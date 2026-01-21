РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15360 посетителей онлайн
Новости США в НАТО
1 782 10

США сократят около 200 должностей в структурах НАТО, - Reuters

США сокращает присутствие в НАТО

Соединенные Штаты намерены сократить количество своего персонала в ряде стратегически важных штабов НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters и The Washington Post.

Данные Reuters

Как отмечают источники издания, в рамках вышеуказанного шага, о котором администрация Трампа сообщила ряду европейских стран, США планируют сократить около 200 должностей в структурах НАТО. Речь идет о структурах, которые планируют военные и разведывательную информацию альянса.

Источники говорят, что среди организаций, которые пострадают от сокращений, - это Центр анализа разведывательной информации НАТО (в Великобритании), а также Командование сил специальных операций союзников в Брюсселе.

Читайте: Рютте объяснил, почему США выгодно оставаться в НАТО: три ключевые причины

Кроме того, сокращения коснутся командования STRIKFORNATO в Португалии, которое отвечает за координацию отдельных морских операций. Оптимизация также запланирована в ряде других подобных структур Североатлантического альянса.

Собеседникам агентства не объяснили причин решения США уменьшить численность персонала в рамках НАТО. В то же время такие шаги согласуются с ранее задекларированным курсом администрации Дональда Трампа на переориентацию ресурсов в западное полушарие.

Комментируя ситуацию, представитель НАТО подчеркнул, что кадровые изменения в американском контингенте являются обычной практикой, а присутствие США в Европе пока остается одним из самых масштабных за последние годы.

"НАТО и Соединенные Штаты поддерживают постоянный диалог по общей позиции, чтобы сохранить мощные возможности Альянса в сфере сдерживания и обороны", - отметил он.

Читайте также: Вашингтон опроверг слухи о возможном выходе из НАТО

В Reuters добавили, что агентству не удалось получить полный перечень структур НАТО, которых коснется новая политика.

По данным одного из источников, в подразделениях, где планируется сокращение, в настоящее время служит около 400 американских военных. Это означает, что общее количество представителей США в этих структурах может уменьшиться примерно наполовину.

Источники также сообщают, что США в основном не будут отзывать действующих военнослужащих, а постепенно сокращать присутствие путем незамещения вакантных должностей после завершения каденций.

Данные The Washington Post

В свою очередь, издание The Washington Post отмечает, что Пентагон планирует сократить свое участие в отдельных элементах структуры сил НАТО и ряде консультативных групп альянса. Этокоснется около 200 военнослужащих и уменьшит участие США почти в 30 организациях НАТО, включая центры передового опыта, которые занимаются подготовкой сил НАТО по различным направлениям ведения войны.

По данным источников издания, среди консультативных групп, которым грозят сокращения, - те, которые занимаются вопросами энергетической безопасности военно-морской составляющей альянса.

Читайте: Конгрессмен-республиканец Масси внес законопроект о выходе США из НАТО

Пентагон также сократит свое участие в официальных организациях НАТО, которые занимаются спецоперациями и разведкой. Хотя один из источников говорит, что некоторые из этих функций США будут перенесены в другие подразделения альянса, что ограничит влияние этого шага.

Один из чиновников уточнил, что изменение обсуждается уже несколько месяцев и оно не связано с растущими угрозами президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии.

Автор: 

НАТО (10574) США (29279)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Трамп розвалить НАТО . Він почав це робити, але не встиг на першому терміні.
Жодного трампізда на сайті вже нема і давно. А памʼятаєте, як колись було весело з ними спілкуватись. tanya brus у минулому vedana верещала на все село, щоб ми не видавали свої думки за його дії у майбутньому , що він цього ніколи не зробить і все це вигадує наша хвора фантазія. Хотілося б дізнатися, що зараз скаже ця божевільна трампістка, та такі як вона .
показать весь комментарий
21.01.2026 07:42 Ответить
+4
"Налякали кота котлетою...". Менше буде "щоконадувателів" американських, у структурах НАТО - більшу роль відіграватимуть європейці... Американці, за роки домінування в НАТО, надто звикли до своєї "виключності" та "суперзначущості"... Звикли вважать, що "їх гімно фіалками пахне"... Нікого з ключових посад нікого прибирать не буде - просто приберуть, на догоду "старому нарцису", частину "переносчиків папок", та "зшивателів документів"...
показать весь комментарий
21.01.2026 06:32 Ответить
+2
а, може, взагалі вийдуть з НАТО? І тоді НАТО стане європейським військовим блоком.
показать весь комментарий
21.01.2026 06:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Налякали кота котлетою...". Менше буде "щоконадувателів" американських, у структурах НАТО - більшу роль відіграватимуть європейці... Американці, за роки домінування в НАТО, надто звикли до своєї "виключності" та "суперзначущості"... Звикли вважать, що "їх гімно фіалками пахне"... Нікого з ключових посад нікого прибирать не буде - просто приберуть, на догоду "старому нарцису", частину "переносчиків папок", та "зшивателів документів"...
показать весь комментарий
21.01.2026 06:32 Ответить
а, може, взагалі вийдуть з НАТО? І тоді НАТО стане європейським військовим блоком.
показать весь комментарий
21.01.2026 06:43 Ответить
А Канада? Ведь придется защищать ее от США... Насильно исключат если не захочет сама уходить ... Так же как и Польшу когда на нее нападут.
показать весь комментарий
21.01.2026 07:36 Ответить
А Канаду куди дів?
показать весь комментарий
21.01.2026 07:50 Ответить
З Канадою складніше, треба думати...
Але однозначно, таке США, яке мріє напасти на союзника, в НАТО не потрібне.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:38 Ответить
Трамп розвалить НАТО . Він почав це робити, але не встиг на першому терміні.
Жодного трампізда на сайті вже нема і давно. А памʼятаєте, як колись було весело з ними спілкуватись. tanya brus у минулому vedana верещала на все село, щоб ми не видавали свої думки за його дії у майбутньому , що він цього ніколи не зробить і все це вигадує наша хвора фантазія. Хотілося б дізнатися, що зараз скаже ця божевільна трампістка, та такі як вона .
показать весь комментарий
21.01.2026 07:42 Ответить
Україна може взагалі керувати всім НАТО. Особливо, якщо в НАТО буде одна Україна. І ми самі соб будем гарантувати безпеку.
показать весь комментарий
21.01.2026 08:01 Ответить
Треба зовсім прибрати робітників США з НАТО.
показать весь комментарий
21.01.2026 09:14 Ответить
От краснов продовжує розвалювати НАТО
показать весь комментарий
21.01.2026 09:23 Ответить
Взагалі-то він США розвалює. Ізолює країну від світу за допогою введення мит, дії ІСЕ проти мігрантів ведуть до громадянської війни (люди почали організовуватися в місцеву озброєну самооборону), ідея повернути американські виробництва з Китаю до США і виштовхати іноземні виробництва, особистістна війна з головою Федеральної резервної системи потягнули девальвацію долара, медична реформа - то окрема жесть.
Є серіал про альтернативну історію другої світової війни: фашисти перемагають, захоплюють половину США. Здається син біглого фашиста реалізує цей сценарій.
показать весь комментарий
21.01.2026 10:41 Ответить
 
 