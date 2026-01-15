Зброя, енергетики і газові балончики: Кабмін визначив, що не можна приносити до школи

Кабінет Міністрів України затвердив перелік небезпечних предметів і речовин, заборонених для перебування на території та в приміщеннях закладів загальної середньої освіти. Рішення спрямоване на підвищення рівня безпеки учнів і працівників шкіл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві освіти та науки.

До переліку входять:

вогнепальна, пневматична та холодна зброя (ножі, луки, арбалети, кастети, нунчаки тощо) і її імітації (макети, муляжі, пристрої та іграшки),

боєприпаси, вибухові та піротехнічні предмети, пристрої для відстрілу гумових куль, газові балончики, електрошокери,

спецзасоби (кайданки, гумові та пластикові кийки),

інструменти (молотки, викрутки, дрилі, пили, газові пальники),

легкозаймисті речовини, наркотичні та психотропні речовини, алкоголь,

тютюнові й електронні сигарети, пристрої для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння, а також

енергетичні напої.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За кошти Світового банку створять платформу для державної атестації школярів, яка не проводиться з 2022 року

Де заборона не поширюється

Водночас заборона не поширюється на предмети, які використовуються в освітньому процесі, господарській діяльності школи, шкільних музеях, а також під час спортивних і виховних заходів — за умови контролю відповідальних осіб.

Як зазначається, рішення ухвалено з метою підвищення безпеки учасників освітнього процесу та на виконання вимог закону про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У школі Києва учень підірвав страйкбольну гранату: поліція з’ясовує обставини

