Вице-премьер Италии Сальвини заявил о "наглости" Зеленского: МИД посоветовал обратиться к Путину

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о "наглости" Владимира Зеленского и призвал его подписать мирное соглашение, поскольку Украина якобы проигрывает в войне.

Об этом он заявил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Мы слышали Зеленского, который, после всех полученных денег, усилий и помощи, все еще имеет наглость жаловаться. Друг мой, ты проигрываешь войну, ты теряешь людей, авторитет и достоинство: подпиши МИРНОЕ соглашение как можно скорее. Тебе придется выбирать между поражением и разгромом", - отметил он.

Реакция Украины

Спикер МИД Украины Георгий Тихий посоветовал Сальвини "обратиться не к президенту Украины - страны, которая защищается от агрессии - а к Путину, который начал эту войну".

"От 3 до 5 тысяч украинцев участвовали в битве за Монте-Кассино, одной из самых тяжелых битв Второй мировой войны. Они не выбирали "между поражением и разгромом", хотя победа иногда казалась очень далекой. Они сражались бок о бок с другими союзниками, потому что речь шла о свободе Италии и всей Европы.

Какой бы тяжелой ни была борьба Украины сегодня, она так же принципиальна, как 80 лет назад. Мы всегда будем благодарны за поддержку Италии и всех итальянцев, которые, в отличие от Маттео Сальвини, понимают, что на поле боя в Украине решается судьба мира в Европе", - добавил он.

Другие заявления Сальвини

Ранее Сальвини предложил Макрону "ехать с автоматом в Украину" вместо миротворцев.

"Перший, хто заговорить про мир - і є зрадником...". (Маріо П"юзо, письменник італійського походження, роман "Хрещений батько"...).
27.01.2026 09:16
У нашого сталевого Лева є така ж фотографія, як у цього сальвіні, на красній площі, у москві, після початку агресії
27.01.2026 09:19
Італійці обожнюють *****. Це загальновідомий факт.
27.01.2026 09:17
Це топ. Круть просто зашкалює.. )))
27.01.2026 09:34
Зараз всі говорять лише про мир ведучи війну... всі вже звикли що про мир це лише пусті балачки.
27.01.2026 09:50
Бо Європа , так само, як і у 1939-му, ніяк не наважиться перейти до радикальних дій...
27.01.2026 09:53
Воно то так, але Зеленський дійсно веде себе так, ніби він є президентом світу і від його рішень залежить майбутнє країн цього світу. Посварився вже зі всіма. Коли була можливість вирішити всі необхідні питання пере6моги з Байденом, так воно тоді йому хамило і показувало свою велич6 "Чому ми не в НАТО?" Краще вилий тони бруду і ненависті на своє оточення міндічів, цукермакнів, чернишових, юзиків та інших мудаків. Можна було б зрозуміти незадоволенння діями партнерів, якби ти робив все необхідне для перемоги. Але ти організував ОЗГ по кражі допомоги партнерів, не забуваючи возити "двушку" на москву.
27.01.2026 10:15
Я не проти оцінки особи та дій Зеленського... Таку характеристику я дав йому ще до другого туру виборів... Зараз він діє ВИМУШЕНО - бо йому НЕМА КУДИ ПОДІТЬСЯ...
Але мова тут не про Зеленського, а про Сальвіні...
27.01.2026 10:19
Діяти іхамити на рівному місці лідорам ЄС, при5ижуючи їх пред Трумпом?
27.01.2026 10:37
від його рішень залежить майбутнє країн не цього світу, а Усіеї Европи (латвія літва естонія польща румунія молдова болгарія і далі
27.01.2026 10:29
Від чиїх рішень залежить майбутнє усієї Європи?
27.01.2026 10:47
від рішень УКРАЇНИ.
якийсь кондон напівжартома говорив, що у кацапії немає кордонів.
Конфлікт в Україні не закінчиться, «поки НАТО не піде», заявив в інтерв'ю ТАСС заступник міністра закордонних справ рясії сяргій рябков.
27.01.2026 11:17
Пані, не дивіться постійно марафон. Якби не США і Європа, то України не було б ще у 2022 році. А нашу країну міжньо захищають ЗСУ і волонтери. Не захищає Україну Голобородько і його мародерна свора - вони заточені і навчені тільки її грабувати. Мені начхати, що там завляє представник ворогак рябков. Якщо піде НАТО, то не буде і Європи, бо стрьомно нападати на НАТО. Вони кцапів за неділю перетруть в пиляку.
27.01.2026 11:51
я слухаю марафон Андрей Андреевич Пионтковский та Марк Захарович Фейгин ....
а Ви що пан слухаете ? Світло Є ? Світло Є ? Світло Є ?
Я вірю тільки у ЗСУ. Якщо піде НАТО, то не буде і Європи І Усіеї Европи (латвія літва естонія польща румунія молдова болгарія і далі
Що нового Ви мені сказали ?
27.01.2026 20:02
хто має там акаунти, накидайте тому дауну італісському
27.01.2026 12:48
27.01.2026 09:17
Ні. Брехня.
27.01.2026 09:53
І не тільки італійці його обожнюють, а і всі кацапи, що там живуть та прославляють вялікую здалеку. Головний мафіозі Берлусконі був кращим другом плєшивому і вони це постійно демонстрували. Не памʼятаю у якому місті стоїть памʼятник, який ***** подарував італійцям і там є надпис, який і досі ніхто не знищив.
Торгівлю своїми товарами вони як вели з раською до війни , так і продовжують це робити. Навіщо їм втрачати такий великий ринок через якусь війну в Україні, коли їхня долче віта ніяк не страждає.
27.01.2026 10:22
figlio di puttana, essere un cazzo, vai a cagare!
27.01.2026 09:18
27.01.2026 09:19
Правду кажучи не така. Без партрєта любімава важдя. В мене також колись була, ще паперова радянська. І я, пам'ятаю, радів що знаходжусь на площі.
27.01.2026 09:26
Чомусь ніколи не радів, хоча бував там декілька разів.
Такий собі цвинтар у центрі мокшанських поселень.
27.01.2026 09:38
Дивно, навіщо тоді декілька раз бувати в місці яке приносить відразу. Мазохізм?
27.01.2026 09:42
Я теж там бував і жодних емоцій.Відчття чогось чужого і холодного.
27.01.2026 10:04
А у мене жодної хоча бував у Москві кожен Новий рік до 2005 року. 😁
Сама площа взагалі ніяких емоцій не викликала чомусь.
27.01.2026 09:42
Тобто це сприймати за героізм? Кожен рік буваю на Красній площі, але мужньо там не фотографуюсь?
27.01.2026 09:44
Це сприймати, як здорове відношення і відсутність комплексу меншовартості.

1. У самій площі нічого нема, якщо не сприймати її, як символ імперської величі.
2. Зазвичай нормальні люди фотографують пам'ятки, якщо вважають їх вартими того, а не себе на їх фоні.
3. У межах тієї ж локації повно більш достойних історичних об'єктів ніж сама площа.
27.01.2026 09:56
Абсолютно згоден. Але тоді якого буя туди пертися кожного року якщо вона тебе ніяк не хвилює?
27.01.2026 20:34
По-перше, бо я їздив на Новорічну ялинку, яка проходила у Палаці З'їздів.

По-друге, бо я їздив до рідних на зимові канікули і ми гуляли Москвою.

По-третє, читай вище - навколо площі повно всякого. Обходити її стороною - оце дійсно було б дивно. 😁
31.01.2026 03:44
А навіщо там фотографуватись? Це що, якесь об'язалово - сфоткатися на головній калоцапській площі?
27.01.2026 13:55
Навіщо там бувати, якщо вже на те пішло. А то бувати буваєм але не фотографуємось бо западло? Чи щоб не спалили? Я фотографуюсь там де буваю в відомих місцях. Якщо вже там то чому б ні. Або навіщо тоді я там?
27.01.2026 20:51
Suum Cuique...
(Кожному - своє)
28.01.2026 00:41
27.01.2026 09:53
Я про це
27.01.2026 09:53
100% що є!
Як і у всіх прихильників "руцкого міра" за 💰.
Зе! незламний, як силіконовий прутень!
27.01.2026 10:04
Ще один нащадок фашистів.
27.01.2026 09:19
мальвіні - до пасажирів крейсеру маква...
27.01.2026 09:20
Чомусь подумав, що на титульному фото - Потужний Дуже подібний
27.01.2026 09:23
Такий радий..від сцаря лонгслів з його портретом на пузі отримав)))
28.01.2026 19:09
Чого всі на італійця накинулись ?
Ми ж мир підписуємо. А яким він буде на вашу думку, якщо війна на нашій території і ми відступаємо ? За рахунок наших територій і не лише.
27.01.2026 09:25
чого накинулись? бо це чучело уже багато років топить за ху йла. за бабло. тому все по ділу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96
27.01.2026 09:28
і двушечку на москву регулярно посилав?
27.01.2026 09:31
зеля в душі русак , і він нам бреше в очі про свої недоспані ночі в боротьбі за Україну. Лошку і лохудри вірять
от де ЗЛО
27.01.2026 09:32
та про це навіть мови нема. багатьом ще до виборів 19-го було очевидно, що то за фрукт. його тоді так це запекло, що він навіть ролік рекламний запустив, що він не ватнік і не малорос. типу виправдовувся так... ) просто стаття зараз тут не про Зелю, а про того Сальвіні. тому й пишу, що є за що того Сальвіні українцям гнобити.
27.01.2026 13:46
Аби Зе займався системною дипломатичною роботою, а не зав'язував усі дипломатичні зносини на одного єрмака, то поодинокі голоси місцевих неадекватна сприймалися б як білий шум.
27.01.2026 10:24
теж варіант. проте це недопрацювання зеленої дпломатії не має жодним чином виправдовувати таких поців як той Сальвіні чи Орбан з Фіцом.
27.01.2026 13:47
Ви такі цікаві... він відповідає лише перед італійцями, а не перед нами. В чому йому оправдовуватись
27.01.2026 15:10
не йому (Сальвіні) виправдовуватись перед нами, а з боку українців ці його заяви про припинення війни на умовах кацапні (капітуляція України) його не виправдовують перед нами..
27.01.2026 17:21
Вона теж за ***** топить.
27.01.2026 10:25
та ні, не топить. )
27.01.2026 13:48
Дуже у цьому сумніваюсь. Замість того, щоб обʼєднуватись у такі важкі часи, такі дописувачі ненавидять співвітчизників та звинувачують скрізь нас , а не ***** з його ордою, чим дуже допомагає йому зсередини України.
27.01.2026 17:26
не нас, а зелену владу. а її є за що звинувачувати. котлети - окремо, мухи - окремо. конкретніше. ху йло тут винне найбільше, навіть мови нема. проте і наша влада теж не без гріха.. не будемо навіть останні зашквари по Міндічу і Зермаку згадувати, бо таких зашкварів на найвищих щаблях влади десятки, якщо не сотні чи ще більше. тож не варто тут так ставити питання, що хтось тут відбілює ху йла, натомість звинувачує Зе у всіх бідах. це тупа і маніпулятивна постановка питання. така викривлена маніпулятивна позиція уже не раз була озвучена на тг каналі "Павлюченко - Бандерівець із Пущі".
27.01.2026 17:39
Ні, саме нас - українців ( вкраінчиків) як каже пані Ксенія.
С зеленою владою все ясно було вже давно. А корупція - це взагалі вже наш національний вид спорту.
Жодного разу не бачила звинувачень на адресу ***** тільки на адресу зевлади та довбоЗЕбів.
27.01.2026 19:26
не бачили, то це зовсім не значить, що їх у неї немає.
27.01.2026 20:21
Згадалось:
- Бачиш хом´ячка ?
- Ні.
- І я не бачу. А він Є.
27.01.2026 21:06
ага. є. тільки в уяві накуреного чи обдовбаного. )
27.01.2026 21:15
Потужного зюзіка, який постійно вчить життю різноманітних політичних пігмеїв, що очолюють європейські країни та інституції, поступово починають повсюдно банити. Цілком можливо, що внаслідок візитів цього недолугого папуаса виникне багато труднощів із виділенням нам обіцяних 90 млрд. євро.
27.01.2026 09:27
Цікаво, дідусь цього поца-макаронника воюван на східному фронті у складі сухопутних військ фашистской армії Беніто Муссоліні чи у складі 29 гренадерськой дивізії СС «Італія»?
27.01.2026 09:35
Не хоче підписувати капітуляцію , який нахаба !!
27.01.2026 09:45
На жаль мафіозі правий. На жаль
27.01.2026 09:54
Від 3 до 5 тисяч українців брали участь у битві за Монте-Кассіно, одній з найтяжчих битв Другої світової війни. Вони не обирали "між поразкою та розгромом", Джерело: https://censor.net/ua/n3597431

От цієї муйні тільки не треба. Де союзні війска в такому випадку? МЗС як завжди в клоунячать
27.01.2026 10:04
глядя на фото, вспомнился анекдот про Штирлица, который никак не мог понять, что выдает в нем русского шпиона ))))

Сальвинио либо еще один завербованный кремлевскими террористами "агент влияния" либо "полезный идиот" ....
27.01.2026 10:09
Тобто не погоджуватися на примусову евтаназію, це нахабство
27.01.2026 10:19
А це будуть такі европейські гарантії безпеки. П.С. В світі немає чіткої привязки РФ=наці, завдяки українському ссиклівому МІДу та оманському ішакові.
27.01.2026 10:21
То,что это гавно -это точно,но лидор дебил полный,хотел под трампушку закосить,хам.Чепушило и мародер.
27.01.2026 10:29
Заради достеменности:

"нахабство" - то дуже вільний переклад. Італійською вжито слово coraggio, тобто 'сміливість'.

Коректний переклад був би: "а він іще насмілюється нарікати".
27.01.2026 10:39
Зря речник упомянул совков и Вторую мировую. Для Европы они только насильники и оккупанты.
27.01.2026 10:57
Этот безграмотный спикер МИДа должен бы знать, что под Монте Кассино те тысячи украинцев воевали против итальянцев и их тогдашних немецких союзников
27.01.2026 11:50
безграмотний тут хіба що ти ти, українці звільняли італьянців від фашистів, якими була тільки купка італьянців.
27.01.2026 13:42
"звільняли" ...?
27.01.2026 14:49
Матьего Мальвину!
27.01.2026 11:56
Пишуть, що на прапорах багатьох італійський військових частин в якості елементу геральдики використано український Тризуб.
Пояснення цього у джерела інформації таке: в традиції італійського війська прикрашати свої прапори знаками тих місць, де славетно воювали.
27.01.2026 12:07
Типовий правопівень-підбурятовик. Нічого нового.
27.01.2026 13:38
Сальвіні і зеленський агенти кремля.Вони між собою розігрують карту "перемоги" росії.Ніякого значення для критичномислячої людини ці розмови не мають.Тут не врахована Воля Українців,до якої зеленський відношення не має.❤️🇺🇦❤️
