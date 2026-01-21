США скоротять близько 200 посад у структурах НАТО, - Reuters

Сполучені Штати мають намір зменшити кількість свого персоналу в низці стратегічно важливих штабів НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters та The Washington Post.

Дані Reuters

Як зазначають джерела видання, у рамках вищевказаного кроку, про який адміністрація Трампа повідомила низку європейських країн, США планують скоротити близько 200 посад у структурах НАТО. Мова про структури, які планують військові та розвідінформацію альянсу.

Джерела кажуть, що серед організацій, які постраждають від скорочень - це Центр аналізу розвідувальної інформації НАТО (у Британії), а також Командування сил спеціальних операцій спеціальних операцій союзників у Брюсселі.

Крім того, скорочення торкнуться командування STRIKFORNATO в Португалії, яке відповідає за координацію окремих морських операцій. Оптимізація також запланована в низці інших подібних структур Північноатлантичного альянсу.

Співрозмовникам агентства не пояснили причин рішення США зменшити чисельність персоналу в межах НАТО. Водночас такі кроки узгоджуються з раніше задекларованим курсом адміністрації Дональда Трампа на переорієнтацію ресурсів у західну півкулю.

Коментуючи ситуацію, представник НАТО наголосив, що кадрові зміни в американському контингенті є звичайною практикою, а присутність США в Європі наразі залишається однією з наймасштабніших за останні роки.

"НАТО та Сполучені Штати підтримують постійний діалог щодо спільної позиції, аби зберегти потужні спроможності Альянсу у сфері стримування та оборони", - зазначив він.

У Reuters додали, що агентству не вдалося отримати повний перелік структур НАТО, яких торкнеться нова політика.

За даними одного з джерел, у підрозділах, де планується скорочення, наразі служить близько 400 американських військових. Це означає, що загальна кількість представників США в цих структурах може зменшитися приблизно наполовину.

Джерела також повідомляють, що США здебільшого не відкликатимуть чинних військовослужбовців, а поступово скорочуватимуть присутність шляхом незаміщення вакантних посад після завершення каденцій.

Дані The Washington Post

Своєю чергою, видання The Washington Post зазначає, що Пентагон планує скоротити свою участь в окремих елементах структури сил НАТО і низці консультативних груп альянсу. Це торкнеться близько 200 військовослужбовців і зменшить участь США майже в 30 організаціях НАТО, включно з центрами передового досвіду, які займаються підготовкою сил НАТО за різними напрямками ведення війни.

За даними джерел видання, серед консультативних груп, яким загрожують скорочення, - це ті, що займаються питаннями енергетичної безпеки військово-морської складової альянсу.

Пентагон також скоротить свою участь в офіційних організаціях НАТО, які займаються спецопераціями та розвідкою. Хоча одне з джерел каже, що деякі з цих функцій США буде перенесено в інші підрозділи альянсу, що обмежить вплив цього кроку.

Один із чиновників уточнив, що зміна обговорюється вже кілька місяців і вона не пов'язана з дедалі більшими погрозами президента США Дональда Трампа на Гренландію.