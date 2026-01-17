РУС
Новости Результат работы ПВО
975 22

Есть поручение для Федорова по работе Воздушных сил и защите неба. Будут решения, - Зеленский

Зеленский и Федоров

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал определенные решения относительно работы Воздушных сил и защиты неба.

Об этом он сообщил сегодня, информируя о проведении специального энергетического селектора, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Есть отдельные поручения для министра обороны Украины относительно работы Воздушных сил и защиты неба. Будут решения", - отметил глава государства.

Больше информации на данный момент не известно.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что враг снова атаковал энергетику. Самая сложная ситуация в столичном регионе.
  • Также отмечалось, что 56 тыс. семей остались без света в Бучанском районе из-за атаки РФ.

Зеленский Владимир (23394) Воздушные силы (2898)
+10
краще клоуну лишатись клоуном - ось висновок з усього. І якщо щоб стати лікарем треба 10 років вчитись + інтернатура, то "маладой і неопітній" - це шось не то коли йдеться про керування країною в війні на виживання
17.01.2026 14:26 Ответить
+5
Та у нас рішень,як гуталіну..
17.01.2026 14:29 Ответить
+4
Нарезал всем задания ?
И пошёл в тренажерку?
Один?
Без АНДРЭ?????
Прошла любовь ,завяли помидоры?
Или у ВОЛЬДЕМАРА с АНДРЭ теперь встречи
На явочной квартире?
Какая романтика ,***....
17.01.2026 14:31 Ответить
Це усюди так, чому у ВРУ платять гроші за голосування, тому що депутата легше дати гроші чим роз'яснювати за що вони голосують. Законодавчий орган, де нема вимоги до освіти, в Раді більшість не має відповідної освіти що б не то що писати, а і розуміти закони. Пам'ятаю в 90х був присутнім на зустрічі депутата і професора екології. Аргументи депутата :" та що ви можете мені розповісти, я депутат і краще знаю". Після подивився біографію депутата, мав тільки середню освіту
17.01.2026 14:59 Ответить
фух,все ж таки є доручення!!!
17.01.2026 14:29 Ответить
або будуть кондесатори по 17,і винний в усьому федорів поїде посвіслюком у Гаваї
показать весь комментарий
17.01.2026 14:31 Ответить
Нарезал всем задания ?
И пошёл в тренажерку?
Один?
Без АНДРЭ?????
Прошла любовь ,завяли помидоры?
Или у ВОЛЬДЕМАРА с АНДРЭ теперь встречи
На явочной квартире?
Какая романтика ,***....
17.01.2026 14:31 Ответить
вже ліЗЕ воно та ліЗЕ....
краще не треба!!!
Не заважай працювати
17.01.2026 14:32 Ответить
Доти поки ця ЗЕлена блювотина буде литись на голови українців війна буде продовжуватись!
17.01.2026 14:35 Ответить
защитники херовы, типа мундичей
17.01.2026 14:37 Ответить
Бред.
17.01.2026 14:41 Ответить
Мабуть на своєму багатому досвіду буде повчати, тільки той теж має досвід, він теж дивився американські бойовики
17.01.2026 14:43 Ответить
Пусті доручення які ніколи не виконуються..зроби доручення, напиши заяву про звільнення з посту президента.
17.01.2026 14:45 Ответить
А командування повітряних сил куди? На закупівлю озброєння?
17.01.2026 14:56 Ответить
У зеЛайна нічого не змінюється,все в майбутньому, покращення, виробництво, розвиток,а в теперешньому тільки грабунок бюджету,збагачення на крові Українців. " ось такий ви головнокомандувач" кричало воно на стадіоні.
17.01.2026 15:07 Ответить
Будуть рішення...
17.01.2026 15:10 Ответить
Рукамиводити багато ума не треба. Сказатив зроби щоб було добре. Це ж геній а не презедент.
17.01.2026 15:10 Ответить
"Зустрівся...будуть рішення..." Безвідмовний варіант для вкручування народу х#я у вуха.
17.01.2026 15:19 Ответить
Шоу маст го он...
17.01.2026 15:22 Ответить
Як два євреї, які не служили в армії, можуть обговорювати важливі військові питання?
17.01.2026 15:25 Ответить
ППО, зміцнюйся!!! Ать-Два!!!
ВПС, збільшуйся!!! Ать-Два!!!

Все ж просто. Блазень призначив шахрая і рішення одразу незабарилися.
17.01.2026 15:31 Ответить
 
 