко.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что утром 14 января в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.
- В области работают силы ПВО.
- Впоследствии сообщалось о взрывах в Киеве.
Також, рашисти вже 17 днів не запускали ракети Х-101 з стратегічної авіації по Україні.