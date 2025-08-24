РУС
Новости Иностранные миротворцы в Украине
4 279 26

Вице-премьер Италии Сальвини предложил Макрону "ехать с автоматом в Украину" вместо миротворцев: Париж вызвал итальянского посла

сальвіні

Франция вызвала посла Италии в Министерство иностранных дел после "неприемлемых высказываний" вице-премьер-министра Италии Маттео Сальвини в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник во французской дипломатии, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Сальвини попросили прокомментировать призывы президента Франции Эмманюэля Макрона развернуть европейских солдат в Украине.

"Итальянские военные в Украине? Ни в коем случае! Если Эмманюэль Макрон хочет (отправки европейских войск в Украину, - ред.), пусть сам поедет. Надевай шлем, надевай форму, бери автомат и поезжай сам в Украину", - говорил Сальвини перед журналистами.

Читайте также: Китай заявил о готовности отправить миротворцев в Украину, - Welt

В субботу, 23 августа, посла Италии в Париже Эмануэлу Д'Алессандро вызвали в Министерство иностранных дел Франции из-за заявлений Сальвини.

Дипломатической представительнице Италии в Париже "напомнили, что эти замечания противоречат атмосфере доверия и историческим отношениям между двумя странами".

По словам источника, в Париже убеждены, что такие заявления Сальвини противоречат "последним двусторонним событиям, которые подчеркнули сильное сходство позиций двух стран, в частности относительно неизменной поддержки Украины".

Читайте также: Эстония готова присоединиться к миротворческой операции в Украине, - премьер Михал

Развертывание сил поддержки в Украине

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не к линии фронта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.

Читайте также: 42% австрийцев поддерживают участие страны в миротворческой миссии в Украине, - опрос

Автор: 

Италия (1678) Франция (3582) Макрон Эмманюэль (1425) Сальвини Маттео (10)
Топ комментарии
+14
Ось такі й будуть саботувати виконання статті 5 договору НАТО, якщо рашка нападе на республіки Балтії, Польщу або Фінляндію. Саме на таких і сподівається ху@ло.
Тому треба компетентним органам зʼясувати - така активність за гроші, чи це просто - корисні ідіоти.
показать весь комментарий
24.08.2025 01:16 Ответить
+12
ще один руссо-інфікований.
показать весь комментарий
24.08.2025 01:12 Ответить
+11
цікаво якщо на всрату італію хтось нападе і вони будть просити про допомогу, а країни нато скажуть: ні, одягай шолома, вдягай форму, бери автомата і поїдь сам в італію....
як були фашистами, так їми і лишилися
показать весь комментарий
24.08.2025 01:16 Ответить
ще один руссо-інфікований.
показать весь комментарий
24.08.2025 01:12 Ответить
+ 100 !

спочатку хай йдуть на фронт поліцейські, депутати та пан Президент Макрон особисто, а потім вже я- мамина черешенка Сальвіні.... може бути..

.
показать весь комментарий
24.08.2025 02:59 Ответить
цікаво якщо на всрату італію хтось нападе і вони будть просити про допомогу, а країни нато скажуть: ні, одягай шолома, вдягай форму, бери автомата і поїдь сам в італію....
як були фашистами, так їми і лишилися
показать весь комментарий
24.08.2025 01:16 Ответить
Я колись бачив в що був одягнений військовий оркестр Італії...це був одяг п'єро з Буратіно 😂 вони переможуть ворога тільки через сміх...😂
показать весь комментарий
24.08.2025 01:39 Ответить
У Кримській війні проти Російської імперії крім османів, французів та британців воювали ще й вояки з Королівства Сардинія. Зокрема, сардинські берсельєри відзначились у битві на Чорній річці 16 серпня 1855 р. В знак визнання стійкості сардинців, їх французькі колеги зуави подарували їм свої головні убори - червоні фески. таким чином цей головний убір з'явиться в уніформі сардинськіх берсельєрів, а потім і в збройних силах вже об'єднаної Італії. Таким цікавим чином українські землі відзначились в італійському військовому однострої.
показать весь комментарий
24.08.2025 03:04 Ответить
Ось такі й будуть саботувати виконання статті 5 договору НАТО, якщо рашка нападе на республіки Балтії, Польщу або Фінляндію. Саме на таких і сподівається ху@ло.
Тому треба компетентним органам зʼясувати - така активність за гроші, чи це просто - корисні ідіоти.
показать весь комментарий
24.08.2025 01:16 Ответить
На такому рівні "корисні ідіоти" з"являються "тільки за гроші"... Такі люди "просто так", навіть не "пукають"...
показать весь комментарий
24.08.2025 05:49 Ответить
А свох.землі ця **** захищати хоче, чи хай українці гинуть?? Гнила та європа...
показать весь комментарий
24.08.2025 01:18 Ответить
еуропа стрімко обмагується...
тут головне почяти - дурні підтягнуться...
показать весь комментарий
24.08.2025 01:26 Ответить
Нехай усі рішучі виходять із НАТО і відправляються до нас воювати з Росіє, КНДР і КНР)
показать весь комментарий
24.08.2025 01:30 Ответить
Это стеб! Уже много раз Европейцы обещали "контингенты войск" в Украину и сразу же отменяли свои обещяния. Европейцы (впрочем как и Американцы) боятся путина и никаких решительных действий предпринимать не будут(а то путин по столу кулаком грюкнет). " Коалиция охочих" ****!
показать весь комментарий
24.08.2025 01:40 Ответить
кац
показать весь комментарий
24.08.2025 01:45 Ответить
Dum spiro spero #559534 - kac 2
показать весь комментарий
24.08.2025 01:53 Ответить
Італійці. Колись це було високе Відродження. А потім ...мафіозі, Муссоліні і кращі друзі Путіна.
показать весь комментарий
24.08.2025 02:04 Ответить
Сальвіні завжди був російською шавкою, тут немає нічого нового.
показать весь комментарий
24.08.2025 02:24 Ответить
Хто на кого нападе? Кацапи на Європу? Та вони за три роки в Україні захопили стільки, скільки Вермахт пройшов за три дні. Яка їм ще Європа.
показать весь комментарий
24.08.2025 02:54 Ответить
Вермахт плохой пример. С лета 1943-го немцы потеряли все завоевания в совке и всю Европу за полтора года. В основном из-за трусости и бардака в немецкой армии. На Восточном фронте их с союзниками было 8 миллион, но они проигрывали некоторые европейские страны за неделю, а миллионные города в среднем за три дня. Нацистская армия самое больше недоразумение за всю историю войн по всем показателям.
показать весь комментарий
24.08.2025 07:55 Ответить
Главная причина провала Гитлера трусость его солдат.
показать весь комментарий
24.08.2025 07:58 Ответить
- Закусывать надо! (с)
показать весь комментарий
24.08.2025 08:42 Ответить
Це приклад провали демократії ЄС, бо жодне радикальне рішення не може буде прийняте. Ще туди додати Орбана - і п'янка піде ще та - риба, рак і щука. Європа має принципи, але не здатна їх захистити, щоб протистояти якомусь серйозному противнику.
показать весь комментарий
24.08.2025 04:41 Ответить
Оо
показать весь комментарий
24.08.2025 07:42 Ответить
Смердить класичною тупою, бидлівською риторикою. Це й не дивно чути від цієї пуйлівської повії.
показать весь комментарий
24.08.2025 08:04 Ответить
Сальвині з правої партіїї, "Ліга півночі" фашист, вони традиційно за Путіна. Но він каже правду, про котру знов мусолять тему. Ніхто за нас воювати не буде, це не Північна Корея. Будуть балачки, може буде в Украхні озброєнє пістолетами ОБСЕ під назвою "миротворчі війська". но воювати ніхто не буде.
показать весь комментарий
24.08.2025 08:14 Ответить
Італійці дуже серйозні вояки. Під час другої світової завоювали Ефіопію . А на європейському театрі - відзначалися боягузством і драпали при перших пострілах.
показать весь комментарий
24.08.2025 09:41 Ответить
Сальвіні можна зрозуміти, Макрон ще той балабол - закликів багато, а в сухому залишку нуль.
показать весь комментарий
24.08.2025 10:03 Ответить
Все правильно сказав. Тільки власним прикладом і вперед-як Наполеон зі свої війском.
показать весь комментарий
24.08.2025 10:13 Ответить
 
 