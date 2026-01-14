РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7638 посетителей онлайн
Новости Украинцы в Польше
1 437 3

Сикорский поблагодарил украинца за спасение сестер-близнецов в Быдгоще

Глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил украинца за спасение детей

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил свою благодарность украинцу Александру Болотову. Мужчина спас двух девушек, которые провалились под лед.

Об этом глава МИД Польши написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сикорский заговорил на украинском

Радослав Сикорский не только поблагодарил украинца, но и заговорил о солидарности Польши с Украиной.

"Я, как житель Быдгоща, благодарю Александра. Не позволим российской пропаганде подорвать польско-украинскую солидарность против врага, который угрожает обоим нашим народам", – написал министр.

Об Александре Болотове рассказал также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х. Именно на его пост отреагировал глава МИД Польши.

По словам Сибиги, украинец Александр Болотов родился в городе Славянск Донецкой области. В свое время он был полицейским. Сейчас мужчина работает водителем и живет в Польше.

"Сейчас почти миллион украинцев ежедневно работают в Польше – строят, лечат, управляют автомобилем, обучают, платят налоги. И спасают жизни. Украинцы и поляки. Вместе. Без лишних слов – просто работают вместе, когда это необходимо", – написал Андрей Сибига.

Читайте также: В Польше предлагают ввести налог на "нездоровую" пищу: о каких продуктах идет речь?

Под лед провалились сестры-близнецы

В польском городе Быдгощ украинец Александр Болотов спас двух девятилетних сестер-близнецов, которые провалились под лед на местном водоканале.

Чрезвычайное происшествие произошло еще 10 января. Дети играли возле водоема, когда лед не выдержал и они оказались в ледяной воде. Ситуация требовала немедленных действий.

На помощь девочкам бросился бывший украинский полицейский Александр Болотов. Он быстро сориентировался и привлек к спасению еще одного мужчину, гражданина Польши.

Используя подручные средства — ветки деревьев и шарф, мужчины смогли достать детей из воды и вытащить их на берег. После этого они оказали пострадавшим первую домедицинскую помощь, ожидая приезда экстренных служб. 

На место происшествия оперативно прибыли пожарные и медики. После осмотра врачи сообщили, что жизни и здоровью девочек ничего не угрожает.

Читайте также: В Польше выросли цены на консульские услуги: как и на что изменились тарифы?

Автор: 

дети (6879) Польша (9121) спасение (185)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці
показать весь комментарий
14.01.2026 23:39 Ответить
Молодець пан Болотов! Зразу видно, що не сцикло!
показать весь комментарий
14.01.2026 23:42 Ответить
респект!
показать весь комментарий
15.01.2026 01:04 Ответить
 
 