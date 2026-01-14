Сикорский поблагодарил украинца за спасение сестер-близнецов в Быдгоще

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил свою благодарность украинцу Александру Болотову. Мужчина спас двух девушек, которые провалились под лед.

Об этом глава МИД Польши написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Сикорский заговорил на украинском

Радослав Сикорский не только поблагодарил украинца, но и заговорил о солидарности Польши с Украиной.

"Я, как житель Быдгоща, благодарю Александра. Не позволим российской пропаганде подорвать польско-украинскую солидарность против врага, который угрожает обоим нашим народам", – написал министр.

Об Александре Болотове рассказал также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х. Именно на его пост отреагировал глава МИД Польши.

По словам Сибиги, украинец Александр Болотов родился в городе Славянск Донецкой области. В свое время он был полицейским. Сейчас мужчина работает водителем и живет в Польше.

"Сейчас почти миллион украинцев ежедневно работают в Польше – строят, лечат, управляют автомобилем, обучают, платят налоги. И спасают жизни. Украинцы и поляки. Вместе. Без лишних слов – просто работают вместе, когда это необходимо", – написал Андрей Сибига.

Под лед провалились сестры-близнецы

В польском городе Быдгощ украинец Александр Болотов спас двух девятилетних сестер-близнецов, которые провалились под лед на местном водоканале.

Чрезвычайное происшествие произошло еще 10 января. Дети играли возле водоема, когда лед не выдержал и они оказались в ледяной воде. Ситуация требовала немедленных действий.

На помощь девочкам бросился бывший украинский полицейский Александр Болотов. Он быстро сориентировался и привлек к спасению еще одного мужчину, гражданина Польши.

Используя подручные средства — ветки деревьев и шарф, мужчины смогли достать детей из воды и вытащить их на берег. После этого они оказали пострадавшим первую домедицинскую помощь, ожидая приезда экстренных служб.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные и медики. После осмотра врачи сообщили, что жизни и здоровью девочек ничего не угрожает.

