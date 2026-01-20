МЗС викликало на розмову представника МКЧХ: той визнав недоречне порівняння ударів в Україні та РФ

20 січня Міністерство закордонних справ викликало главу місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Хуана-Педро Шерера. Із ним обговорили некоректне публічне порівняння ударів по енергетиці в Україні та Росії –– він визнав помилку керівництва Комітету.

Про це повідомляють в МЗС.

Що відомо?

Українська сторона висловила своє "глибоке розчарування" заявою регіонального директора МКЧХ з питань Європи та Центральної Азії, зробленою 14 січня. Той написав, що нещодавні удари по критичній інфраструктурі України та Росії "залишили мільйони людей" майже без світла, води та опалення під час холодів.

У МЗС заявили, що посадовець фактично зрівняв відповідальність Росії як держави-агресора та України, яка захищає свій народ у повномасштабній війні.

Відомство наголосила, що, на відміну від російського агресора, Україна завдає ударів виключно по законних військових об’єктах противника в межах права на самооборону відповідно до Статуту ООН.

"У цьому контексті, будь-які спроби ототожнення, зрівнювання або проведення хибних паралелей між Україною та Росією є аморальними, помилковими та абсолютно неприйнятними", - заявили в МЗС під час зустрічі з представником МКЧХ.

Червоний Хрест визнав помилку

Україна натомість очікує, що Комітет буде наполегливим у своїх зусиллях щодо забезпечення безперебійного доступу до українських військовополонених та цивільних, а також у відповідній публічній комунікації.

Представники МКЧХ визнали, що спроба порівняння відповідальності за атаки була недоречною та погодилися, що необхідно удосконалювати комунікаційні підходи Комітету надалі. Шерер зазначив, що він та його колеги в Києві добре розуміють реальну гуманітарну ситуацію та на власному досвіді відчувають наслідки російських ударів.

Під час зустрічі сторони домовилися сприяти подальшому посиленню двостороннього діалогу, щоб Комітет міг глибше розуміти актуальність гуманітарної кризи в Україні через атаки Росії.

Що передувало?