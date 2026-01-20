Не було 25 років: надпотужна магнітна буря, що здатна вивести з ладу електроніку, накрила Землю

На Сонці зафіксували один із найпотужніших спалахів за останні десятиліття, що вже вплинув на навколоземний простір і може мати подальші наслідки для планети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у даних моніторингового ресурсу SolarHam.

Подія сталася 18 січня: сонячний спалах класу X1.9 супроводжувався масштабним викидом плазми, який рухається у напрямку Землі з дуже високою швидкістю. Частину ефектів науковці зафіксували майже одразу, однак основний вплив очікується найближчими днями.

Сонячний шторм: більший ще не фіксували

Після спалаху потік сонячних протонів перевищив 17,5 тисячі одиниць. За класифікацією це буря рівня G4, подібних якій не спостерігали майже 25 років.

За словами вчених, рівень G5 існує лише теоретично і ще жодного разу не був зафіксований сучасними приладами.

Поточні показники є одними з найвищих за всю історію спостережень за останні сонячні цикли, - зазначають фахівці з моніторингу сонячної активності. Абсолютні рекорди, за даними дослідників, припадають на минуле століття, коли потік протонів сягав близько 40 тисяч одиниць.

Чого очікувати жителям Землі

Магнітні бурі такого рівня становлять ризик не лише для метеозалежних людей, а й для критичної інфраструктури. У найближчі дні можливі перебої в роботі супутників, проблеми з радіозв’язком у полярних регіонах та похибки навігаційних систем.

Також фахівці попереджають про потенційні навантаження на енергосистеми через наведені струми в мережах. Операторам супутників на низьких орбітах може знадобитися коригування траєкторій через розширення атмосфери Землі.

Водночас буря рівня G4 може спричинити появу полярного сяйва значно південніше звичних широт. За сприятливих умов його зможуть спостерігати мешканці південних регіонів України.

