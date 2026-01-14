ПВО снова работает в Киеве: город атакует вражеский БПЛА

Сейчас в Киеве снова работают силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Оперативная обстановка

"В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в безопасных местах", - информирует он.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги", - подчеркнули в КГГА.

По данным Воздушных сил, вражеский БПЛА фиксируется над Киевом.

"На Оболони работают силы ПВО по вражеским БПЛА. Находитесь в укрытиях!", - уточнил в свою очередь мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев будет обеспечивать пожилых и маломобильных жителей горячим питанием, - Кличко

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что утром 14 января в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.

В области работают силы ПВО.

Впоследствии сообщалось о взрывах в Киеве.

Читайте: Энергетики сделали почти невозможное: в Кривом Роге зажилили обесточенных абонентов, котельные запущены