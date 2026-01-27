Вице-премьер Италии Сальвини заявил о "наглости" Зеленского: МИД посоветовал обратиться к Путину
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о "наглости" Владимира Зеленского и призвал его подписать мирное соглашение, поскольку Украина якобы проигрывает в войне.
Об этом он заявил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Мы слышали Зеленского, который, после всех полученных денег, усилий и помощи, все еще имеет наглость жаловаться. Друг мой, ты проигрываешь войну, ты теряешь людей, авторитет и достоинство: подпиши МИРНОЕ соглашение как можно скорее. Тебе придется выбирать между поражением и разгромом", - отметил он.
Реакция Украины
Спикер МИД Украины Георгий Тихий посоветовал Сальвини "обратиться не к президенту Украины - страны, которая защищается от агрессии - а к Путину, который начал эту войну".
"От 3 до 5 тысяч украинцев участвовали в битве за Монте-Кассино, одной из самых тяжелых битв Второй мировой войны. Они не выбирали "между поражением и разгромом", хотя победа иногда казалась очень далекой. Они сражались бок о бок с другими союзниками, потому что речь шла о свободе Италии и всей Европы.
Какой бы тяжелой ни была борьба Украины сегодня, она так же принципиальна, как 80 лет назад. Мы всегда будем благодарны за поддержку Италии и всех итальянцев, которые, в отличие от Маттео Сальвини, понимают, что на поле боя в Украине решается судьба мира в Европе", - добавил он.
Другие заявления Сальвини
Ранее Сальвини предложил Макрону "ехать с автоматом в Украину" вместо миротворцев.
Але мова тут не про Зеленського, а про Сальвіні...
Конфлікт в Україні не закінчиться, «поки НАТО не піде», заявив в інтерв'ю ТАСС заступник міністра закордонних справ рясії сяргій рябков.
Я вірю тільки у ЗСУ. Якщо піде НАТО, то не буде і Європи І Усіеї Европи (латвія літва естонія польща румунія молдова болгарія і далі
Торгівлю своїми товарами вони як вели з раською до війни , так і продовжують це робити. Навіщо їм втрачати такий великий ринок через якусь війну в Україні, коли їхня долче віта ніяк не страждає.
Як і у всіх прихильників "руцкого міра" за 💰.
Ми ж мир підписуємо. А яким він буде на вашу думку, якщо війна на нашій території і ми відступаємо ? За рахунок наших територій і не лише.
С зеленою владою все ясно було вже давно. А корупція - це взагалі вже наш національний вид спорту.
Жодного разу не бачила звинувачень на адресу ***** тільки на адресу зевлади та довбоЗЕбів.
От цієї муйні тільки не треба. Де союзні війска в такому випадку? МЗС як завжди в клоунячать
Сальвинио либо еще один завербованный кремлевскими террористами "агент влияния" либо "полезный идиот" ....
"нахабство" - то дуже вільний переклад. Італійською вжито слово coraggio, тобто 'сміливість'.
Коректний переклад був би: "а він іще насмілюється нарікати".
Пояснення цього у джерела інформації таке: в традиції італійського війська прикрашати свої прапори знаками тих місць, де славетно воювали.