Поручил проанализировать возможность закупки необходимого для альтернативной генерации электричества, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в энергетике после российских ударов.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В частности, были заслушаны доклады о ситуации в Киеве, Харькове, а также в Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.
"Больше всего внимания и времени в обсуждении уделено Киеву. Чрезвычайно сложные обстоятельства: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления. Обсудили с местными руководителями и чиновниками, как можно помочь наиболее оперативно. Пока что все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными – нужно действовать быстрее.
Речь идет о значительном количестве людей, которые нуждаются в немедленной поддержке, и это касается Дарницы и других районов на левом берегу столицы. Определен порядок шагов, и ожидаю сегодня же вечером доклада о сроках возможной реализации", - говорится в сообщении.
Президент поручил проверить все отчеты о готовности социальной инфраструктуры, школ, пунктов поддержки в Киеве для реальной работы ради людей.
Министр внутренних дел Украины доложил об обеспечении пунктов обогрева, горячего питания, мобильной связи.
Поручение
"Поручил премьер-министру Украины вместе с министром финансов проанализировать возможности, в частности, Киева срочно закупить все то, что сейчас реально необходимо для альтернативной генерации электричества и теплоснабжения. Министр энергетики Украины на постоянной связи с партнерами и вместе с местными руководителями должен определить перечень дополнительной поддержки для Украины и возможности ее получить в ближайшие дни и недели.
Поручил командующему Воздушными силами ВСУ вместе с министром обороны Украины определить дополнительные опции защиты для Харькова", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
новому меністру енергетики шмИгалю, тепер треба розгрібати увесь той бардак що натворив попередній уряд на чолі з шмигалем
Збережу цитату!
Дякую...
Про закупки та енергетику там нічого немає.
Теперь "изучают возможность", потратят ******* дегег и укоадут половину. Пдры бл!
А самому слабо аналізуватор вмикнути і згадати про гігават, двушку на мацкву і потужне крадівництво кубракова і наєма - їх кошторис захісних споруд був на 30% більше за кошторис Укренерго.
Автор: Владислав Смірнов
Станом на січень 2026 року Київ перестав бути містом, придатним для життя, і перетворився на полігон для виживання. Офіційні зведення сухо констатують: «Ситуація на Правому березі погіршилася до рівня Лівого». У перекладі з бюрократичної мови на людську це означає: система лягла повністю.
Три доби без світла в цілих житлових масивах. Понад 6000 будинків без стабільного опалення. Температура у квартирах, що стрімко падає до +10...+12 градусів. Хрещатик, який у вечірній час виглядає як декорація до постапокаліпсису, де єдине джерело світла - фари машин, що наосліп рухаються «рулеткою смерті» на нерегульованих перехрестях. Я вперше в житті побачив черги в "Пузату хату" аж на вулицю, це як у 20 роки минулого сторіччя у часи великої депресії. Це піздець!
Влада знову вмикає стару, заїжджену платівку: «підступний ворог», «аномальні морози», «складна генерація». Це брехня. Те, що відбувається зараз - це не форс-мажор і не наслідок виключно удару 13 січня. Це закономірний фінал свідомо обраної стратегії. Це результат злочину, який тривав чотири роки. І ім'я цьому злочину - не війна, а некроекономіка.
Діагноз: Що таке некроекономіка?
Чотири роки ми трималися. Система, збудована ще «совком», витягувала на морально-вольових якостях енергетиків та гігантському запасі міцності бетону й заліза минулого століття. Але запас вичерпано.
Сьогодні ми спостерігаємо тріумф некроекономіки. Звичайна корупція - це коли крадуть з прибутків, коли система працює, а чиновник знімає вершки. Некроекономіка - це коли державний ресурс конвертується у смерть, руїну та колапс. Це система, яка не просто краде гроші, а демонтує фундамент виживання нації заради приватного збагачення.
Українці звикли думати, що корупція - це про гроші, які хтось «перенаправив».
Але в умовах війни кожен украдений мільйон на ППО - це ракета, яка долетіла.
Кожен «відкат» на РЕБ - це дрон, який спалив підстанцію.
Кожна тендерна схема в енергетиці - це холод у дитячій кімнаті.
Сьогодні Київ темний не тому, що ми не могли захистити енергетичні об'єкти. А тому, що роками не захищали, бо гроші на захист йшли в кишені, а не в бетон. А, ще на велике будіництво доріг - допомогло?!
Злочин №1: Вбивство тепла та афера з децентралізацією
Чому тисячі будинків у Києві залишилися без тепла? Нам кажуть: «Приліт по ТЕЦ та котельнях». Але правда страшніша. Ще у 2022 році, після перших атак, кожному притомному експерту було зрозуміло: величезні радянські ТЕЦ - це легкі мішені. Їх неможливо сховати, їх неможливо повністю прикрити ППО.
Єдиний вихід, про який кричали всі - тотальна децентралізація. За 4 роки (чотири роки!) місто та держава мали закупити і встановити тисячі когенераційних установок (міні-ТЕЦ) та газопоршневих станцій. Вони ставляться у дворах, у підвалах лікарень, біля насосних станцій. Вони створюють «енергетичні острови», які дають і тепло, і електрику для циркуляції води, навіть коли «лягла» велика станція.
Де ці установки? Гроші на них виділялися. Гранти від партнерів заходили мільярдами. Але замість мережі з тисячі малих «сердець», яку неможливо знищити ракетним залпом, влада продовжувала вливати кошти в латання старого радянського монстра.
Чому? Тому що некроекономіка не любить малі проекти. На закупівлі однієї гігантської турбіни або ремонті магістральної теплотраси «відкат» отримати легше і непомітніше, ніж адмініструвати тисячу дрібних об'єктів. Централізація - це годівниця. Децентралізація - це безпека, але вона «невигідна» чиновникам. Коли ви зараз мерзнете, знайте: ваше тепло вкрали не тоді, коли ракета влучила в генерацію. Його вкрали на тендері два роки тому, коли вирішили не будувати альтернативу, щоб не втрачати контроль над потоками.
Злочин №2: «Бетонні» міфи та світло, якого немає
Питання, яке має стати основою для військового трибуналу над відповідальними за енергетику: Де фізичний захист підстанцій?
Ми роками слухали звіти про «три рівні захисту». Ми бачили презентації, де нам малювали бетонні саркофаги для трансформаторів. На це списані астрономічні суми. Але настає січень 2026-го. Прилітає дрон (навіть не балістика, а повільний дрон!) - і вузлова підстанція вигорає вщент. Як це можливо, якщо вона «захищена»?
Відповідь проста: захист був бутафорським. Це були «потьомкінські села» з мішків з піском та дешевих сіток, які продали державі за ціною бункера. Кожен знищений сьогодні трансформатор - це пам'ятник корупції.
Московія знищує трансформатор. А некроекономіка знищує систему, яка мала б поставити новий.
Московія запускає дрон. А некроекономіка не закуповує системи захисту, бо «свій» постачальник ще не виграв тендер.
Світла немає по дві доби не тому, що немає генерації. Світла немає, бо немає маневру. Резервні лінії не збудовані, запасне обладнання не закуплене в достатній кількості. Система працювала «на знос», щоб максимізувати прибутки олігархічних груп, і тепер вона просто розсипалася від першого серйозного морозу.
Злочин №3: ППО та імітація оборони
«Чому не збивають?» - питають люди. Не треба звинувачувати хлопців на пускових установках. Питання треба ставити тим, хто займався закупівлями. Ми чуємо про «нестачу ракет». Але ми мовчимо про провал програми українських БПЛА-перехоплювачів та систем РЕБ. Замість того, щоб наситити об'єкти енергетики тисячами дешевих антидронових засобів, ми покладалися на дорогі західні системи, ресурс яких не нескінченний. Некроекономіка не зацікавлена в дешевих і ефективних рішеннях. Їй потрібні дорогі, довготривалі контракти, де можна сховати маржу. Результат? Небо діряве, бо гроші пішли не на «щит», а на «схеми».
Справжня «Двушка» від влади
Влада любить пафос і меми. Зеленський обіцяв удар по Москві за кожен потушений ліхтар у Києві, розповідав роками про ракети-дрони, Фламінго і відплату. Але поки що єдине, що долітають "двушка на Москву". Тотальна корупція та розкрадання коштів на підготовку до зими, що залишило 4-мільйонне місто голим перед морозом. Управлінська імпотенція, брехня та бездіяльність зараз, коли катастрофа вже сталася.
Сьогоднішній Київ - це не «незламність». Це заручник. Заручник групи людей, які вирішили, що війна - це найкращий час стати мільярдерами. Це не реальність війни. Це реальність саботажу. Саботажу, який полягає не в тому, що хтось підрізав дріт уночі. А в тому, що хтось підрізав майбутнє цілої країни, підмінивши державну стратегію бізнес-планом власного збагачення.
Дістало!
Как глуп народ, который то позволил!
Страною правит шут чуть-чуть шаля,
Народ смеется, мучаясь от боли.
Шут позабыл про то что обещал
-Он обещал народу мир и счастье,
Но первым делом землю он продал,
Всем тем кто близок оказался к власти.
Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил
-Вращается по-прежнему Земля
Ну а народ - народ наш шут уволил..."
"Как жалок шут, на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил"...
Роберт Бенс, шотландский поэт XVIII век