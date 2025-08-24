Вице-премьер Италии Сальвини предложил Макрону "ехать с автоматом в Украину" вместо миротворцев: Париж вызвал итальянского посла
Франция вызвала посла Италии в Министерство иностранных дел после "неприемлемых высказываний" вице-премьер-министра Италии Маттео Сальвини в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник во французской дипломатии, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Сальвини попросили прокомментировать призывы президента Франции Эмманюэля Макрона развернуть европейских солдат в Украине.
"Итальянские военные в Украине? Ни в коем случае! Если Эмманюэль Макрон хочет (отправки европейских войск в Украину, - ред.), пусть сам поедет. Надевай шлем, надевай форму, бери автомат и поезжай сам в Украину", - говорил Сальвини перед журналистами.
В субботу, 23 августа, посла Италии в Париже Эмануэлу Д'Алессандро вызвали в Министерство иностранных дел Франции из-за заявлений Сальвини.
Дипломатической представительнице Италии в Париже "напомнили, что эти замечания противоречат атмосфере доверия и историческим отношениям между двумя странами".
По словам источника, в Париже убеждены, что такие заявления Сальвини противоречат "последним двусторонним событиям, которые подчеркнули сильное сходство позиций двух стран, в частности относительно неизменной поддержки Украины".
Развертывание сил поддержки в Украине
Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не к линии фронта.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.
спочатку хай йдуть на фронт поліцейські, депутати та пан Президент Макрон особисто, а потім вже я- мамина черешенка Сальвіні.... може бути..
.
як були фашистами, так їми і лишилися
Тому треба компетентним органам зʼясувати - така активність за гроші, чи це просто - корисні ідіоти.
тут головне почяти - дурні підтягнуться...