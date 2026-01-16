153 боєзіткнення на фронті за добу: росіяни активні на Покровському, Гуляйпільському і Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 153 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Російські загарбники завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 144 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 4730 дронів-камікадзе та здійснили 2738 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Бої на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося дві атаки загарбників. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши три керовані бомби, здійснив 118 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Бої на Харківщині

  • Сьогодні ворог 11 разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Амбарне, Дегтярне та у бік Круглого.
  • На Куп’янському напрямку противник здійснив атаку в бік Петропавлівки.

Бої на сході

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали чотири штурмові дії у районах Нововодяного, Колодязів та у бік Діброви. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку ворог двічі атакував у районі Дронівки.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у бік Міньківки.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 18 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки, одне боєзіткнення залишається незавершеним.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 43 рази атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії. В деяких локаціях бої продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними:

  • знешкоджено 141 окупантів, з яких 87 – безповоротно.
  • Крім того, українські воїни знищили чотири одиниці автомобільної техніки, 33 безпілотних літальних апарати, антену зв’язку та протитанковий ракетний комплекс.
  • Також уразили чотири одиниці автомобільної техніки, засіб РЕБ, пункт управління БпЛА, два склади та сім укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили п’ять атак загарбників в районах населених пунктів Зелений Гай, Олексіївка, Степове та Красногірське.

Бої на півдні

  • На Гуляйпільському напрямку відбулось 28 боєзіткнень, в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка, Зелене та у бік Варварівки.
  • На Оріхівському напрямку ворог шість разів намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Степногірськ, Приморське та Щербаки.
  • На Придніпровському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

@ "На Гуляйпільському напрямку противник закріпився вздовж лісосмуг на схід від річки Гайчур і штурмує в районі Прилук та в напрямку населеного пункту Верхня Терса."
16.01.2026 23:15
 
 