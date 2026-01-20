На фронте зафиксировано 61 боестолкновение, в том числе 24 - на Покровском направлении, на пяти направлениях бои продолжаются, - Генштаб
С начала суток на фронте произошло 61 боевое столкновение. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 20 января, передает Цензор.НЕТ.
Удары по территории Украины
- Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Рыжевка, Уланово, Будки Сумской области.
- Противник нанес авиаудар по Белополью.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг осуществил 39 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении произошло семь атак противника, в районе Волчанска и в сторону населенных пунктов Избицкое, Графское, Круглое, Нестерное, Чугуновка, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения.
На Купянском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников в сторону Песчаного и Петропавловки, одно боевое столкновение продолжается.
Бои на востоке
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила три атаки в сторону населенных пунктов Твердохлебово и Ольговка.
На Славянском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Дроновки. Одно сражение еще продолжается.
На Краматорском направлении украинские подразделения отбили одну атаку оккупантов в сторону Бондарного.
На Константиновском направлении враг осуществил десять штурмовых действий в районах населенных пунктов Предтечино, Иванополье, Плещеевка, Щербиновка и в сторону Ильиновки, Степановки, Берестка, Софиевки. Три боестолкновения еще продолжаются.
На Покровском направлении российские захватчики осуществили 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное в сторону Новопавловки. Два боевых столкновения продолжаются.
На Александровском направлении враг один раз пытался прорвать оборону наших защитников в направлении Нового Запорожья.
Боевые действия на юге
С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отбили девять атак оккупантов в районе Гуляйполя и в направлениях Доброполье и Зеленого. Враг нанес авиаудары по Гуляйполю, Железнодорожному и Луговскому.
На Ореховском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции наших защитников в районах Степногорска и Приморского.
По данным Генштаба, на Приднепровском направлении на данный момент боевых столкновений не зафиксировано.
