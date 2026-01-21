США сократят около 200 должностей в структурах НАТО, - Reuters
Соединенные Штаты намерены сократить количество своего персонала в ряде стратегически важных штабов НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters и The Washington Post.
Данные Reuters
Как отмечают источники издания, в рамках вышеуказанного шага, о котором администрация Трампа сообщила ряду европейских стран, США планируют сократить около 200 должностей в структурах НАТО. Речь идет о структурах, которые планируют военные и разведывательную информацию альянса.
Источники говорят, что среди организаций, которые пострадают от сокращений, - это Центр анализа разведывательной информации НАТО (в Великобритании), а также Командование сил специальных операций союзников в Брюсселе.
Кроме того, сокращения коснутся командования STRIKFORNATO в Португалии, которое отвечает за координацию отдельных морских операций. Оптимизация также запланирована в ряде других подобных структур Североатлантического альянса.
Собеседникам агентства не объяснили причин решения США уменьшить численность персонала в рамках НАТО. В то же время такие шаги согласуются с ранее задекларированным курсом администрации Дональда Трампа на переориентацию ресурсов в западное полушарие.
Комментируя ситуацию, представитель НАТО подчеркнул, что кадровые изменения в американском контингенте являются обычной практикой, а присутствие США в Европе пока остается одним из самых масштабных за последние годы.
"НАТО и Соединенные Штаты поддерживают постоянный диалог по общей позиции, чтобы сохранить мощные возможности Альянса в сфере сдерживания и обороны", - отметил он.
В Reuters добавили, что агентству не удалось получить полный перечень структур НАТО, которых коснется новая политика.
По данным одного из источников, в подразделениях, где планируется сокращение, в настоящее время служит около 400 американских военных. Это означает, что общее количество представителей США в этих структурах может уменьшиться примерно наполовину.
Источники также сообщают, что США в основном не будут отзывать действующих военнослужащих, а постепенно сокращать присутствие путем незамещения вакантных должностей после завершения каденций.
Данные The Washington Post
В свою очередь, издание The Washington Post отмечает, что Пентагон планирует сократить свое участие в отдельных элементах структуры сил НАТО и ряде консультативных групп альянса. Этокоснется около 200 военнослужащих и уменьшит участие США почти в 30 организациях НАТО, включая центры передового опыта, которые занимаются подготовкой сил НАТО по различным направлениям ведения войны.
По данным источников издания, среди консультативных групп, которым грозят сокращения, - те, которые занимаются вопросами энергетической безопасности военно-морской составляющей альянса.
Пентагон также сократит свое участие в официальных организациях НАТО, которые занимаются спецоперациями и разведкой. Хотя один из источников говорит, что некоторые из этих функций США будут перенесены в другие подразделения альянса, что ограничит влияние этого шага.
Один из чиновников уточнил, что изменение обсуждается уже несколько месяцев и оно не связано с растущими угрозами президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии.
Але однозначно, таке США, яке мріє напасти на союзника, в НАТО не потрібне.
Жодного трампізда на сайті вже нема і давно. А памʼятаєте, як колись було весело з ними спілкуватись. tanya brus у минулому vedana верещала на все село, щоб ми не видавали свої думки за його дії у майбутньому , що він цього ніколи не зробить і все це вигадує наша хвора фантазія. Хотілося б дізнатися, що зараз скаже ця божевільна трампістка, та такі як вона .
Є серіал про альтернативну історію другої світової війни: фашисти перемагають, захоплюють половину США. Здається син біглого фашиста реалізує цей сценарій.