Віцепрем’єр Італії Сальвіні запропонував Макрону "їхати з автоматом в Україну" замість миротворців: Париж викликав італійського посла
Франція викликала посла Італії до Міністерства закордонних справ після "неприйнятних висловлювань" віцепрем'єр-міністра Італії Маттео Сальвіні на адресу президента Франції Емманюеля Макрона.
Про це пише агентство Reuters із посиланням на джерело у французькій дипломатії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Сальвіні попросили прокоментувати заклики президента Франції Емманюеля Макрона розгорнути європейських солдатів в Україні.
"Італійські військові в Україні? У жодному разі! Якщо Емманюель Макрон хоче (відправлення європейських військ в Україну, - ред.), нехай сам поїде. Одягай шолома, вдягай форму, бери автомата і поїдь сам в Україну", - казав Сальвіні перед журналістами.
У суботу, 23 серпня, посла Італії в Парижі Емануелу Д'Алессандро викликали до Міністерства закордонних справ Франції через заяви Сальвіні.
Дипломатичній представниці Італії в Парижі "нагадали, що ці зауваження суперечать атмосфері довіри та історичним відносинам між двома країнами".
За словами джерела, у Парижі переконані, що такі заяви Сальвіні суперечать "останнім двостороннім подіям, які підкреслили сильну збіжність позицій двох країн, зокрема щодо незмінної підтримки України".
Розгортання сил підтримки в Україні
Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.
як були фашистами, так їми і лишилися
Тому треба компетентним органам зʼясувати - така активність за гроші, чи це просто - корисні ідіоти.
тут головне почяти - дурні підтягнуться...