Зброя, енергетики і газові балончики: Кабмін визначив, що не можна приносити до школи
Кабінет Міністрів України затвердив перелік небезпечних предметів і речовин, заборонених для перебування на території та в приміщеннях закладів загальної середньої освіти. Рішення спрямоване на підвищення рівня безпеки учнів і працівників шкіл.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві освіти та науки.
До переліку входять:
- вогнепальна, пневматична та холодна зброя (ножі, луки, арбалети, кастети, нунчаки тощо) і її імітації (макети, муляжі, пристрої та іграшки),
- боєприпаси, вибухові та піротехнічні предмети, пристрої для відстрілу гумових куль, газові балончики, електрошокери,
- спецзасоби (кайданки, гумові та пластикові кийки),
- інструменти (молотки, викрутки, дрилі, пили, газові пальники),
- легкозаймисті речовини, наркотичні та психотропні речовини, алкоголь,
- тютюнові й електронні сигарети, пристрої для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння, а також
- енергетичні напої.
Де заборона не поширюється
Водночас заборона не поширюється на предмети, які використовуються в освітньому процесі, господарській діяльності школи, шкільних музеях, а також під час спортивних і виховних заходів — за умови контролю відповідальних осіб.
Як зазначається, рішення ухвалено з метою підвищення безпеки учасників освітнього процесу та на виконання вимог закону про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти.
Що передувало?
- Нагадаємо, 12 січня 2026 року зранку учень 9 класу прийшов до школи на Оболоні, де навчається, з рюкзаком, у якому приніс балаклаву, шолом та два ножі, завчасно підготовлені для вчинення злочину. Спочатку хлопець завдав кілька ударів ножем вчительці, а потім однокласнику.
- Вчителька та однокласник підозрюваного нині перебувають у лікарні в тяжкому стані.
- Дії юнака кваліфіковано як замах на життя двох людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України).
- 14-річному хлопцю, якого підозрюють у замаху на вбивство вчительки та однокласника, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.
Чи ******* діти цього не знають?
і це на 12 рік війни?