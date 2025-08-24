Віцепрем’єр Італії Сальвіні запропонував Макрону "їхати з автоматом в Україну" замість миротворців: Париж викликав італійського посла

Франція викликала посла Італії до Міністерства закордонних справ після "неприйнятних висловлювань" віцепрем'єр-міністра Італії Маттео Сальвіні на адресу президента Франції Емманюеля Макрона.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на джерело у французькій дипломатії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Сальвіні попросили прокоментувати заклики президента Франції Емманюеля Макрона розгорнути європейських солдатів в Україні.

"Італійські військові в Україні? У жодному разі! Якщо Емманюель Макрон хоче (відправлення європейських військ в Україну, - ред.), нехай сам поїде. Одягай шолома, вдягай форму, бери автомата і поїдь сам в Україну", - казав Сальвіні перед журналістами.

У суботу, 23 серпня, посла Італії в Парижі Емануелу Д'Алессандро викликали до Міністерства закордонних справ Франції через заяви Сальвіні.

Дипломатичній представниці Італії в Парижі "нагадали, що ці зауваження суперечать атмосфері довіри та історичним відносинам між двома країнами".

За словами джерела, у Парижі переконані, що такі заяви Сальвіні суперечать "останнім двостороннім подіям, які підкреслили сильну збіжність позицій двох країн, зокрема щодо незмінної підтримки України".

Розгортання сил підтримки в Україні

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.

