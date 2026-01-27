Аномальні морози у США: блекаут і щонайменше 12 загиблих
У Сполучених Штатах масштабна зимова негода охопила більшу частину країни та призвела до людських жертв, аварій і серйозних перебоїв у роботі інфраструктури.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
За офіційною інформацією, щонайменше 12 людей загинули у восьми штатах, серед яких Техас, Теннессі та Нью-Йорк. Основною причиною смертей стало переохолодження на тлі аномально низьких температур. У зоні ризику нині перебувають понад 200 мільйонів мешканців США, а синоптики попереджають, що холодна погода триматиметься щонайменше до кінця тижня.
Енергетика і транспорт під ударом стихії
Через сильне обледеніння та снігопади енергосистема південних штатів працює з перевантаженням. Без електропостачання залишилися понад 750 тисяч споживачів, найскладніша ситуація — у Теннессі, Міссісіпі та Луїзіані.
Товстий шар льоду значно ускладнив роботу ліній електропередач, спричинив масові обриви дротів і падіння опор. Сильний вітер валить дерева, що додатково пошкоджує мережі.
"Нинішній шторм уже перевершив більшість попередніх за масштабами руйнувань", — заявили представники енергетичних компаній у Теннессі.
Транспортна система країни фактично паралізована. Авіакомпанії скасували понад 16 тисяч рейсів за два дні, що стало найбільшим збоєм із часів пандемії 2020 року. Наземне сполучення також ускладнене: понад половину штатів вкриті снігом, а у 18 регіонах випало понад 30 см опадів.
Надзвичайний стан і наслідки шторму
Через різке погіршення погоди 14 штатів та округ Колумбія оголосили надзвичайний стан. Місцева влада попереджає про тривале відновлення електромереж і закликає громадян уникати поїздок.
У деяких регіонах фахівці вже порівнюють наслідки негоди з крижаним штормом 1994 року. Зокрема, у Нашвіллі кількість відключень електроенергії перевищила всі попередні показники, а повне відновлення мереж може тривати до тижня.
- Раніше ми повідомляли, що в Одеській області закладам освіти рекомендовано 27 січня організувати навчальний процес у дистанційному форматі через різке погіршення погодних умов.
Canada
is -43.1°C (-45.6°F), recorded at Thomsen River, Northwest Territories.
Across the country, several regions are currently experiencing extreme cold conditions:
Saskatchewan
: Key Lake recently recorded a low of -48.5°C over the weekend, and extreme cold warnings remain in effect for parts of the province today.
Alberta
: Areas like Fort Chipewyan and High Level have recently seen temperatures drop as low as -45°C, with wind chills reaching between -45°C and -55°C.Atlantic Canada:
Labrador City
and the Churchill Valley are currently under extreme cold warnings, with wind chills expected to reach between -40°C and -50°C through Tuesday.
Environment Canada has issued Extreme Cold Warnings for large portions of the Prairies, Northern Ontario, and parts of ****** and Labrador, where wind chill values are frequently dipping below -40°C.
