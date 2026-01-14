Новини Атака безпілотників на Київ
1 131 7

ППО знову працює у Києві: місто атакує ворожий БпЛА

Вибухи у Миколаєві. Місто під атакою шахедів

Наразі у Києві знову працюють сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативна обстановка

"В Києві працює ППО. Залишайтесь в безпечних місцях", - інформує він.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - наголосили в КМВА.

За даними Повітряних сил, ворожий БпЛА фіксується над Києвом.

"На Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - уточнив своєю чергою мер столиці Віталій Кличко. 

Що передувало?

Та шо це за на... 🤬🤬🤬 Один кошмарить туди сюди літає
14.01.2026 09:46 Відповісти
zельоний гауляйтер тимур ткаченко (дівоче прізвище мамедов) підробляє статистом підрахуєм
14.01.2026 09:50 Відповісти
І що цікаво: коли один шахед літає над столицею, цей чучмек щось там в'якає, коли кілька десятків - язик у ср@ці. І оце "негайно перейти" - куди? Де ті, бл@дь, укриття? В підземних переходах? Він сам туди не намагався перейти?
14.01.2026 11:53 Відповісти
Зельцман із своїм борделем креативним докерувався до ручки - ворожі безпілотники серед білого дня "шастають" над Києвом! Зеленій наволочі пора йти геть...
14.01.2026 09:52 Відповісти
Точно. При Порошенку такого не було.
14.01.2026 10:06 Відповісти
А де він сам зараз? На Кіпрі, чи в іншому теплому місці? "Гдє ета падла прячєтца?" (с) к/ф "Жмурки".
14.01.2026 11:56 Відповісти
@ Минуло 17 днів з моменту останньої масованої атаки російських «Шахедів» на територію України. Подібний тривалий «перепочинок» був у серпні 2025 року - на графіку це видно.
Також, рашисти вже 17 днів не запускали ракети Х-101 з стратегічної авіації по Україні.

14.01.2026 09:55 Відповісти
 
 