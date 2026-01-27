Віцепрем’єр Італії Сальвіні заявив про "нахабство" Зеленського: МЗС порадило звернутися до Путіна
Віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні заявив про "нахабство" Володимира Зеленського та закликав його підписати мирну угоду, оскільки Україна нібито програє у війні.
Про це він заявив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ми чули Зеленського, який, після всіх отриманих грошей, зусиль та допомоги, все ще має нахабство скаржитися. Друже мій, ти програєш війну, ти втрачаєш людей, авторитет і гідність: підпиши МИРНУ угоду якомога швидше. Тобі доведеться вибирати між поразкою та розгромом", - зазначив він.
Реакція України
Речник МЗС України Георгій Тихий порадив Сальвіні "звернутися не до Президента України - країни, що захищається від агресії - а до Путіна, який почав цю війну".
"Від 3 до 5 тисяч українців брали участь у битві за Монте-Кассіно, одній з найтяжчих битв Другої світової війни. Вони не обирали "між поразкою та розгромом", хоча перемога іноді здавалася дуже далекою. Вони билися пліч-о-пліч з іншими союзниками, бо йшлося про свободу Італії та всієї Європи.
Якою би тяжкою не була боротьба України сьогодні, вона так само принципова, як 80 років тому. Ми завжди будемо вдячні за підтримку Італії та всіх італійців, які, на відміну від Маттео Сальвіні, розуміють, що на полі бою в Україні вирішується доля миру в Європі", - додав він.
Інші заяви Сальвіні
Раніше Сальвіні запропонував Макрону "їхати з автоматом в Україну" замість миротворців.
Але мова тут не про Зеленського, а про Сальвіні...
якийсь кондон напівжартома говорив, що у кацапії немає кордонів.
Конфлікт в Україні не закінчиться, «поки НАТО не піде», заявив в інтерв'ю ТАСС заступник міністра закордонних справ рясії сяргій рябков.
а Ви що пан слухаете ? Світло Є ? Світло Є ? Світло Є ?
Я вірю тільки у ЗСУ. Якщо піде НАТО, то не буде і Європи І Усіеї Европи (латвія літва естонія польща румунія молдова болгарія і далі
Що нового Ви мені сказали ?
Торгівлю своїми товарами вони як вели з раською до війни , так і продовжують це робити. Навіщо їм втрачати такий великий ринок через якусь війну в Україні, коли їхня долче віта ніяк не страждає.
Така собі площа взагалі ніяких емоцій не викликала чомусь.
Сама площа взагалі ніяких емоцій не викликала чомусь.
1. У самій площі нічого нема, якщо не сприймати її, як символ імперської величі.
2. Зазвичай нормальні люди фотографують пам'ятки, якщо вважають їх вартими того, а не себе на їх фоні.
3. У межах тієї ж локації повно більш достойних історичних об'єктів ніж сама площа.
По-друге, бо я їздив до рідних на зимові канікули і ми гуляли Москвою.
По-третє, читай вище - навколо площі повно всякого. Обходити її стороною - оце дійсно було б дивно. 😁
(Кожному - своє)
Як і у всіх прихильників "руцкого міра" за 💰.
Зе! незламний, як силіконовий прутень!
Ми ж мир підписуємо. А яким він буде на вашу думку, якщо війна на нашій території і ми відступаємо ? За рахунок наших територій і не лише.
от де ЗЛО
С зеленою владою все ясно було вже давно. А корупція - це взагалі вже наш національний вид спорту.
Жодного разу не бачила звинувачень на адресу ***** тільки на адресу зевлади та довбоЗЕбів.
От цієї муйні тільки не треба. Де союзні війска в такому випадку? МЗС як завжди в клоунячать
Сальвинио либо еще один завербованный кремлевскими террористами "агент влияния" либо "полезный идиот" ....
"нахабство" - то дуже вільний переклад. Італійською вжито слово coraggio, тобто 'сміливість'.
Коректний переклад був би: "а він іще насмілюється нарікати".
Пояснення цього у джерела інформації таке: в традиції італійського війська прикрашати свої прапори знаками тих місць, де славетно воювали.