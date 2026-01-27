Аномальні морози у США: блекаут і щонайменше 12 загиблих

Фото: The Clarion-Ledger

У Сполучених Штатах масштабна зимова негода охопила більшу частину країни та призвела до людських жертв, аварій і серйозних перебоїв у роботі інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За офіційною інформацією, щонайменше 12 людей загинули у восьми штатах, серед яких Техас, Теннессі та Нью-Йорк. Основною причиною смертей стало переохолодження на тлі аномально низьких температур. У зоні ризику нині перебувають понад 200 мільйонів мешканців США, а синоптики попереджають, що холодна погода триматиметься щонайменше до кінця тижня.

Читайте також: Дату вступу України до ЄС у "мирному плані" США переглядають через незгоду держав-членів, - FT

Енергетика і транспорт під ударом стихії

Через сильне обледеніння та снігопади енергосистема південних штатів працює з перевантаженням. Без електропостачання залишилися понад 750 тисяч споживачів, найскладніша ситуація — у Теннессі, Міссісіпі та Луїзіані.

Товстий шар льоду значно ускладнив роботу ліній електропередач, спричинив масові обриви дротів і падіння опор. Сильний вітер валить дерева, що додатково пошкоджує мережі.

"Нинішній шторм уже перевершив більшість попередніх за масштабами руйнувань", — заявили представники енергетичних компаній у Теннессі.

Транспортна система країни фактично паралізована. Авіакомпанії скасували понад 16 тисяч рейсів за два дні, що стало найбільшим збоєм із часів пандемії 2020 року. Наземне сполучення також ускладнене: понад половину штатів вкриті снігом, а у 18 регіонах випало понад 30 см опадів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо хтось думає, що Європа здатна захиститися без США, – нехай продовжує мріяти, - Рютте

Надзвичайний стан і наслідки шторму

Через різке погіршення погоди 14 штатів та округ Колумбія оголосили надзвичайний стан. Місцева влада попереджає про тривале відновлення електромереж і закликає громадян уникати поїздок.

У деяких регіонах фахівці вже порівнюють наслідки негоди з крижаним штормом 1994 року. Зокрема, у Нашвіллі кількість відключень електроенергії перевищила всі попередні показники, а повне відновлення мереж може тривати до тижня.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області закладам освіти рекомендовано 27 січня організувати навчальний процес у дистанційному форматі через різке погіршення погодних умов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори США, України та Росії в Абу-Дабі мали історичне значення, - Білий дім