Аномальные морозы в США: блэкаут и по меньшей мере 12 погибших

Фото: The Clarion-Ledger

В Соединенных Штатах масштабная зимняя непогода охватила большую часть страны и привела к человеческим жертвам, авариям и серьезным перебоям в работе инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По официальной информации, по меньшей мере 12 человек погибли в восьми штатах, среди которых Техас, Теннесси и Нью-Йорк. Основной причиной смертей стало переохлаждение на фоне аномально низких температур. В зоне риска сейчас находятся более 200 миллионов жителей США, а синоптики предупреждают, что холодная погода продержится как минимум до конца недели.

Читайте также: Дату вступления Украины в ЕС в "мирном плане" США пересматривают из-за несогласия государств-членов, - FT

Энергетика и транспорт под ударом стихии

Из-за сильного обледенения и снегопадов энергосистема южных штатов работает с перегрузкой. Без электроснабжения остались более 750 тысяч потребителей, самая сложная ситуация — в Теннесси, Миссисипи и Луизиане.

Толстый слой льда значительно затруднил работу линий электропередач, вызвал массовые обрывы проводов и падение опор. Сильный ветер валит деревья, что дополнительно повреждает сети.

"Нынешний шторм уже превзошел большинство предыдущих по масштабам разрушений", — заявили представители энергетических компаний в Теннесси.

Транспортная система страны фактически парализована. Авиакомпании отменили более 16 тысяч рейсов за два дня, что стало крупнейшим сбоем со времен пандемии 2020 года. Наземное сообщение также затруднено: более половины штатов покрыты снегом, а в 18 регионах выпало более 30 см осадков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если кто-то думает, что Европа способна защититься без США, – пусть продолжает мечтать, - Рютте

Чрезвычайное положение и последствия шторма

Из-за резкого ухудшения погоды 14 штатов и округ Колумбия объявили чрезвычайное положение. Местные власти предупреждают о длительном восстановлении электросетей и призывают граждан избегать поездок.

В некоторых регионах специалисты уже сравнивают последствия непогоды с ледяным штормом 1994 года. В частности, в Нэшвилле количество отключений электроэнергии превысило все предыдущие показатели, а полное восстановление сетей может занять до недели.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области учебным заведениям рекомендовано 27 января организовать учебный процесс в дистанционном формате из-за резкого ухудшения погодных условий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры США, Украины и России в Абу-Даби имели историческое значение, - Белый дом