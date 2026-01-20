МЗС викликало на розмову представника МКЧХ: той визнав недоречне порівняння ударів в Україні та РФ

Представника МКЧХ викликали до МЗС

20 січня Міністерство закордонних справ викликало главу місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Хуана-Педро Шерера. Із ним обговорили некоректне публічне порівняння ударів по енергетиці в Україні та Росії –– він визнав помилку керівництва Комітету.

Про це повідомляють в МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Українська сторона висловила своє "глибоке розчарування" заявою регіонального директора МКЧХ з питань Європи та Центральної Азії, зробленою 14 січня. Той написав, що нещодавні удари по критичній інфраструктурі України та Росії "залишили мільйони людей" майже без світла, води та опалення під час холодів.

У МЗС заявили, що посадовець фактично зрівняв відповідальність Росії як держави-агресора та України, яка захищає свій народ у повномасштабній війні.

Відомство наголосила, що, на відміну від російського агресора, Україна завдає ударів виключно по законних військових об’єктах противника в межах права на самооборону відповідно до Статуту ООН.

"У цьому контексті, будь-які спроби ототожнення, зрівнювання або проведення хибних паралелей між Україною та Росією є аморальними, помилковими та абсолютно неприйнятними", - заявили в МЗС під час зустрічі з представником МКЧХ.

Червоний Хрест визнав помилку

Україна натомість очікує, що Комітет буде наполегливим у своїх зусиллях щодо забезпечення безперебійного доступу до українських військовополонених та цивільних, а також у відповідній публічній комунікації.

Представники МКЧХ визнали, що спроба порівняння відповідальності за атаки була недоречною та погодилися, що необхідно удосконалювати комунікаційні підходи Комітету надалі. Шерер зазначив, що він та його колеги в Києві добре розуміють реальну гуманітарну ситуацію та на власному досвіді відчувають наслідки російських ударів.

Під час зустрічі сторони домовилися сприяти подальшому посиленню двостороннього діалогу, щоб Комітет міг глибше розуміти актуальність гуманітарної кризи в Україні через атаки Росії.

Що передувало?

  • Напередодні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста в соцмережах написали, що нещодавні удари по критичній інфраструктурі України та Росії "залишили мільйони людей майже без електропостачання, води та опалення за умов низьких температур в Києві, Дніпрі, Донецьку, Білгороді та інших містах". Ішлося, що такі удари "заборонені". Цією заявою організація прирівняла удари по критичній інфраструктурі України до атак на російські підприємства.
  • Своєю чергою глава МЗС України Андрій Сибіга розкритикував цей допис та назвав заяву організації "ганебною", а моральну еквівалентність між агресором і країною, яка захищається, - "хибною і неприйнятною".

Хуана - Педро! - скажіть ******* - чикаються з ним
20.01.2026 18:12 Відповісти
Типовий запроданець за гроші ******, на посаді представника Міжнародного комітету Червоного Хреста!!
Це ж уже було і продовжується з ООН, з 2014 року!!
20.01.2026 20:48 Відповісти
Саме головне в цій уйні що перше сказане вже свою гнилу роботу зробило. Все по кацапському сценарію. Грошики не пахнуть. Що ООН що хрест однакові продажні п.дарські організації.
20.01.2026 18:24 Відповісти
Потрібно йому сраку порвати на червоний хрест!
Ногами не били ?
20.01.2026 18:29 Відповісти
Так натовкли ногами, що капець!
Прямо у саму дірочку.
Хуан Педро вибачився подякував, та сказав що дуже задоволений і прийде вранці.
20.01.2026 18:45 Відповісти
а толку ?! .. ця зустріч не публічна

а те що висрав МКЧХ публічно - залишилось у публічному просторі

і ці zельоні істоти з МЗС не вимагали спростувати ..потисли ручки і попили каву
20.01.2026 18:59 Відповісти
Але світом брехня вже попливла. Це технології. Збрехав, вибачився.
20.01.2026 19:09 Відповісти
вибачення МКЧХ мають бути публічні !
20.01.2026 19:29 Відповісти
 
 