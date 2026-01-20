На фронті зафіксовано 61 боєзіткнення, зокрема 24 - на Покровському напрямку, на п’яти напрямках бої тривають, - Генштаб

Від початку цієї доби на фронті відбулося 61 бойове зіткнення. Найактивніше ворог діє на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 20 січня, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удари по території України

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Рижівка, Уланове, Будки Сумської області.

Противник завдав авіаудару по Білопіллю.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку ворог здійснив 39 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім атак противника, в районі Вовчанська та у бік населених пунктів Ізбицьке, Графське, Кругле, Нестерне, Чугунівка, досі тривають чотири боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону наших захисників у бік Піщаного та Петропавлівки, одне боєзіткнення триває.

Бої на сході

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки у бік населених пунктів Твердохлібове та Ольгівка.

На Слов’янському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районі Дронівки. Один бій ще триває.

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку окупантів у бік Бондарного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив десять штурмових дій у районах населених пунктів Предтечине, Іванопілля, Плещіївка, Щербинівка та у бік Іллінівки, Степанівки, Берестка, Софіївки. Три боєзіткнення ще тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне у бік Новопавлівки. Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборону наших захисників у напрямку Нового Запоріжжя.

Бойові дії на півдні

З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбивали дев’ять атак окупантів в районі Гуляйполя та у напрямках Добропілля й Зеленого. Ворог завдав авіаударів по Гуляйполю, Залізничному та Лугівському.

На Оріхівському напрямку російські окупанти двічі атакували позиції наших оборонців в районах Степногірська та Приморського.

За даними Генштабу, на Придніпровському напрямку на цей час боєзіткнень не зафіксовано.