США скоротять близько 200 посад у структурах НАТО, - Reuters

США скорочує присутність у НАТО

Сполучені Штати мають намір зменшити кількість свого персоналу в низці стратегічно важливих штабів НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters та The Washington Post.

Дані Reuters

Як зазначають джерела видання, у рамках вищевказаного кроку, про який адміністрація Трампа повідомила низку європейських країн, США планують скоротити близько 200 посад у структурах НАТО. Мова про структури, які планують військові та розвідінформацію альянсу.

Джерела кажуть, що серед організацій, які постраждають від скорочень - це Центр аналізу розвідувальної інформації НАТО (у Британії), а також Командування сил спеціальних операцій спеціальних операцій союзників у Брюсселі.

Крім того, скорочення торкнуться командування STRIKFORNATO в Португалії, яке відповідає за координацію окремих морських операцій. Оптимізація також запланована в низці інших подібних структур Північноатлантичного альянсу.

Співрозмовникам агентства не пояснили причин рішення США зменшити чисельність персоналу в межах НАТО. Водночас такі кроки узгоджуються з раніше задекларованим курсом адміністрації Дональда Трампа на переорієнтацію ресурсів у західну півкулю.

Коментуючи ситуацію, представник НАТО наголосив, що кадрові зміни в американському контингенті є звичайною практикою, а присутність США в Європі наразі залишається однією з наймасштабніших за останні роки.

"НАТО та Сполучені Штати підтримують постійний діалог щодо спільної позиції, аби зберегти потужні спроможності Альянсу у сфері стримування та оборони", - зазначив він.

У Reuters додали, що агентству не вдалося отримати повний перелік структур НАТО, яких торкнеться нова політика.

За даними одного з джерел, у підрозділах, де планується скорочення, наразі служить близько 400 американських військових. Це означає, що загальна кількість представників США в цих структурах може зменшитися приблизно наполовину.

Джерела також повідомляють, що США здебільшого не відкликатимуть чинних військовослужбовців, а поступово скорочуватимуть присутність шляхом незаміщення вакантних посад після завершення каденцій.

Дані The Washington Post

Своєю чергою, видання The Washington Post зазначає, що Пентагон планує скоротити свою участь в окремих елементах структури сил НАТО і низці консультативних груп альянсу. Це торкнеться близько 200 військовослужбовців і зменшить участь США майже в 30 організаціях НАТО, включно з центрами передового досвіду, які займаються підготовкою сил НАТО за різними напрямками ведення війни.

За даними джерел видання, серед консультативних груп, яким загрожують скорочення, - це ті, що займаються питаннями енергетичної безпеки військово-морської складової альянсу.

Пентагон також скоротить свою участь в офіційних організаціях НАТО, які займаються спецопераціями та розвідкою. Хоча одне з джерел каже, що деякі з цих функцій США буде перенесено в інші підрозділи альянсу, що обмежить вплив цього кроку.

Один із чиновників уточнив, що зміна обговорюється вже кілька місяців і вона не пов'язана з дедалі більшими погрозами президента США Дональда Трампа на Гренландію.

Топ коментарі
+5
Трамп розвалить НАТО . Він почав це робити, але не встиг на першому терміні.
Жодного трампізда на сайті вже нема і давно. А памʼятаєте, як колись було весело з ними спілкуватись. tanya brus у минулому vedana верещала на все село, щоб ми не видавали свої думки за його дії у майбутньому , що він цього ніколи не зробить і все це вигадує наша хвора фантазія. Хотілося б дізнатися, що зараз скаже ця божевільна трампістка, та такі як вона .
21.01.2026 07:42 Відповісти
+4
"Налякали кота котлетою...". Менше буде "щоконадувателів" американських, у структурах НАТО - більшу роль відіграватимуть європейці... Американці, за роки домінування в НАТО, надто звикли до своєї "виключності" та "суперзначущості"... Звикли вважать, що "їх гімно фіалками пахне"... Нікого з ключових посад нікого прибирать не буде - просто приберуть, на догоду "старому нарцису", частину "переносчиків папок", та "зшивателів документів"...
21.01.2026 06:32 Відповісти
+2
а, може, взагалі вийдуть з НАТО? І тоді НАТО стане європейським військовим блоком.
21.01.2026 06:43 Відповісти
"Налякали кота котлетою...". Менше буде "щоконадувателів" американських, у структурах НАТО - більшу роль відіграватимуть європейці... Американці, за роки домінування в НАТО, надто звикли до своєї "виключності" та "суперзначущості"... Звикли вважать, що "їх гімно фіалками пахне"... Нікого з ключових посад нікого прибирать не буде - просто приберуть, на догоду "старому нарцису", частину "переносчиків папок", та "зшивателів документів"...
21.01.2026 06:32 Відповісти
а, може, взагалі вийдуть з НАТО? І тоді НАТО стане європейським військовим блоком.
21.01.2026 06:43 Відповісти
А Канада? Ведь придется защищать ее от США... Насильно исключат если не захочет сама уходить ... Так же как и Польшу когда на нее нападут.
21.01.2026 07:36 Відповісти
А Канаду куди дів?
21.01.2026 07:50 Відповісти
З Канадою складніше, треба думати...
Але однозначно, таке США, яке мріє напасти на союзника, в НАТО не потрібне.
21.01.2026 13:38 Відповісти
Трамп розвалить НАТО . Він почав це робити, але не встиг на першому терміні.
Жодного трампізда на сайті вже нема і давно. А памʼятаєте, як колись було весело з ними спілкуватись. tanya brus у минулому vedana верещала на все село, щоб ми не видавали свої думки за його дії у майбутньому , що він цього ніколи не зробить і все це вигадує наша хвора фантазія. Хотілося б дізнатися, що зараз скаже ця божевільна трампістка, та такі як вона .
Україна може взагалі керувати всім НАТО. Особливо, якщо в НАТО буде одна Україна. І ми самі соб будем гарантувати безпеку.
21.01.2026 08:01 Відповісти
Треба зовсім прибрати робітників США з НАТО.
21.01.2026 09:14 Відповісти
От краснов продовжує розвалювати НАТО
21.01.2026 09:23 Відповісти
Взагалі-то він США розвалює. Ізолює країну від світу за допогою введення мит, дії ІСЕ проти мігрантів ведуть до громадянської війни (люди почали організовуватися в місцеву озброєну самооборону), ідея повернути американські виробництва з Китаю до США і виштовхати іноземні виробництва, особистістна війна з головою Федеральної резервної системи потягнули девальвацію долара, медична реформа - то окрема жесть.
Є серіал про альтернативну історію другої світової війни: фашисти перемагають, захоплюють половину США. Здається син біглого фашиста реалізує цей сценарій.
21.01.2026 10:41 Відповісти
 
 