РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14367 посетителей онлайн
Новости
12 376 17

Не было 25 лет: сверхмощная магнитная буря, способная вывести из строя электронику, накрыла Землю

На Землю обрушилась мощная магнитная буря, которой не было 25 лет

На Солнце зафиксировали одну из самых мощных вспышек за последние десятилетия, которая уже повлияла на околоземное пространство и может иметь дальнейшие последствия для планеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных мониторингового ресурса SolarHam.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Событие произошло 18 января: солнечная вспышка класса X1.9 сопровождалась масштабным выбросом плазмы, который движется в направлении Земли с очень высокой скоростью. Часть эффектов ученые зафиксировали почти сразу, однако основное влияние ожидается в ближайшие дни.

Солнечный шторм: большего еще не фиксировали

После вспышки поток солнечных протонов превысил 17,5 тысячи единиц. По классификации это буря уровня G4, подобных которой не наблюдали почти 25 лет.

  • По словам ученых, уровень G5 существует только теоретически и еще ни разу не был зафиксирован современными приборами.

Текущие показатели являются одними из самых высоких за всю историю наблюдений за последними солнечными циклами, - отмечают специалисты по мониторингу солнечной активности. Абсолютные рекорды, по данным исследователей, приходятся на прошлый век, когда поток протонов достигал около 40 тысяч единиц.

Чего ожидать жителям Земли

Магнитные бури такого уровня представляют риск не только для метеозависимых людей, но и для критической инфраструктуры. В ближайшие дни возможны перебои в работе спутников, проблемы с радиосвязью в полярных регионах и погрешности навигационных систем.

Также специалисты предупреждают о потенциальных нагрузках на энергосистемы из-за наведенных токов в сетях. Операторам спутников на низких орбитах может понадобиться корректировка траекторий из-за расширения атмосферы Земли.

В то же время буря уровня G4 может вызвать появление полярного сияния значительно южнее обычных широт. При благоприятных условиях его смогут наблюдать жители южных регионов Украины.

Автор: 

погода солнце энергетика буря
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що натворив попередній спалах 25 років тому? Я вже жила на Землі, але в моєму селі нічого страшного не відбувалося.
показать весь комментарий
20.01.2026 01:19 Ответить
Во вторник в Европе сохранится солнечная погода, на Средиземноморье - виндсерфинг, в Швейцарских Альпах - фристайл, в деревне Гадюкино - дожди.
показать весь комментарий
20.01.2026 01:51 Ответить
А до того на якій планеті жила?
25 років назад не було так багато супутників
показать весь комментарий
20.01.2026 08:27 Ответить
Були перебої в роботі аеропортів.
Да кілька радіотелескопів пошкодило.
показать весь комментарий
20.01.2026 08:55 Ответить
Так зараз хакери більше шкоди наносять, ніж сонячні спалахи, а новину подають таким тоном, наче кінець світу наступить після цього спалаху
показать весь комментарий
20.01.2026 11:36 Ответить
не скажіть , клінтон тоді нам тільки угрячий меморандум вчудив , а тепер он рудого іще до бурі розковбасило так що Землі важко (((
показать весь комментарий
20.01.2026 23:44 Ответить
25 років тому в селі крім антен аналогового телебачення на деревяних дрючках - не було нічого.
показать весь комментарий
20.01.2026 09:54 Ответить
Все вірно , тільки додай що і ті дрючки нах .. не потрібні були бо по вечорах електроенергію вимикали частіше аніж тепер коли війна . Просто цього не помічали бо холодильник донбас переставав гуркотіти і приходила заспокійлива тиша , а про пралку ніхто не переживав бо малютка чи рига не тільки програми не вимагали , а навіть водопроводу і каналізації )) Ну а телефон - добре як хоч на кожній вулиці по одному було дротовому і вже можна було кудись подзвонити , разів тридцять набравши дев'ятку , код , телефон і ще якусь мать та власний номер і натерши на пальцеві водянку . Місцеві "начальнички" ставили по господарствах вишку метрів з тридцять і з гордим виглядом їхали в райцентр щоб звідти подзвонити у контору і роздати наряд , ну а в кого не вистачило талану на таку "чудотєхніку" - ще кричали у бобику в мікрофон радіостанції якийсь позивний і матюжили секретарку що та не відразу кричала "прийом " у відповідь .
показать весь комментарий
20.01.2026 23:40 Ответить
Знову Гордон свої пірамідки почне народу
впарювати .
показать весь комментарий
20.01.2026 02:36 Ответить
За Гордоном - Крещатик!!
показать весь комментарий
20.01.2026 03:12 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2026 07:56 Ответить
Ще нам бляха тіко бурі не хватало ))))
показать весь комментарий
20.01.2026 09:56 Ответить
Только дустом нас нє травілі - відно дорог в хозяйствє он.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:03 Ответить
Полярне сяйво в Україні стає звичним явищем останнім часом.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:12 Ответить
..... ученный журналисту:
- ... твою мать!
На следующий день в газетах !!" Ученный изнасиловал маму журналиста"!!!
поток солнечных протонов превысил 17,5 тысячи единиц. Источник: https://censor.net/ru/n3596248
Прото́н (від грец. πρώτον - перший) - стабільна позитивно заряджена елементарна частинка атомного ядра будь-якого хімічного елемента. Размер протона очень мал и составляет приблизительно 0,84 фемтометра (фм) в диаметре (или радиус около 0,84 фм, что эквивалентно 0,84 x (десять в минус 15-й степени)
показать весь комментарий
20.01.2026 13:12 Ответить
Спалах на сонці!А..АА..АА!Ну ,та і що!Це що.землетрус у 6 балів ,чи цунамі накрило країну ..Хорош тут паніку сіяти.
показать весь комментарий
20.01.2026 14:59 Ответить
 
 