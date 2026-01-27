Вице-премьер Италии Сальвини заявил о "наглости" Зеленского: МИД посоветовал обратиться к Путину

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о "наглости" Владимира Зеленского и призвал его подписать мирное соглашение, поскольку Украина якобы проигрывает в войне.

Об этом он заявил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Мы слышали Зеленского, который, после всех полученных денег, усилий и помощи, все еще имеет наглость жаловаться. Друг мой, ты проигрываешь войну, ты теряешь людей, авторитет и достоинство: подпиши МИРНОЕ соглашение как можно скорее. Тебе придется выбирать между поражением и разгромом", - отметил он.

Реакция Украины

Спикер МИД Украины Георгий Тихий посоветовал Сальвини "обратиться не к президенту Украины - страны, которая защищается от агрессии - а к Путину, который начал эту войну".

"От 3 до 5 тысяч украинцев участвовали в битве за Монте-Кассино, одной из самых тяжелых битв Второй мировой войны. Они не выбирали "между поражением и разгромом", хотя победа иногда казалась очень далекой. Они сражались бок о бок с другими союзниками, потому что речь шла о свободе Италии и всей Европы.



Какой бы тяжелой ни была борьба Украины сегодня, она так же принципиальна, как 80 лет назад. Мы всегда будем благодарны за поддержку Италии и всех итальянцев, которые, в отличие от Маттео Сальвини, понимают, что на поле боя в Украине решается судьба мира в Европе", - добавил он.

Другие заявления Сальвини

Ранее Сальвини предложил Макрону "ехать с автоматом в Украину" вместо миротворцев.

