Доручив проаналізувати можливість закупки необхідного для альтернативної генерації електрики, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в енергетиці після російських ударів.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Зокрема було заслухано доповіді про ситуацію в Києві, Харкові, а також в Київській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

"Найбільше уваги й часу в обговоренні приділено Києву. Надзвичайно складні обставини: більш ніж 1200 багатоквартирних будинків у місті досі без опалення. Обговорили з місцевими керівниками й урядовцями, як можна допомогти найбільш оперативно. Поки що всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними – треба діяти швидше.



Ідеться про значну кількість людей, які потребують негайної підтримки, і це стосується Дарниці та інших районів на лівому березі столиці. Визначено порядок кроків, і очікую сьогодні ж ввечері доповіді щодо термінів можливої реалізації", - йдеться в повідомленні.

Президент доручив перевірити всі звіти щодо готовності соціальної інфраструктури, шкіл, пунктів підтримки в Києві для реальної роботи заради людей.

Міністр внутрішніх справ України доповів щодо забезпечення пунктів обігріву, гарячого харчування, мобільного звʼязку.

Доручення

"Доручив Премʼєр-міністру України разом з міністром фінансів проаналізувати можливості, зокрема, Києва закупити терміново все те, що зараз реально необхідно для альтернативної генерації електрики та теплопостачання. Міністр енергетики України на постійному звʼязку з партнерами і разом з місцевими керівниками має визначити перелік додаткової підтримки для України та можливості її отримати найближчими днями й тижнями.



Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з міністром оборони України визначити додаткові опції захисту для Харкова", - зазначив він.

