Оружие, энергетики и газовые баллончики: Кабмин определил, что нельзя приносить в школу
Кабинет Министров Украины утвердил перечень опасных предметов и веществ, запрещенных для пребывания на территории и в помещениях учреждений общего среднего образования. Решение направлено на повышение уровня безопасности учеников и работников школ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве образования и науки.
В перечень входят:
- огнестрельное, пневматическое и холодное оружие (ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки и т. п.) и его имитации (макеты, муляжи, устройства и игрушки),
- боеприпасы, взрывчатые и пиротехнические предметы, устройства для отстрела резиновых пуль, газовые баллончики, электрошокеры,
- спецсредства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки),
- инструменты (молотки, отвертки, дрели, пилы, газовые горелки),
- легковоспламеняющиеся вещества, наркотические и психотропные вещества, алкоголь,
- табачные и электронные сигареты, устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, а также
- энергетические напитки.
Где запрет не распространяется
В то же время запрет не распространяется на предметы, которые используются в образовательном процессе, хозяйственной деятельности школы, школьных музеях, а также во время спортивных и воспитательных мероприятий — при условии контроля ответственных лиц.
Как отмечается, решение принято с целью повышения безопасности участников образовательного процесса и во исполнение требований закона о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования.
Что предшествовало?
- Напомним, 12 января 2026 года утром ученик 9 класса пришел в школу на Оболони, где учится, с рюкзаком, в котором принес балаклаву, шлем и два ножа, заранее подготовленные для совершения преступления. Сначала парень нанес несколько ударов ножом учительнице, а затем однокласснику.
- Учительница и одноклассник подозреваемого сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.
- Действия юноши квалифицированы как покушение на жизнь двух человек (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 УК Украины).
- 14-летнему парню, которого подозревают в покушении на убийство учительницы и одноклассника, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.
