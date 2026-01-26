Поручил проанализировать возможность закупки необходимого для альтернативной генерации электричества, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в энергетике после российских ударов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

В частности, были заслушаны доклады о ситуации в Киеве, Харькове, а также в Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

"Больше всего внимания и времени в обсуждении уделено Киеву. Чрезвычайно сложные обстоятельства: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления. Обсудили с местными руководителями и чиновниками, как можно помочь наиболее оперативно. Пока что все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными – нужно действовать быстрее.



Речь идет о значительном количестве людей, которые нуждаются в немедленной поддержке, и это касается Дарницы и других районов на левом берегу столицы. Определен порядок шагов, и ожидаю сегодня же вечером доклада о сроках возможной реализации", - говорится в сообщении.

Президент поручил проверить все отчеты о готовности социальной инфраструктуры, школ, пунктов поддержки в Киеве для реальной работы ради людей.

Министр внутренних дел Украины доложил об обеспечении пунктов обогрева, горячего питания, мобильной связи.

"Поручил премьер-министру Украины вместе с министром финансов проанализировать возможности, в частности, Киева срочно закупить все то, что сейчас реально необходимо для альтернативной генерации электричества и теплоснабжения. Министр энергетики Украины на постоянной связи с партнерами и вместе с местными руководителями должен определить перечень дополнительной поддержки для Украины и возможности ее получить в ближайшие дни и недели.



Поручил командующему Воздушными силами ВСУ вместе с министром обороны Украины определить дополнительные опции защиты для Харькова", - отметил он.

