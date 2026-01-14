ППО знову працює у Києві: місто атакує ворожий БпЛА
Наразі у Києві знову працюють сили ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Оперативна обстановка
"В Києві працює ППО. Залишайтесь в безпечних місцях", - інформує він.
"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - наголосили в КМВА.
За даними Повітряних сил, ворожий БпЛА фіксується над Києвом.
"На Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - уточнив своєю чергою мер столиці Віталій Кличко.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що зранку 14 січня у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.
- В області працюють сили ППО.
- Згодом повідомлялося про вибухи у Києві.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Також, рашисти вже 17 днів не запускали ракети Х-101 з стратегічної авіації по Україні.