УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4366 відвідувачів онлайн
Новини Іноземні миротворці в Україні
677 11

Віцепрем’єр Італії Сальвіні запропонував Макрону "їхати з автоматом в Україну" замість миротворців: Париж викликав італійського посла

сальвіні

Франція викликала посла Італії до Міністерства закордонних справ після "неприйнятних висловлювань" віцепрем'єр-міністра Італії Маттео Сальвіні на адресу президента Франції Емманюеля Макрона.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на джерело у французькій дипломатії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Сальвіні попросили прокоментувати заклики президента Франції Емманюеля Макрона розгорнути європейських солдатів в Україні.

"Італійські військові в Україні? У жодному разі! Якщо Емманюель Макрон хоче (відправлення європейських військ в Україну, - ред.), нехай сам поїде. Одягай шолома, вдягай форму, бери автомата і поїдь сам в Україну", - казав Сальвіні перед журналістами.

Читайте також: Китай заявив про готовність відправити миротворців в Україну, - Welt

У суботу, 23 серпня, посла Італії в Парижі Емануелу Д'Алессандро викликали до Міністерства закордонних справ Франції через заяви Сальвіні.

Дипломатичній представниці Італії в Парижі "нагадали, що ці зауваження суперечать атмосфері довіри та історичним відносинам між двома країнами".

За словами джерела, у Парижі переконані, що такі заяви Сальвіні суперечать "останнім двостороннім подіям, які підкреслили сильну збіжність позицій двох країн, зокрема щодо незмінної підтримки України".

Читайте також: Естонія готова долучитися до миротворчої операції в Україні, - прем’єр Міхал

Розгортання сил підтримки в Україні

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.

Читайте також: 42% австрійців підтримують участь країни у миротворчій місії в Україні, - опитування

Автор: 

Італія (1612) Франція (3149) Макрон Емманюель (1579) Сальвіні Маттео (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Ось такі й будуть саботувати виконання статті 5 договору НАТО, якщо рашка нападе на республіки Балтії, Польщу або Фінляндію. Саме на таких і сподівається ху@ло.
Тому треба компетентним органам зʼясувати - така активність за гроші, чи це просто - корисні ідіоти.
показати весь коментар
24.08.2025 01:16 Відповісти
+2
цікаво якщо на всрату італію хтось нападе і вони будть просити про допомогу, а країни нато скажуть: ні, одягай шолома, вдягай форму, бери автомата і поїдь сам в італію....
як були фашистами, так їми і лишилися
показати весь коментар
24.08.2025 01:16 Відповісти
+1
ще один руссо-інфікований.
показати весь коментар
24.08.2025 01:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ще один руссо-інфікований.
показати весь коментар
24.08.2025 01:12 Відповісти
цікаво якщо на всрату італію хтось нападе і вони будть просити про допомогу, а країни нато скажуть: ні, одягай шолома, вдягай форму, бери автомата і поїдь сам в італію....
як були фашистами, так їми і лишилися
показати весь коментар
24.08.2025 01:16 Відповісти
Я колись бачив в що був одягнений військовий оркестр Італії...це був одяг п'єро з Буратіно 😂 вони переможуть ворога тільки через сміх...😂
показати весь коментар
24.08.2025 01:39 Відповісти
Ось такі й будуть саботувати виконання статті 5 договору НАТО, якщо рашка нападе на республіки Балтії, Польщу або Фінляндію. Саме на таких і сподівається ху@ло.
Тому треба компетентним органам зʼясувати - така активність за гроші, чи це просто - корисні ідіоти.
показати весь коментар
24.08.2025 01:16 Відповісти
А свох.землі ця **** захищати хоче, чи хай українці гинуть?? Гнила та європа...
показати весь коментар
24.08.2025 01:18 Відповісти
еуропа стрімко обмагується...
тут головне почяти - дурні підтягнуться...
показати весь коментар
24.08.2025 01:26 Відповісти
Нехай усі рішучі виходять із НАТО і відправляються до нас воювати з Росіє, КНДР і КНР)
показати весь коментар
24.08.2025 01:30 Відповісти
Это стеб! Уже много раз Европейцы обещали "контингенты войск" в Украину и сразу же отменяли свои обещяния. Европейцы (впрочем как и Американцы) боятся путина и никаких решительных действий предпринимать не будут(а то путин по столу кулаком грюкнет). " Коалиция охочих" ****!
показати весь коментар
24.08.2025 01:40 Відповісти
кац
показати весь коментар
24.08.2025 01:45 Відповісти
Dum spiro spero #559534 - kac 2
показати весь коментар
24.08.2025 01:53 Відповісти
Італійці. Колись це було високе Відродження. А потім ...мафіозі, Муссоліні і кращі друзі Путіна.
показати весь коментар
24.08.2025 02:04 Відповісти
 
 