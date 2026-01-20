Не было 25 лет: сверхмощная магнитная буря, способная вывести из строя электронику, накрыла Землю

На Солнце зафиксировали одну из самых мощных вспышек за последние десятилетия, которая уже повлияла на околоземное пространство и может иметь дальнейшие последствия для планеты.

Об этом говорится в данных мониторингового ресурса SolarHam.

Событие произошло 18 января: солнечная вспышка класса X1.9 сопровождалась масштабным выбросом плазмы, который движется в направлении Земли с очень высокой скоростью. Часть эффектов ученые зафиксировали почти сразу, однако основное влияние ожидается в ближайшие дни.

Солнечный шторм: большего еще не фиксировали

После вспышки поток солнечных протонов превысил 17,5 тысячи единиц. По классификации это буря уровня G4, подобных которой не наблюдали почти 25 лет.

По словам ученых, уровень G5 существует только теоретически и еще ни разу не был зафиксирован современными приборами.

Текущие показатели являются одними из самых высоких за всю историю наблюдений за последними солнечными циклами, - отмечают специалисты по мониторингу солнечной активности. Абсолютные рекорды, по данным исследователей, приходятся на прошлый век, когда поток протонов достигал около 40 тысяч единиц.

Чего ожидать жителям Земли

Магнитные бури такого уровня представляют риск не только для метеозависимых людей, но и для критической инфраструктуры. В ближайшие дни возможны перебои в работе спутников, проблемы с радиосвязью в полярных регионах и погрешности навигационных систем.

Также специалисты предупреждают о потенциальных нагрузках на энергосистемы из-за наведенных токов в сетях. Операторам спутников на низких орбитах может понадобиться корректировка траекторий из-за расширения атмосферы Земли.

В то же время буря уровня G4 может вызвать появление полярного сияния значительно южнее обычных широт. При благоприятных условиях его смогут наблюдать жители южных регионов Украины.

