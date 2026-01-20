МИД вызвал на разговор представителя МККК: тот признал неуместным сравнение ударов в Украине и РФ
20 января Министерство иностранных дел вызвало главу миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Хуана-Педро Шерера. С ним обсудили некорректное публичное сравнение ударов по энергетике в Украине и России –– он признал ошибку руководства Комитета.
Об этом сообщают в МИД, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Украинская сторона выразила свое "глубокое разочарование" заявлением регионального директора МККК по вопросам Европы и Центральной Азии, сделанным 14 января. Тот написал, что недавние удары по критической инфраструктуре Украины и России "оставили миллионы людей" почти без света, воды и отопления во время холодов.
В МИД заявили, что чиновник фактически сравнял ответственность России как государства-агрессора и Украины, которая защищает свой народ в полномасштабной войне.
Ведомство подчеркнуло, что, в отличие от российского агрессора, Украина наносит удары исключительно по законным военным объектам противника в рамках права на самооборону в соответствии с Уставом ООН.
"В этом контексте любые попытки отождествления, уравнивания или проведения ложных параллелей между Украиной и Россией являются аморальными, ошибочными и абсолютно неприемлемыми", - заявили в МИД во время встречи с представителем МККК.
Красный Крест признал ошибку
Украина же ожидает, что Комитет будет настойчивым в своих усилиях по обеспечению беспрепятственного доступа к украинским военнопленным и гражданским лицам, а также в соответствующей публичной коммуникации.
Представители МККК признали, что попытка сравнения ответственности за атаки была неуместной и согласились, что необходимо совершенствовать коммуникационные подходы Комитета в дальнейшем. Шерер отметил, что он и его коллеги в Киеве хорошо понимают реальную гуманитарную ситуацию и на собственном опыте ощущают последствия российских ударов.
Во время встречи стороны договорились содействовать дальнейшему усилению двустороннего диалога, чтобы Комитет мог глубже понимать актуальность гуманитарного кризиса в Украине из-за атак России.
Что предшествовало?
- Накануне представители Международного комитета Красного Креста в соцсетях написали, что недавние удары по критической инфраструктуре Украины и России "оставили миллионы людей почти без электроснабжения, воды и отопления в условиях низких температур в Киеве, Днепре, Донецке, Белгороде и других городах". Речь шла о том, что такие удары "запрещены". Этим заявлением организация приравняла удары по критической инфраструктуре Украины к атакам на российские предприятия.
- В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал этот пост и назвал заявление организации "позорным", а моральную эквивалентность между агрессором и страной, которая защищается, - "ложной и неприемлемой".
а те що висрав МКЧХ публічно - залишилось у публічному просторі
і ці zельоні істоти з МЗС не вимагали спростувати ..потисли ручки і попили каву