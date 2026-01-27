Віцепрем’єр Італії Сальвіні заявив про "нахабство" Зеленського: МЗС порадило звернутися до Путіна

Віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні заявив про "нахабство" Володимира Зеленського та закликав його підписати мирну угоду, оскільки Україна нібито програє у війні.

Про це він заявив у соцмережі X.

Що відомо?

"Ми чули Зеленського, який, після всіх отриманих грошей, зусиль та допомоги, все ще має нахабство скаржитися. Друже мій, ти програєш війну, ти втрачаєш людей, авторитет і гідність: підпиши МИРНУ угоду якомога швидше. Тобі доведеться вибирати між поразкою та розгромом", - зазначив він.

Реакція України

Речник МЗС України Георгій Тихий порадив Сальвіні "звернутися не до Президента України - країни, що захищається від агресії - а до Путіна, який почав цю війну".

"Від 3 до 5 тисяч українців брали участь у битві за Монте-Кассіно, одній з найтяжчих битв Другої світової війни. Вони не обирали "між поразкою та розгромом", хоча перемога іноді здавалася дуже далекою. Вони билися пліч-о-пліч з іншими союзниками, бо йшлося про свободу Італії та всієї Європи.

Якою би тяжкою не була боротьба України сьогодні, вона так само принципова, як 80 років тому. Ми завжди будемо вдячні за підтримку Італії та всіх італійців, які, на відміну від Маттео Сальвіні, розуміють, що на полі бою в Україні вирішується доля миру в Європі", - додав він.

Інші заяви Сальвіні

Раніше Сальвіні запропонував Макрону "їхати з автоматом в Україну" замість миротворців.

Топ коментарі
+32
"Перший, хто заговорить про мир - і є зрадником...". (Маріо П"юзо, письменник італійського походження, роман "Хрещений батько"...).
27.01.2026 09:16 Відповісти
+23
У нашого сталевого Лева є така ж фотографія, як у цього сальвіні, на красній площі, у москві, після початку агресії
27.01.2026 09:19 Відповісти
+21
Італійці обожнюють *****. Це загальновідомий факт.
27.01.2026 09:17 Відповісти
"Перший, хто заговорить про мир - і є зрадником...". (Маріо П"юзо, письменник італійського походження, роман "Хрещений батько"...).
27.01.2026 09:16 Відповісти
Це топ. Круть просто зашкалює.. )))
27.01.2026 09:34 Відповісти
Зараз всі говорять лише про мир ведучи війну... всі вже звикли що про мир це лише пусті балачки.
27.01.2026 09:50 Відповісти
Бо Європа , так само, як і у 1939-му, ніяк не наважиться перейти до радикальних дій...
27.01.2026 09:53 Відповісти
Воно то так, але Зеленський дійсно веде себе так, ніби він є президентом світу і від його рішень залежить майбутнє країн цього світу. Посварився вже зі всіма. Коли була можливість вирішити всі необхідні питання пере6моги з Байденом, так воно тоді йому хамило і показувало свою велич6 "Чому ми не в НАТО?" Краще вилий тони бруду і ненависті на своє оточення міндічів, цукермакнів, чернишових, юзиків та інших мудаків. Можна було б зрозуміти незадоволенння діями партнерів, якби ти робив все необхідне для перемоги. Але ти організував ОЗГ по кражі допомоги партнерів, не забуваючи возити "двушку" на москву.
27.01.2026 10:15 Відповісти
Я не проти оцінки особи та дій Зеленського... Таку характеристику я дав йому ще до другого туру виборів... Зараз він діє ВИМУШЕНО - бо йому НЕМА КУДИ ПОДІТЬСЯ...
Але мова тут не про Зеленського, а про Сальвіні...
27.01.2026 10:19 Відповісти
Діяти іхамити на рівному місці лідорам ЄС, при5ижуючи їх пред Трумпом?
27.01.2026 10:37 Відповісти
від його рішень залежить майбутнє країн не цього світу, а Усіеї Европи (латвія літва естонія польща румунія молдова болгарія і далі
27.01.2026 10:29 Відповісти
Від чиїх рішень залежить майбутнє усієї Європи?
27.01.2026 10:47 Відповісти
від рішень УКРАЇНИ.
якийсь кондон напівжартома говорив, що у кацапії немає кордонів.
Конфлікт в Україні не закінчиться, «поки НАТО не піде», заявив в інтерв'ю ТАСС заступник міністра закордонних справ рясії сяргій рябков.
27.01.2026 11:17 Відповісти
Пані, не дивіться постійно марафон. Якби не США і Європа, то України не було б ще у 2022 році. А нашу країну міжньо захищають ЗСУ і волонтери. Не захищає Україну Голобородько і його мародерна свора - вони заточені і навчені тільки її грабувати. Мені начхати, що там завляє представник ворогак рябков. Якщо піде НАТО, то не буде і Європи, бо стрьомно нападати на НАТО. Вони кцапів за неділю перетруть в пиляку.
27.01.2026 11:51 Відповісти
я слухаю марафон Андрей Андреевич Пионтковский та Марк Захарович Фейгин ....
а Ви що пан слухаете ? Світло Є ? Світло Є ? Світло Є ?
Я вірю тільки у ЗСУ. Якщо піде НАТО, то не буде і Європи І Усіеї Европи (латвія літва естонія польща румунія молдова болгарія і далі
Що нового Ви мені сказали ?
27.01.2026 20:02 Відповісти
хто має там акаунти, накидайте тому дауну італісському
27.01.2026 12:48 Відповісти
Ні. Брехня.
27.01.2026 09:53 Відповісти
І не тільки італійці його обожнюють, а і всі кацапи, що там живуть та прославляють вялікую здалеку. Головний мафіозі Берлусконі був кращим другом плєшивому і вони це постійно демонстрували. Не памʼятаю у якому місті стоїть памʼятник, який ***** подарував італійцям і там є надпис, який і досі ніхто не знищив.
Торгівлю своїми товарами вони як вели з раською до війни , так і продовжують це робити. Навіщо їм втрачати такий великий ринок через якусь війну в Україні, коли їхня долче віта ніяк не страждає.
27.01.2026 10:22 Відповісти
figlio di puttana, essere un cazzo, vai a cagare!
27.01.2026 09:18 Відповісти
Правду кажучи не така. Без партрєта любімава важдя. В мене також колись була, ще паперова радянська. І я, пам'ятаю, радів що знаходжусь на площі.
27.01.2026 09:26 Відповісти
Чомусь ніколи не радів, хоча бував там декілька разів.
Такий собі цвинтар у центрі мокшанських поселень.
27.01.2026 09:38 Відповісти
Дивно, навіщо тоді декілька раз бувати в місці яке приносить відразу. Мазохізм?
27.01.2026 09:42 Відповісти
Я теж там бував і жодних емоцій.Відчття чогось чужого і холодного.
27.01.2026 10:04 Відповісти
А у мене жодної хоча бував у Москві кожен Новий рік до 2005 року. 😁
Сама площа взагалі ніяких емоцій не викликала чомусь.
27.01.2026 09:42 Відповісти
Тобто це сприймати за героізм? Кожен рік буваю на Красній площі, але мужньо там не фотографуюсь?
27.01.2026 09:44 Відповісти
Це сприймати, як здорове відношення і відсутність комплексу меншовартості.

1. У самій площі нічого нема, якщо не сприймати її, як символ імперської величі.
2. Зазвичай нормальні люди фотографують пам'ятки, якщо вважають їх вартими того, а не себе на їх фоні.
3. У межах тієї ж локації повно більш достойних історичних об'єктів ніж сама площа.
27.01.2026 09:56 Відповісти
Абсолютно згоден. Але тоді якого буя туди пертися кожного року якщо вона тебе ніяк не хвилює?
27.01.2026 20:34 Відповісти
По-перше, бо я їздив на Новорічну ялинку, яка проходила у Палаці З'їздів.

По-друге, бо я їздив до рідних на зимові канікули і ми гуляли Москвою.

По-третє, читай вище - навколо площі повно всякого. Обходити її стороною - оце дійсно було б дивно. 😁
31.01.2026 03:44 Відповісти
А навіщо там фотографуватись? Це що, якесь об'язалово - сфоткатися на головній калоцапській площі?
27.01.2026 13:55 Відповісти
Навіщо там бувати, якщо вже на те пішло. А то бувати буваєм але не фотографуємось бо западло? Чи щоб не спалили? Я фотографуюсь там де буваю в відомих місцях. Якщо вже там то чому б ні. Або навіщо тоді я там?
27.01.2026 20:51 Відповісти
Suum Cuique...
(Кожному - своє)
28.01.2026 00:41 Відповісти
Я про це
100% що є!
Як і у всіх прихильників "руцкого міра" за 💰.
Зе! незламний, як силіконовий прутень!
27.01.2026 10:04 Відповісти
Ще один нащадок фашистів.
27.01.2026 09:19 Відповісти
мальвіні - до пасажирів крейсеру маква...
27.01.2026 09:20 Відповісти
Чомусь подумав, що на титульному фото - Потужний Дуже подібний
27.01.2026 09:23 Відповісти
Такий радий..від сцаря лонгслів з його портретом на пузі отримав)))
28.01.2026 19:09 Відповісти
Чого всі на італійця накинулись ?
Ми ж мир підписуємо. А яким він буде на вашу думку, якщо війна на нашій території і ми відступаємо ? За рахунок наших територій і не лише.
27.01.2026 09:25 Відповісти
чого накинулись? бо це чучело уже багато років топить за ху йла. за бабло. тому все по ділу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96
27.01.2026 09:28 Відповісти
і двушечку на москву регулярно посилав?
27.01.2026 09:31 Відповісти
зеля в душі русак , і він нам бреше в очі про свої недоспані ночі в боротьбі за Україну. Лошку і лохудри вірять
от де ЗЛО
27.01.2026 09:32 Відповісти
та про це навіть мови нема. багатьом ще до виборів 19-го було очевидно, що то за фрукт. його тоді так це запекло, що він навіть ролік рекламний запустив, що він не ватнік і не малорос. типу виправдовувся так... ) просто стаття зараз тут не про Зелю, а про того Сальвіні. тому й пишу, що є за що того Сальвіні українцям гнобити.
27.01.2026 13:46 Відповісти
Аби Зе займався системною дипломатичною роботою, а не зав'язував усі дипломатичні зносини на одного єрмака, то поодинокі голоси місцевих неадекватна сприймалися б як білий шум.
27.01.2026 10:24 Відповісти
теж варіант. проте це недопрацювання зеленої дпломатії не має жодним чином виправдовувати таких поців як той Сальвіні чи Орбан з Фіцом.
27.01.2026 13:47 Відповісти
Ви такі цікаві... він відповідає лише перед італійцями, а не перед нами. В чому йому оправдовуватись
27.01.2026 15:10 Відповісти
не йому (Сальвіні) виправдовуватись перед нами, а з боку українців ці його заяви про припинення війни на умовах кацапні (капітуляція України) його не виправдовують перед нами..
27.01.2026 17:21 Відповісти
Вона теж за ***** топить.
27.01.2026 10:25 Відповісти
та ні, не топить. )
27.01.2026 13:48 Відповісти
Дуже у цьому сумніваюсь. Замість того, щоб обʼєднуватись у такі важкі часи, такі дописувачі ненавидять співвітчизників та звинувачують скрізь нас , а не ***** з його ордою, чим дуже допомагає йому зсередини України.
27.01.2026 17:26 Відповісти
не нас, а зелену владу. а її є за що звинувачувати. котлети - окремо, мухи - окремо. конкретніше. ху йло тут винне найбільше, навіть мови нема. проте і наша влада теж не без гріха.. не будемо навіть останні зашквари по Міндічу і Зермаку згадувати, бо таких зашкварів на найвищих щаблях влади десятки, якщо не сотні чи ще більше. тож не варто тут так ставити питання, що хтось тут відбілює ху йла, натомість звинувачує Зе у всіх бідах. це тупа і маніпулятивна постановка питання. така викривлена маніпулятивна позиція уже не раз була озвучена на тг каналі "Павлюченко - Бандерівець із Пущі".
27.01.2026 17:39 Відповісти
Ні, саме нас - українців ( вкраінчиків) як каже пані Ксенія.
С зеленою владою все ясно було вже давно. А корупція - це взагалі вже наш національний вид спорту.
Жодного разу не бачила звинувачень на адресу ***** тільки на адресу зевлади та довбоЗЕбів.
27.01.2026 19:26 Відповісти
не бачили, то це зовсім не значить, що їх у неї немає.
27.01.2026 20:21 Відповісти
Згадалось:
- Бачиш хом´ячка ?
- Ні.
- І я не бачу. А він Є.
27.01.2026 21:06 Відповісти
ага. є. тільки в уяві накуреного чи обдовбаного. )
27.01.2026 21:15 Відповісти
Потужного зюзіка, який постійно вчить життю різноманітних політичних пігмеїв, що очолюють європейські країни та інституції, поступово починають повсюдно банити. Цілком можливо, що внаслідок візитів цього недолугого папуаса виникне багато труднощів із виділенням нам обіцяних 90 млрд. євро.
27.01.2026 09:27 Відповісти
Цікаво, дідусь цього поца-макаронника воюван на східному фронті у складі сухопутних військ фашистской армії Беніто Муссоліні чи у складі 29 гренадерськой дивізії СС «Італія»?
27.01.2026 09:35 Відповісти
Не хоче підписувати капітуляцію , який нахаба !!
27.01.2026 09:45 Відповісти
На жаль мафіозі правий. На жаль
27.01.2026 09:54 Відповісти
Від 3 до 5 тисяч українців брали участь у битві за Монте-Кассіно, одній з найтяжчих битв Другої світової війни. Вони не обирали "між поразкою та розгромом", Джерело: https://censor.net/ua/n3597431

От цієї муйні тільки не треба. Де союзні війска в такому випадку? МЗС як завжди в клоунячать
27.01.2026 10:04 Відповісти
глядя на фото, вспомнился анекдот про Штирлица, который никак не мог понять, что выдает в нем русского шпиона ))))

Сальвинио либо еще один завербованный кремлевскими террористами "агент влияния" либо "полезный идиот" ....
27.01.2026 10:09 Відповісти
Тобто не погоджуватися на примусову евтаназію, це нахабство
27.01.2026 10:19 Відповісти
А це будуть такі европейські гарантії безпеки. П.С. В світі немає чіткої привязки РФ=наці, завдяки українському ссиклівому МІДу та оманському ішакові.
27.01.2026 10:21 Відповісти
То,что это гавно -это точно,но лидор дебил полный,хотел под трампушку закосить,хам.Чепушило и мародер.
27.01.2026 10:29 Відповісти
Заради достеменности:

"нахабство" - то дуже вільний переклад. Італійською вжито слово coraggio, тобто 'сміливість'.

Коректний переклад був би: "а він іще насмілюється нарікати".
27.01.2026 10:39 Відповісти
Зря речник упомянул совков и Вторую мировую. Для Европы они только насильники и оккупанты.
27.01.2026 10:57 Відповісти
Этот безграмотный спикер МИДа должен бы знать, что под Монте Кассино те тысячи украинцев воевали против итальянцев и их тогдашних немецких союзников
27.01.2026 11:50 Відповісти
безграмотний тут хіба що ти ти, українці звільняли італьянців від фашистів, якими була тільки купка італьянців.
27.01.2026 13:42 Відповісти
"звільняли" ...?
27.01.2026 14:49 Відповісти
Матьего Мальвину!
27.01.2026 11:56 Відповісти
Пишуть, що на прапорах багатьох італійський військових частин в якості елементу геральдики використано український Тризуб.
Пояснення цього у джерела інформації таке: в традиції італійського війська прикрашати свої прапори знаками тих місць, де славетно воювали.
27.01.2026 12:07 Відповісти
Типовий правопівень-підбурятовик. Нічого нового.
27.01.2026 13:38 Відповісти
Сальвіні і зеленський агенти кремля.Вони між собою розігрують карту "перемоги" росії.Ніякого значення для критичномислячої людини ці розмови не мають.Тут не врахована Воля Українців,до якої зеленський відношення не має.❤️🇺🇦❤️
