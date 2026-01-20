МИД вызвал на разговор представителя МККК: тот признал неуместным сравнение ударов в Украине и РФ

20 января Министерство иностранных дел вызвало главу миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Хуана-Педро Шерера. С ним обсудили некорректное публичное сравнение ударов по энергетике в Украине и России –– он признал ошибку руководства Комитета.

Что известно?

Украинская сторона выразила свое "глубокое разочарование" заявлением регионального директора МККК по вопросам Европы и Центральной Азии, сделанным 14 января. Тот написал, что недавние удары по критической инфраструктуре Украины и России "оставили миллионы людей" почти без света, воды и отопления во время холодов.

В МИД заявили, что чиновник фактически сравнял ответственность России как государства-агрессора и Украины, которая защищает свой народ в полномасштабной войне.

Ведомство подчеркнуло, что, в отличие от российского агрессора, Украина наносит удары исключительно по законным военным объектам противника в рамках права на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

"В этом контексте любые попытки отождествления, уравнивания или проведения ложных параллелей между Украиной и Россией являются аморальными, ошибочными и абсолютно неприемлемыми", - заявили в МИД во время встречи с представителем МККК.

Красный Крест признал ошибку

Украина же ожидает, что Комитет будет настойчивым в своих усилиях по обеспечению беспрепятственного доступа к украинским военнопленным и гражданским лицам, а также в соответствующей публичной коммуникации.

Представители МККК признали, что попытка сравнения ответственности за атаки была неуместной и согласились, что необходимо совершенствовать коммуникационные подходы Комитета в дальнейшем. Шерер отметил, что он и его коллеги в Киеве хорошо понимают реальную гуманитарную ситуацию и на собственном опыте ощущают последствия российских ударов.

Во время встречи стороны договорились содействовать дальнейшему усилению двустороннего диалога, чтобы Комитет мог глубже понимать актуальность гуманитарного кризиса в Украине из-за атак России.

