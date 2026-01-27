Аномальные морозы в США: блэкаут и по меньшей мере 12 погибших
В Соединенных Штатах масштабная зимняя непогода охватила большую часть страны и привела к человеческим жертвам, авариям и серьезным перебоям в работе инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
По официальной информации, по меньшей мере 12 человек погибли в восьми штатах, среди которых Техас, Теннесси и Нью-Йорк. Основной причиной смертей стало переохлаждение на фоне аномально низких температур. В зоне риска сейчас находятся более 200 миллионов жителей США, а синоптики предупреждают, что холодная погода продержится как минимум до конца недели.
Энергетика и транспорт под ударом стихии
Из-за сильного обледенения и снегопадов энергосистема южных штатов работает с перегрузкой. Без электроснабжения остались более 750 тысяч потребителей, самая сложная ситуация — в Теннесси, Миссисипи и Луизиане.
Толстый слой льда значительно затруднил работу линий электропередач, вызвал массовые обрывы проводов и падение опор. Сильный ветер валит деревья, что дополнительно повреждает сети.
"Нынешний шторм уже превзошел большинство предыдущих по масштабам разрушений", — заявили представители энергетических компаний в Теннесси.
Транспортная система страны фактически парализована. Авиакомпании отменили более 16 тысяч рейсов за два дня, что стало крупнейшим сбоем со времен пандемии 2020 года. Наземное сообщение также затруднено: более половины штатов покрыты снегом, а в 18 регионах выпало более 30 см осадков.
Чрезвычайное положение и последствия шторма
Из-за резкого ухудшения погоды 14 штатов и округ Колумбия объявили чрезвычайное положение. Местные власти предупреждают о длительном восстановлении электросетей и призывают граждан избегать поездок.
В некоторых регионах специалисты уже сравнивают последствия непогоды с ледяным штормом 1994 года. В частности, в Нэшвилле количество отключений электроэнергии превысило все предыдущие показатели, а полное восстановление сетей может занять до недели.
Canada
is -43.1°C (-45.6°F), recorded at Thomsen River, Northwest Territories.
Across the country, several regions are currently experiencing extreme cold conditions:
Saskatchewan
: Key Lake recently recorded a low of -48.5°C over the weekend, and extreme cold warnings remain in effect for parts of the province today.
Alberta
: Areas like Fort Chipewyan and High Level have recently seen temperatures drop as low as -45°C, with wind chills reaching between -45°C and -55°C.Atlantic Canada:
Labrador City
and the Churchill Valley are currently under extreme cold warnings, with wind chills expected to reach between -40°C and -50°C through Tuesday.
Environment Canada has issued Extreme Cold Warnings for large portions of the Prairies, Northern Ontario, and parts of ****** and Labrador, where wind chill values are frequently dipping below -40°C.
