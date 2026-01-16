153 боевых столкновения на фронте за сутки: россияне активны на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 153 боевых столкновеления.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли 55 авиационных ударов, сбросив 144 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 4730 дронов-камикадзе и осуществили 2738 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло две атаки захватчиков. Враг нанес три авиационных удара, сбросив три управляемые бомбы, осуществил 118 обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

Читайте: Силы обороны поразили склад боеприпасов россиян в Приморске на ТОТ Запорожье, - Генштаб

Бои на Харьковщине

Сегодня враг 11 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Амбарное, Дегтярное и в сторону Круглого.

На Купянском направлении противник осуществил атаку в сторону Петропавловки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отбили четыре штурмовые действия в районах Нововодяного, Колодезов и в сторону Дибровы. Два боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении враг дважды атаковал в районе Дроновки.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в сторону Миньковки.

Читайте также: 429-й полк "Ахиллес" расширился до бригады. ВИДЕО

На Константиновском направлении сегодня произошло 18 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополья, Яблоновки, Русина Яра и в сторону Софиевки, одно боевое столкновение остается незавершенным.

На Покровском направлении с начала суток противник 43 раза атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филии. В некоторых локациях бои продолжаются.

Читайте также: Рашисты штурмуют пехотой Гуляйполе в Запорожье. Часть позиций воины ВСУ оставили, - DeepState

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным:

Уничтожено 141 оккупанта, из которых 87 – безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили четыре единицы автомобильной техники, 33 беспилотных летательных аппарата, антенну связи и противотанковый ракетный комплекс.

Также поражены четыре единицы автомобильной техники, средство РЭБ, пункт управления БПЛА, два склада и семь укрытий для личного состава противника.

На Александровском направлении украинские защитники отразили пять атак захватчиков в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Алексеевка, Степовое и Красногорское.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 28 боестолкновений, в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка, Зеленое и в сторону Варваровки.

На Ореховском направлении враг шесть раз пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Степногорск, Приморское и Щербаки.

На Приднепровском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 224 460 человек (+1 370 за сутки), 11 563 танка, 36 230 артсистем, 23 908 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА