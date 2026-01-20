Не було 25 років: надпотужна магнітна буря, що здатна вивести з ладу електроніку, накрила Землю

На Землю прийшла потужна магнітна буря, якої не було 25 років

На Сонці зафіксували один із найпотужніших спалахів за останні десятиліття, що вже вплинув на навколоземний простір і може мати подальші наслідки для планети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у даних моніторингового ресурсу SolarHam.

Подія сталася 18 січня: сонячний спалах класу X1.9 супроводжувався масштабним викидом плазми, який рухається у напрямку Землі з дуже високою швидкістю. Частину ефектів науковці зафіксували майже одразу, однак основний вплив очікується найближчими днями.

Сонячний шторм: більший ще не фіксували

Після спалаху потік сонячних протонів перевищив 17,5 тисячі одиниць. За класифікацією це буря рівня G4, подібних якій не спостерігали майже 25 років.

  • За словами вчених, рівень G5 існує лише теоретично і ще жодного разу не був зафіксований сучасними приладами.

Поточні показники є одними з найвищих за всю історію спостережень за останні сонячні цикли, - зазначають фахівці з моніторингу сонячної активності. Абсолютні рекорди, за даними дослідників, припадають на минуле століття, коли потік протонів сягав близько 40 тисяч одиниць.

Чого очікувати жителям Землі

Магнітні бурі такого рівня становлять ризик не лише для метеозалежних людей, а й для критичної інфраструктури. У найближчі дні можливі перебої в роботі супутників, проблеми з радіозв’язком у полярних регіонах та похибки навігаційних систем.

Також фахівці попереджають про потенційні навантаження на енергосистеми через наведені струми в мережах. Операторам супутників на низьких орбітах може знадобитися коригування траєкторій через розширення атмосфери Землі.

Водночас буря рівня G4 може спричинити появу полярного сяйва значно південніше звичних широт. За сприятливих умов його зможуть спостерігати мешканці південних регіонів України.

погода (804) сонце (50) енергетика (3727) буря (16)
А що натворив попередній спалах 25 років тому? Я вже жила на Землі, але в моєму селі нічого страшного не відбувалося.
20.01.2026 01:19 Відповісти
Во вторник в Европе сохранится солнечная погода, на Средиземноморье - виндсерфинг, в Швейцарских Альпах - фристайл, в деревне Гадюкино - дожди.
20.01.2026 01:51 Відповісти
А до того на якій планеті жила?
25 років назад не було так багато супутників
20.01.2026 08:27 Відповісти
Були перебої в роботі аеропортів.
Да кілька радіотелескопів пошкодило.
20.01.2026 08:55 Відповісти
Так зараз хакери більше шкоди наносять, ніж сонячні спалахи, а новину подають таким тоном, наче кінець світу наступить після цього спалаху
20.01.2026 11:36 Відповісти
не скажіть , клінтон тоді нам тільки угрячий меморандум вчудив , а тепер он рудого іще до бурі розковбасило так що Землі важко (((
20.01.2026 23:44 Відповісти
25 років тому в селі крім антен аналогового телебачення на деревяних дрючках - не було нічого.
20.01.2026 09:54 Відповісти
Все вірно , тільки додай що і ті дрючки нах .. не потрібні були бо по вечорах електроенергію вимикали частіше аніж тепер коли війна . Просто цього не помічали бо холодильник донбас переставав гуркотіти і приходила заспокійлива тиша , а про пралку ніхто не переживав бо малютка чи рига не тільки програми не вимагали , а навіть водопроводу і каналізації )) Ну а телефон - добре як хоч на кожній вулиці по одному було дротовому і вже можна було кудись подзвонити , разів тридцять набравши дев'ятку , код , телефон і ще якусь мать та власний номер і натерши на пальцеві водянку . Місцеві "начальнички" ставили по господарствах вишку метрів з тридцять і з гордим виглядом їхали в райцентр щоб звідти подзвонити у контору і роздати наряд , ну а в кого не вистачило талану на таку "чудотєхніку" - ще кричали у бобику в мікрофон радіостанції якийсь позивний і матюжили секретарку що та не відразу кричала "прийом " у відповідь .
20.01.2026 23:40 Відповісти
Знову Гордон свої пірамідки почне народу
впарювати .
20.01.2026 02:36 Відповісти
За Гордоном - Крещатик!!
20.01.2026 03:12 Відповісти
20.01.2026 07:56 Відповісти
Ще нам бляха тіко бурі не хватало ))))
20.01.2026 09:56 Відповісти
Только дустом нас нє травілі - відно дорог в хозяйствє он.
20.01.2026 10:03 Відповісти
Полярне сяйво в Україні стає звичним явищем останнім часом.
20.01.2026 10:12 Відповісти
..... ученный журналисту:
- ... твою мать!
На следующий день в газетах !!" Ученный изнасиловал маму журналиста"!!!
поток солнечных протонов превысил 17,5 тысячи единиц. Источник: https://censor.net/ru/n3596248
Прото́н (від грец. πρώτον - перший) - стабільна позитивно заряджена елементарна частинка атомного ядра будь-якого хімічного елемента. Размер протона очень мал и составляет приблизительно 0,84 фемтометра (фм) в диаметре (или радиус около 0,84 фм, что эквивалентно 0,84 x (десять в минус 15-й степени)
20.01.2026 13:12 Відповісти
Спалах на сонці!А..АА..АА!Ну ,та і що!Це що.землетрус у 6 балів ,чи цунамі накрило країну ..Хорош тут паніку сіяти.
20.01.2026 14:59 Відповісти
 
 