Новости Запрещенные предметы в школах
424 2

Оружие, энергетики и газовые баллончики: Кабмин определил, что нельзя приносить в школу

Кабмин ужесточил требования безопасности: что нельзя приносить в школу

Кабинет Министров Украины утвердил перечень опасных предметов и веществ, запрещенных для пребывания на территории и в помещениях учреждений общего среднего образования. Решение направлено на повышение уровня безопасности учеников и работников школ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

В перечень входят:

  • огнестрельное, пневматическое и холодное оружие (ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки и т. п.) и его имитации (макеты, муляжи, устройства и игрушки),
  • боеприпасы, взрывчатые и пиротехнические предметы, устройства для отстрела резиновых пуль, газовые баллончики, электрошокеры,
  • спецсредства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки),
  • инструменты (молотки, отвертки, дрели, пилы, газовые горелки),
  • легковоспламеняющиеся вещества, наркотические и психотропные вещества, алкоголь,
  • табачные и электронные сигареты, устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, а также
  • энергетические напитки.

Где запрет не распространяется

В то же время запрет не распространяется на предметы, которые используются в образовательном процессе, хозяйственной деятельности школы, школьных музеях, а также во время спортивных и воспитательных мероприятий — при условии контроля ответственных лиц.

Как отмечается, решение принято с целью повышения безопасности участников образовательного процесса и во исполнение требований закона о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования.

Что предшествовало?

  • Напомним, 12 января 2026 года утром ученик 9 класса пришел в школу на Оболони, где учится, с рюкзаком, в котором принес балаклаву, шлем и два ножа, заранее подготовленные для совершения преступления. Сначала парень нанес несколько ударов ножом учительнице, а затем однокласснику.
  • Учительница и одноклассник подозреваемого сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.
  • Действия юноши квалифицированы как покушение на жизнь двух человек (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 УК Украины).
  • 14-летнему парню, которого подозревают в покушении на убийство учительницы и одноклассника, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

безопасность (1169) Кабмин (14188) школа (3097)
