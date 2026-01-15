Оружие, энергетики и газовые баллончики: Кабмин определил, что нельзя приносить в школу

Кабинет Министров Украины утвердил перечень опасных предметов и веществ, запрещенных для пребывания на территории и в помещениях учреждений общего среднего образования. Решение направлено на повышение уровня безопасности учеников и работников школ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

В перечень входят:

огнестрельное, пневматическое и холодное оружие (ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки и т. п.) и его имитации (макеты, муляжи, устройства и игрушки),

боеприпасы, взрывчатые и пиротехнические предметы, устройства для отстрела резиновых пуль, газовые баллончики, электрошокеры,

спецсредства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки),

инструменты (молотки, отвертки, дрели, пилы, газовые горелки),

легковоспламеняющиеся вещества, наркотические и психотропные вещества, алкоголь,

табачные и электронные сигареты, устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, а также

энергетические напитки.

Где запрет не распространяется

В то же время запрет не распространяется на предметы, которые используются в образовательном процессе, хозяйственной деятельности школы, школьных музеях, а также во время спортивных и воспитательных мероприятий — при условии контроля ответственных лиц.

Как отмечается, решение принято с целью повышения безопасности участников образовательного процесса и во исполнение требований закона о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования.

