Есть поручение для Федорова по работе Воздушных сил и защите неба. Будут решения, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал определенные решения относительно работы Воздушных сил и защиты неба.
Об этом он сообщил сегодня, информируя о проведении специального энергетического селектора, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Есть отдельные поручения для министра обороны Украины относительно работы Воздушных сил и защиты неба. Будут решения", - отметил глава государства.
Больше информации на данный момент не известно.
Что предшествовало?
Топ комментарии
+10 Михайло Иляш
показать весь комментарий17.01.2026 14:26 Ответить Ссылка
+5 Zahar Kindrat
показать весь комментарий17.01.2026 14:29 Ответить Ссылка
+4 Галина Боброва #582785
показать весь комментарий17.01.2026 14:31 Ответить Ссылка
И пошёл в тренажерку?
Один?
Без АНДРЭ?????
Прошла любовь ,завяли помидоры?
Или у ВОЛЬДЕМАРА с АНДРЭ теперь встречи
На явочной квартире?
Какая романтика ,***....
краще не треба!!!
Не заважай працювати
ВПС, збільшуйся!!! Ать-Два!!!
Все ж просто. Блазень призначив шахрая і рішення одразу незабарилися.