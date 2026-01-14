РУС
ПВО снова работает в Киеве: город атакует вражеский БПЛА

Взрывы в Николаеве. Город под атакой шахидов

Сейчас в Киеве снова работают силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

Оперативная обстановка

"В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в безопасных местах", - информирует он.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги", - подчеркнули в КГГА.

По данным Воздушных сил, вражеский БПЛА фиксируется над Киевом.

"На Оболони работают силы ПВО по вражеским БПЛА. Находитесь в укрытиях!", - уточнил в свою очередь мэр столицы Виталий Кличко. 

Что предшествовало?

Киев (26576) ПВО (3360) Шахед (1812)
Та шо це за на... 🤬🤬🤬 Один кошмарить туди сюди літає
14.01.2026 09:46 Ответить
zельоний гауляйтер тимур ткаченко (дівоче прізвище мамедов) підробляє статистом підрахуєм
14.01.2026 09:50 Ответить
Зельцман із своїм борделем креативним докерувався до ручки - ворожі безпілотники серед білого дня "шастають" над Києвом! Зеленій наволочі пора йти геть...
14.01.2026 09:52 Ответить
Точно. При Порошенку такого не було.
14.01.2026 10:06 Ответить
@ Минуло 17 днів з моменту останньої масованої атаки російських «Шахедів» на територію України. Подібний тривалий «перепочинок» був у серпні 2025 року - на графіку це видно.
Також, рашисти вже 17 днів не запускали ракети Х-101 з стратегічної авіації по Україні.

14.01.2026 09:55 Ответить
 
 