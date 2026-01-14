ППО знову працює у Києві: місто атакує ворожий БпЛА

Наразі у Києві знову працюють сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативна обстановка

"В Києві працює ППО. Залишайтесь в безпечних місцях", - інформує він.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - наголосили в КМВА.

За даними Повітряних сил, ворожий БпЛА фіксується над Києвом.

"На Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - уточнив своєю чергою мер столиці Віталій Кличко.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що зранку 14 січня у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

В області працюють сили ППО.

Згодом повідомлялося про вибухи у Києві.

