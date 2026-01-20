На фронте зафиксировано 61 боестолкновение, в том числе 24 - на Покровском направлении, на пяти направлениях бои продолжаются, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 61 боевое столкновение. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 20 января, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Удары по территории Украины

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Рыжевка, Уланово, Будки Сумской области.

Противник нанес авиаудар по Белополью.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг осуществил 39 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении произошло семь атак противника, в районе Волчанска и в сторону населенных пунктов Избицкое, Графское, Круглое, Нестерное, Чугуновка, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киллзона в Купянске: что происходит в городе? ВИДЕО

На Купянском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников в сторону Песчаного и Петропавловки, одно боевое столкновение продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила три атаки в сторону населенных пунктов Твердохлебово и Ольговка.

На Славянском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Дроновки. Одно сражение еще продолжается.

На Краматорском направлении украинские подразделения отбили одну атаку оккупантов в сторону Бондарного.

На Константиновском направлении враг осуществил десять штурмовых действий в районах населенных пунктов Предтечино, Иванополье, Плещеевка, Щербиновка и в сторону Ильиновки, Степановки, Берестка, Софиевки. Три боестолкновения еще продолжаются.

Читайте также: Враг накапливает пехоту в Покровске, Мирноград "кишит" россиянами, бои продолжаются, - DeepState

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное в сторону Новопавловки. Два боевых столкновения продолжаются.

На Александровском направлении враг один раз пытался прорвать оборону наших защитников в направлении Нового Запорожья.

Боевые действия на юге

С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отбили девять атак оккупантов в районе Гуляйполя и в направлениях Доброполье и Зеленого. Враг нанес авиаудары по Гуляйполю, Железнодорожному и Луговскому.

На Ореховском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции наших защитников в районах Степногорска и Приморского.

Читайте также: РФ не может закрепиться в Гуляйполе, поэтому минирует город и усиливает авиаудары, - Силы обороны

По данным Генштаба, на Приднепровском направлении на данный момент боевых столкновений не зафиксировано.