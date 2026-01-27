Аномальные морозы в США: блэкаут и по меньшей мере 12 погибших

Фото: The Clarion-Ledger

В Соединенных Штатах масштабная зимняя непогода охватила большую часть страны и привела к человеческим жертвам, авариям и серьезным перебоям в работе инфраструктуры.

По официальной информации, по меньшей мере 12 человек погибли в восьми штатах, среди которых Техас, Теннесси и Нью-Йорк. Основной причиной смертей стало переохлаждение на фоне аномально низких температур. В зоне риска сейчас находятся более 200 миллионов жителей США, а синоптики предупреждают, что холодная погода продержится как минимум до конца недели.

Энергетика и транспорт под ударом стихии

Из-за сильного обледенения и снегопадов энергосистема южных штатов работает с перегрузкой. Без электроснабжения остались более 750 тысяч потребителей, самая сложная ситуация — в Теннесси, Миссисипи и Луизиане.

Толстый слой льда значительно затруднил работу линий электропередач, вызвал массовые обрывы проводов и падение опор. Сильный ветер валит деревья, что дополнительно повреждает сети.

"Нынешний шторм уже превзошел большинство предыдущих по масштабам разрушений", — заявили представители энергетических компаний в Теннесси.

Транспортная система страны фактически парализована. Авиакомпании отменили более 16 тысяч рейсов за два дня, что стало крупнейшим сбоем со времен пандемии 2020 года. Наземное сообщение также затруднено: более половины штатов покрыты снегом, а в 18 регионах выпало более 30 см осадков.

Чрезвычайное положение и последствия шторма

Из-за резкого ухудшения погоды 14 штатов и округ Колумбия объявили чрезвычайное положение. Местные власти предупреждают о длительном восстановлении электросетей и призывают граждан избегать поездок.

В некоторых регионах специалисты уже сравнивают последствия непогоды с ледяным штормом 1994 года. В частности, в Нэшвилле количество отключений электроэнергии превысило все предыдущие показатели, а полное восстановление сетей может занять до недели.

Якби Трамп був президентом, цього б не трапилось!
"Блекаут" теж "найвеличніший", і "чудовий"... При "маразматику Байдену" стількох загиблих досягнуто не було...
Якщо Трамп ще сам не збагнув - винуватий Кличко. 😁
Якби Трамп був президентом, цього б не трапилось!
"Блекаут" теж "найвеличніший", і "чудовий"... При "маразматику Байдену" стількох загиблих досягнуто не було...
І це ж іще ні один китаєць на сша не напав.
27.01.2026 07:30 Ответить
І це по нім ще ничого не прилітає. Ані ракєти ані Шахеди тощо.
27.01.2026 07:33 Ответить
напевно то Greenland Strikes Back

а хтось так мріяв про тую Гренландію...
ну як, сподобалось?
Фредич, викинь кепку і звикай до шапки
27.01.2026 10:10 Ответить
Ну, треба ж хоч трішки позитиву підкинути.
27.01.2026 07:31 Ответить
Ще не бомбили, вже колапс.
27.01.2026 00:45 Ответить
нема колапсу, як би вам не хотілося
27.01.2026 00:56 Ответить
Буде. Я оптиміст.
27.01.2026 07:25 Ответить
27.01.2026 11:45 Ответить
Кожнному сша - по заслугах.
27.01.2026 07:32 Ответить
ці проблеми поряд з українськими - ніщо.
щє день і відкопаємося з перервами на гарячий чяй і перекур.
27.01.2026 00:49 Ответить
Замерзлих насмерть відкопаєте?
27.01.2026 01:55 Ответить
а шо б ви не сумнівались
27.01.2026 02:00 Ответить
а шо б ви не сумнівалися і ідентафікуємо і пробьєймо по базах - нема родини? - буде похований...
не русня ні разу - яких в Україні свині жруть, маючих родину..
27.01.2026 02:09 Ответить
дванадцять замерзших - це прямо як у Мурманську.
27.01.2026 00:56 Ответить
Правда? Чому ми нічого не чуємо про Мурманськ?
27.01.2026 07:42 Ответить
Це Ви про який Мурманськ?Город-побратим Мемфісу?
27.01.2026 11:50 Ответить
"Кто имеет уши слышать, да слышит" (Мф. 13.9)
27.01.2026 14:58 Ответить
Це у інфовійні не працює.
Працює "хто галасніший, того і правда".
27.01.2026 15:02 Ответить
ну так, 2019 рік як доказ.
27.01.2026 15:13 Ответить
Якщо Трамп ще сам не збагнув - винуватий Кличко. 😁
27.01.2026 00:58 Ответить
І Порошенко.
27.01.2026 08:20 Ответить
Відмінили частково навчання, а ще доріжками для пішоходів не пройти. А так ніякого колапсу не помітно, хоч мін.20 і сніг по коліна.
27.01.2026 00:59 Ответить
у нас також -20 і сніг. І опалення немає, бо кажуть кляті піндоси ракет до патріоту не дають
28.01.2026 02:34 Ответить
основні дороги чисті як і не було, завтра діти в школу.
хочеш, чи потреба яка є кудись їхати і дістатися до розчищєних доріг? - відкопуй свою машину і їдь.
не хочешь? - сиди вдома і чекай поки тебе не відкопають.
навіть здивований - світло не відрубалося, і за менших причин бувало світло відрубалося...
як мамка сказали - снігу? - тобі по пояс - мені по шию.
зверху нападало і змерзло.
копаю і криголамом себе почюваю - спочятку розбиваєш всю ту льодяну корку, а вже потім лопата...
27.01.2026 01:15 Ответить
Дороги і в нас чисті, а на тротуарах каша по щиколотки. Зараз дощ, а на днях знову мороз до -15 за цельсієм обіцяють.
27.01.2026 01:59 Ответить
ви хоч раз злопатою виходили?
27.01.2026 02:11 Ответить
На моїй вуличці тротуарів немає, асфальту теж . Щебнем 10 років тому замостили. Свої двори з сусідами чистимо і поблизу, хто скільки захоче. Дорогу трактор розчистив. До супермаркету і аптек, мені десь1200м йти. От я ту лопату з собою посуну, і назад ще 2 сумки з продуктами . Двірнички пенсіонерки понабирали по 2 участки, то хіба сміття з урн на зупинках забирають. Одна така, кілограм 150 живої ваги, тільки хотдоги чи палку ковбаси на робочому місці жере, а щоб прибирала, не доводилось бачити. Ї ніхто її не звільнить, бо "робити" нікому.
27.01.2026 13:51 Ответить
не бідксайтеcь - любіть бубу і буде вам штука на ліцо
27.01.2026 13:57 Ответить
Дякую!!!
27.01.2026 19:21 Ответить
-20.
27.01.2026 08:21 Ответить
27.01.2026 06:42 Ответить
В усьому винен Байден і Зеленський
27.01.2026 01:20 Ответить
а був би 4 роки тому доня президентом? - шторму не було б.
це все байден!
ісе проти нелегалів поки що має на своєму рахунку двох вбитих американців...
27.01.2026 01:32 Ответить
По відео,там комунальні служби добряче працюють.Там реально сильна негода.
27.01.2026 01:45 Ответить
As of January 26, 2026, the coldest temperature in
Canada
is -43.1°C (-45.6°F), recorded at Thomsen River, Northwest Territories.
Across the country, several regions are currently experiencing extreme cold conditions:

Saskatchewan

: Key Lake recently recorded a low of -48.5°C over the weekend, and extreme cold warnings remain in effect for parts of the province today.

Alberta

: Areas like Fort Chipewyan and High Level have recently seen temperatures drop as low as -45°C, with wind chills reaching between -45°C and -55°C.Atlantic Canada:

Labrador City

and the Churchill Valley are currently under extreme cold warnings, with wind chills expected to reach between -40°C and -50°C through Tuesday.
Environment Canada has issued Extreme Cold Warnings for large portions of the Prairies, Northern Ontario, and parts of ****** and Labrador, where wind chill values are frequently dipping below -40°C.

За офіційною інформацією загинулo 0
27.01.2026 05:51 Ответить
Яка мила назва - Лабрадор сіті)❤️🐕
27.01.2026 09:16 Ответить
Мудрий амеріканський нарІд повинен радіти шо при найкращому за всю історію сша і блекаут прекрасний і чудовий. А може згодом, трохі пізднійше, до прильоту сніга з морозом і шодобові прильоти ракєт та дронів по енергетиці додадутся.
27.01.2026 07:38 Ответить
Зато Экологи дыбилы ПОТЕПЛЕНИЕ!ВСЯ ЕВРОПА МЁРЗНИТ КАК НИКОГДА!
27.01.2026 08:19 Ответить
Летом ждите, как прошлым
27.01.2026 09:45 Ответить
А Техасі то чому. Я думаю там як в Каліфорнії чи Флориді, морозів нема взагалі.
27.01.2026 08:44 Ответить
Кілька років тому, там порозмерзались водопровідні труби в будинках, бо не розраховані на мороз. Були аварії на дорогах по 50 машин в кучу, через ожеледицю. В трейлері, який використовували як дім, замерз насмерть хлопчик.
27.01.2026 14:00 Ответить
На півночі Флоріди на днях вночі було 0 градусів, на траві іній.
27.01.2026 14:01 Ответить
Це Трамп отримав Гренландію.
27.01.2026 08:45 Ответить
У нас рекордные за последние 20 лет морозы, в америке морозы. Это и есть обещанное глобальное потепление?
27.01.2026 08:55 Ответить
Воно настане влітку
"Земля обветшает как риза"
Читайте Біблію
27.01.2026 09:44 Ответить
Є бог на світі❤️🇺🇦❤️
27.01.2026 09:14 Ответить
Усе в Божих руках
Каятись в гріхах треба, починаючи з рудого
27.01.2026 09:43 Ответить
Та зачекайте Ви з тим каяттям-неначасі.Тут головне очистити поля для гольфу від снігу,бо рудому полудурку не буде де грати.
27.01.2026 11:56 Ответить
 
 