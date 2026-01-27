УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5966 відвідувачів онлайн
Новини
5 689 51

Аномальні морози у США: блекаут і щонайменше 12 загиблих

Нагода в США: 12 загиблих
Фото: The Clarion-Ledger

У Сполучених Штатах масштабна зимова негода охопила більшу частину країни та призвела до людських жертв, аварій і серйозних перебоїв у роботі інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За офіційною інформацією, щонайменше 12 людей загинули у восьми штатах, серед яких Техас, Теннессі та Нью-Йорк. Основною причиною смертей стало переохолодження на тлі аномально низьких температур. У зоні ризику нині перебувають понад 200 мільйонів мешканців США, а синоптики попереджають, що холодна погода триматиметься щонайменше до кінця тижня.

Читайте також: Дату вступу України до ЄС у "мирному плані" США переглядають через незгоду держав-членів, - FT

Енергетика і транспорт під ударом стихії

Через сильне обледеніння та снігопади енергосистема південних штатів працює з перевантаженням. Без електропостачання залишилися понад 750 тисяч споживачів, найскладніша ситуація — у Теннессі, Міссісіпі та Луїзіані.

Товстий шар льоду значно ускладнив роботу ліній електропередач, спричинив масові обриви дротів і падіння опор. Сильний вітер валить дерева, що додатково пошкоджує мережі.

"Нинішній шторм уже перевершив більшість попередніх за масштабами руйнувань", — заявили представники енергетичних компаній у Теннессі.

Транспортна система країни фактично паралізована. Авіакомпанії скасували понад 16 тисяч рейсів за два дні, що стало найбільшим збоєм із часів пандемії 2020 року. Наземне сполучення також ускладнене: понад половину штатів вкриті снігом, а у 18 регіонах випало понад 30 см опадів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо хтось думає, що Європа здатна захиститися без США, – нехай продовжує мріяти, - Рютте

Надзвичайний стан і наслідки шторму

Через різке погіршення погоди 14 штатів та округ Колумбія оголосили надзвичайний стан. Місцева влада попереджає про тривале відновлення електромереж і закликає громадян уникати поїздок.

У деяких регіонах фахівці вже порівнюють наслідки негоди з крижаним штормом 1994 року. Зокрема, у Нашвіллі кількість відключень електроенергії перевищила всі попередні показники, а повне відновлення мереж може тривати до тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори США, України та Росії в Абу-Дабі мали історичне значення, - Білий дім

Автор: 

негода (804) погода (805) США (26445)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+38
Якби Трамп був президентом, цього б не трапилось!
показати весь коментар
27.01.2026 00:39 Відповісти
+20
"Блекаут" теж "найвеличніший", і "чудовий"... При "маразматику Байдену" стількох загиблих досягнуто не було...
показати весь коментар
27.01.2026 00:45 Відповісти
+16
Якщо Трамп ще сам не збагнув - винуватий Кличко. 😁
показати весь коментар
27.01.2026 00:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якби Трамп був президентом, цього б не трапилось!
показати весь коментар
27.01.2026 00:39 Відповісти
"Блекаут" теж "найвеличніший", і "чудовий"... При "маразматику Байдену" стількох загиблих досягнуто не було...
показати весь коментар
27.01.2026 00:45 Відповісти
І це ж іще ні один китаєць на сша не напав.
показати весь коментар
27.01.2026 07:30 Відповісти
І це по нім ще ничого не прилітає. Ані ракєти ані Шахеди тощо.
показати весь коментар
27.01.2026 07:33 Відповісти
напевно то Greenland Strikes Back

а хтось так мріяв про тую Гренландію...
ну як, сподобалось?
Фредич, викинь кепку і звикай до шапки
показати весь коментар
27.01.2026 10:10 Відповісти
Ну, треба ж хоч трішки позитиву підкинути.
показати весь коментар
27.01.2026 07:31 Відповісти
Ще не бомбили, вже колапс.
показати весь коментар
27.01.2026 00:45 Відповісти
нема колапсу, як би вам не хотілося
показати весь коментар
27.01.2026 00:56 Відповісти
Буде. Я оптиміст.
показати весь коментар
27.01.2026 07:25 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2026 11:45 Відповісти
Кожнному сша - по заслугах.
показати весь коментар
27.01.2026 07:32 Відповісти
ці проблеми поряд з українськими - ніщо.
щє день і відкопаємося з перервами на гарячий чяй і перекур.
показати весь коментар
27.01.2026 00:49 Відповісти
Замерзлих насмерть відкопаєте?
показати весь коментар
27.01.2026 01:55 Відповісти
а шо б ви не сумнівались
показати весь коментар
27.01.2026 02:00 Відповісти
а шо б ви не сумнівалися і ідентафікуємо і пробьєймо по базах - нема родини? - буде похований...
не русня ні разу - яких в Україні свині жруть, маючих родину..
показати весь коментар
27.01.2026 02:09 Відповісти
дванадцять замерзших - це прямо як у Мурманську.
показати весь коментар
27.01.2026 00:56 Відповісти
Правда? Чому ми нічого не чуємо про Мурманськ?
показати весь коментар
27.01.2026 07:42 Відповісти
Це Ви про який Мурманськ?Город-побратим Мемфісу?
показати весь коментар
27.01.2026 11:50 Відповісти
"Кто имеет уши слышать, да слышит" (Мф. 13.9)
показати весь коментар
27.01.2026 14:58 Відповісти
Це у інфовійні не працює.
Працює "хто галасніший, того і правда".
показати весь коментар
27.01.2026 15:02 Відповісти
ну так, 2019 рік як доказ.
показати весь коментар
27.01.2026 15:13 Відповісти
Якщо Трамп ще сам не збагнув - винуватий Кличко. 😁
показати весь коментар
27.01.2026 00:58 Відповісти
І Порошенко.
показати весь коментар
27.01.2026 08:20 Відповісти
Відмінили частково навчання, а ще доріжками для пішоходів не пройти. А так ніякого колапсу не помітно, хоч мін.20 і сніг по коліна.
показати весь коментар
27.01.2026 00:59 Відповісти
у нас також -20 і сніг. І опалення немає, бо кажуть кляті піндоси ракет до патріоту не дають
показати весь коментар
28.01.2026 02:34 Відповісти
основні дороги чисті як і не було, завтра діти в школу.
хочеш, чи потреба яка є кудись їхати і дістатися до розчищєних доріг? - відкопуй свою машину і їдь.
не хочешь? - сиди вдома і чекай поки тебе не відкопають.
навіть здивований - світло не відрубалося, і за менших причин бувало світло відрубалося...
як мамка сказали - снігу? - тобі по пояс - мені по шию.
зверху нападало і змерзло.
копаю і криголамом себе почюваю - спочятку розбиваєш всю ту льодяну корку, а вже потім лопата...
показати весь коментар
27.01.2026 01:15 Відповісти
Дороги і в нас чисті, а на тротуарах каша по щиколотки. Зараз дощ, а на днях знову мороз до -15 за цельсієм обіцяють.
показати весь коментар
27.01.2026 01:59 Відповісти
ви хоч раз злопатою виходили?
показати весь коментар
27.01.2026 02:11 Відповісти
На моїй вуличці тротуарів немає, асфальту теж . Щебнем 10 років тому замостили. Свої двори з сусідами чистимо і поблизу, хто скільки захоче. Дорогу трактор розчистив. До супермаркету і аптек, мені десь1200м йти. От я ту лопату з собою посуну, і назад ще 2 сумки з продуктами . Двірнички пенсіонерки понабирали по 2 участки, то хіба сміття з урн на зупинках забирають. Одна така, кілограм 150 живої ваги, тільки хотдоги чи палку ковбаси на робочому місці жере, а щоб прибирала, не доводилось бачити. Ї ніхто її не звільнить, бо "робити" нікому.
показати весь коментар
27.01.2026 13:51 Відповісти
не бідксайтеcь - любіть бубу і буде вам штука на ліцо
показати весь коментар
27.01.2026 13:57 Відповісти
Дякую!!!
показати весь коментар
27.01.2026 19:21 Відповісти
-20.
показати весь коментар
27.01.2026 08:21 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2026 06:42 Відповісти
В усьому винен Байден і Зеленський
показати весь коментар
27.01.2026 01:20 Відповісти
а був би 4 роки тому доня президентом? - шторму не було б.
це все байден!
ісе проти нелегалів поки що має на своєму рахунку двох вбитих американців...
показати весь коментар
27.01.2026 01:32 Відповісти
По відео,там комунальні служби добряче працюють.Там реально сильна негода.
показати весь коментар
27.01.2026 01:45 Відповісти
As of January 26, 2026, the coldest temperature in
Canada
is -43.1°C (-45.6°F), recorded at Thomsen River, Northwest Territories.
Across the country, several regions are currently experiencing extreme cold conditions:

Saskatchewan

: Key Lake recently recorded a low of -48.5°C over the weekend, and extreme cold warnings remain in effect for parts of the province today.

Alberta

: Areas like Fort Chipewyan and High Level have recently seen temperatures drop as low as -45°C, with wind chills reaching between -45°C and -55°C.Atlantic Canada:

Labrador City

and the Churchill Valley are currently under extreme cold warnings, with wind chills expected to reach between -40°C and -50°C through Tuesday.
Environment Canada has issued Extreme Cold Warnings for large portions of the Prairies, Northern Ontario, and parts of ****** and Labrador, where wind chill values are frequently dipping below -40°C.

За офіційною інформацією загинулo 0
показати весь коментар
27.01.2026 05:51 Відповісти
Яка мила назва - Лабрадор сіті)❤️🐕
показати весь коментар
27.01.2026 09:16 Відповісти
Мудрий амеріканський нарІд повинен радіти шо при найкращому за всю історію сша і блекаут прекрасний і чудовий. А може згодом, трохі пізднійше, до прильоту сніга з морозом і шодобові прильоти ракєт та дронів по енергетиці додадутся.
показати весь коментар
27.01.2026 07:38 Відповісти
Зато Экологи дыбилы ПОТЕПЛЕНИЕ!ВСЯ ЕВРОПА МЁРЗНИТ КАК НИКОГДА!
показати весь коментар
27.01.2026 08:19 Відповісти
Летом ждите, как прошлым
показати весь коментар
27.01.2026 09:45 Відповісти
А Техасі то чому. Я думаю там як в Каліфорнії чи Флориді, морозів нема взагалі.
показати весь коментар
27.01.2026 08:44 Відповісти
Кілька років тому, там порозмерзались водопровідні труби в будинках, бо не розраховані на мороз. Були аварії на дорогах по 50 машин в кучу, через ожеледицю. В трейлері, який використовували як дім, замерз насмерть хлопчик.
показати весь коментар
27.01.2026 14:00 Відповісти
На півночі Флоріди на днях вночі було 0 градусів, на траві іній.
показати весь коментар
27.01.2026 14:01 Відповісти
Це Трамп отримав Гренландію.
показати весь коментар
27.01.2026 08:45 Відповісти
У нас рекордные за последние 20 лет морозы, в америке морозы. Это и есть обещанное глобальное потепление?
показати весь коментар
27.01.2026 08:55 Відповісти
Воно настане влітку
"Земля обветшает как риза"
Читайте Біблію
показати весь коментар
27.01.2026 09:44 Відповісти
Є бог на світі❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
27.01.2026 09:14 Відповісти
Усе в Божих руках
Каятись в гріхах треба, починаючи з рудого
показати весь коментар
27.01.2026 09:43 Відповісти
Та зачекайте Ви з тим каяттям-неначасі.Тут головне очистити поля для гольфу від снігу,бо рудому полудурку не буде де грати.
показати весь коментар
27.01.2026 11:56 Відповісти
 
 