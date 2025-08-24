Вице-премьер Италии Сальвини предложил Макрону "ехать с автоматом в Украину" вместо миротворцев: Париж вызвал итальянского посла

Франция вызвала посла Италии в Министерство иностранных дел после "неприемлемых высказываний" вице-премьер-министра Италии Маттео Сальвини в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона.

Отмечается, что Сальвини попросили прокомментировать призывы президента Франции Эмманюэля Макрона развернуть европейских солдат в Украине.

"Итальянские военные в Украине? Ни в коем случае! Если Эмманюэль Макрон хочет (отправки европейских войск в Украину, - ред.), пусть сам поедет. Надевай шлем, надевай форму, бери автомат и поезжай сам в Украину", - говорил Сальвини перед журналистами.

В субботу, 23 августа, посла Италии в Париже Эмануэлу Д'Алессандро вызвали в Министерство иностранных дел Франции из-за заявлений Сальвини.

Дипломатической представительнице Италии в Париже "напомнили, что эти замечания противоречат атмосфере доверия и историческим отношениям между двумя странами".

По словам источника, в Париже убеждены, что такие заявления Сальвини противоречат "последним двусторонним событиям, которые подчеркнули сильное сходство позиций двух стран, в частности относительно неизменной поддержки Украины".

Развертывание сил поддержки в Украине

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не к линии фронта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.

