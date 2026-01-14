Сікорський подякував українцеві за порятунок сестер-близнючок у Бидгощі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив свою подяку українцю Олександру Болотову. Чоловік врятував двох дівчат, які провалили під лід.

Про це глава МЗС Польщі написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сікорський заговорив українською

Радослав Сікорський не лише подякував українцю, але й заговорив про солідарність Польщі з Україною.

"Я, як мешканець Бидгоща, дякую пану Олександру. Не дозволимо російській пропаганді підірвати польсько-українську солідарність проти ворога, який загрожує обом нашим народам", – написав міністр.

Про Олександра Болотова розповідав також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х. Саме на його допис відреагував глава МЗС Польщі.

За словами Сибіги, українець Олександр Болотов народився у місті Слов'янськ Донецької області. Свого часу він був поліціянтом. Нині чоловік працює водієм та мешкає у Польщі.

"Наразі майже мільйон українців щодня працюють у Польщі – будують, лікують, керують автомобілем, навчають, сплачують податки. І рятують життя. Українці та поляки. Разом. Без зайвих слів – просто працюють разом, коли це необхідно", – написав Андрій Сибіга.

Під кригу провалилися сестри-близнючки

У польському місті Бидгощ українець Олександр Болотов врятував двох дев’ятирічних сестер-близнючок, які провалилися під кригу на місцевому водоканалі.

Надзвичайна подія сталася ще 10 січня. Діти гралися поблизу водойми, коли лід не витримав і вони опинилися у крижаній воді. Ситуація вимагала негайних дій.

На допомогу дівчаткам кинувся колишній український поліцейський Олександр Болотов. Він швидко зорієнтувався та залучив до порятунку ще одного чоловіка, громадянина Польщі.

Використовуючи підручні засоби — гілки дерев і шарф, чоловіки змогли дістати дітей з води та витягти їх на берег. Після цього вони надали постраждалим першу домедичну допомогу, чекаючи на приїзд екстрених служб.

На місце події оперативно прибули пожежники та медики. Після огляду лікарі повідомили, що життю та здоров’ю дівчаток нічого не загрожує.

