153 боєзіткнення на фронті за добу: росіяни активні на Покровському, Гуляйпільському і Костянтинівському напрямках, - Генштаб
Загалом від початку цієї доби відбулося 153 бойових зіткнення.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Російські загарбники завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 144 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 4730 дронів-камікадзе та здійснили 2738 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Бої на півночі
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося дві атаки загарбників. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши три керовані бомби, здійснив 118 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.
Бої на Харківщині
- Сьогодні ворог 11 разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Амбарне, Дегтярне та у бік Круглого.
- На Куп’янському напрямку противник здійснив атаку в бік Петропавлівки.
Бої на сході
На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали чотири штурмові дії у районах Нововодяного, Колодязів та у бік Діброви. Два боєзіткнення тривають.
На Слов’янському напрямку ворог двічі атакував у районі Дронівки.
На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у бік Міньківки.
На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 18 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки, одне боєзіткнення залишається незавершеним.
На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 43 рази атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії. В деяких локаціях бої продовжуються.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними:
- знешкоджено 141 окупантів, з яких 87 – безповоротно.
- Крім того, українські воїни знищили чотири одиниці автомобільної техніки, 33 безпілотних літальних апарати, антену зв’язку та протитанковий ракетний комплекс.
- Також уразили чотири одиниці автомобільної техніки, засіб РЕБ, пункт управління БпЛА, два склади та сім укриттів для особового складу противника.
На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили п’ять атак загарбників в районах населених пунктів Зелений Гай, Олексіївка, Степове та Красногірське.
Бої на півдні
- На Гуляйпільському напрямку відбулось 28 боєзіткнень, в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка, Зелене та у бік Варварівки.
- На Оріхівському напрямку ворог шість разів намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Степногірськ, Приморське та Щербаки.
- На Придніпровському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
