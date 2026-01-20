На фронті зафіксовано 61 боєзіткнення, зокрема 24 - на Покровському напрямку, на п’яти напрямках бої тривають, - Генштаб
Від початку цієї доби на фронті відбулося 61 бойове зіткнення. Найактивніше ворог діє на Покровському напрямку.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 20 січня, передає Цензор.НЕТ.
Удари по території України
- Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Рижівка, Уланове, Будки Сумської області.
- Противник завдав авіаудару по Білопіллю.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку ворог здійснив 39 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім атак противника, в районі Вовчанська та у бік населених пунктів Ізбицьке, Графське, Кругле, Нестерне, Чугунівка, досі тривають чотири боєзіткнення.
На Куп’янському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону наших захисників у бік Піщаного та Петропавлівки, одне боєзіткнення триває.
Бої на сході
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки у бік населених пунктів Твердохлібове та Ольгівка.
На Слов’янському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районі Дронівки. Один бій ще триває.
На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку окупантів у бік Бондарного.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив десять штурмових дій у районах населених пунктів Предтечине, Іванопілля, Плещіївка, Щербинівка та у бік Іллінівки, Степанівки, Берестка, Софіївки. Три боєзіткнення ще тривають.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне у бік Новопавлівки. Два боєзіткнення тривають.
На Олександрівському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборону наших захисників у напрямку Нового Запоріжжя.
Бойові дії на півдні
З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбивали дев’ять атак окупантів в районі Гуляйполя та у напрямках Добропілля й Зеленого. Ворог завдав авіаударів по Гуляйполю, Залізничному та Лугівському.
На Оріхівському напрямку російські окупанти двічі атакували позиції наших оборонців в районах Степногірська та Приморського.
За даними Генштабу, на Придніпровському напрямку на цей час боєзіткнень не зафіксовано.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль