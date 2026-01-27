Віцепрем’єр Італії Сальвіні заявив про "нахабство" Зеленського: МЗС порадило звернутися до Путіна

Віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні заявив про "нахабство" Володимира Зеленського та закликав його підписати мирну угоду, оскільки Україна нібито програє у війні.

Про це він заявив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Ми чули Зеленського, який, після всіх отриманих грошей, зусиль та допомоги, все ще має нахабство скаржитися. Друже мій, ти програєш війну, ти втрачаєш людей, авторитет і гідність: підпиши МИРНУ угоду якомога швидше. Тобі доведеться вибирати між поразкою та розгромом", - зазначив він.

Реакція України

Речник МЗС України Георгій Тихий порадив Сальвіні "звернутися не до Президента України - країни, що захищається від агресії - а до Путіна, який почав цю війну".

"Від 3 до 5 тисяч українців брали участь у битві за Монте-Кассіно, одній з найтяжчих битв Другої світової війни. Вони не обирали "між поразкою та розгромом", хоча перемога іноді здавалася дуже далекою. Вони билися пліч-о-пліч з іншими союзниками, бо йшлося про свободу Італії та всієї Європи.



Якою би тяжкою не була боротьба України сьогодні, вона так само принципова, як 80 років тому. Ми завжди будемо вдячні за підтримку Італії та всіх італійців, які, на відміну від Маттео Сальвіні, розуміють, що на полі бою в Україні вирішується доля миру в Європі", - додав він.

Інші заяви Сальвіні

Раніше Сальвіні запропонував Макрону "їхати з автоматом в Україну" замість миротворців.

