Есть поручение для Федорова по работе Воздушных сил и защите неба. Будут решения, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал определенные решения относительно работы Воздушных сил и защиты неба.

Об этом он сообщил сегодня, информируя о проведении специального энергетического селектора, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Есть отдельные поручения для министра обороны Украины относительно работы Воздушных сил и защиты неба. Будут решения", - отметил глава государства.

Больше информации на данный момент не известно.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг снова атаковал энергетику. Самая сложная ситуация в столичном регионе.

Также отмечалось, что 56 тыс. семей остались без света в Бучанском районе из-за атаки РФ.

