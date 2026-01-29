Без Каховской ГЭС, но с урожаем: как рашисты собирали зерно на оккупированных территориях, - СМИ

Несмотря на подрыв Каховской ГЭС, российские захватчики продолжают собирать стабильные урожаи на оккупированных территориях.

Об этом говорится в исследовании Texty.org, передает Цензор.НЕТ.

Так, спутниковые данные не демонстрируют значительного снижения агропроизводства, хотя в июне 2023 года уничтожение Каховской ГЭС лишило воды до 70% орошаемых земель Украины.

"Посевные площади пшеницы в период между 2023 и 2025 годами остаются почти неизменными, исключением является разве что оккупированная Херсонщина, где вероятное сокращение может достигать более 20%. Сдвиг линии фронта в нашу сторону привел к частичному восстановлению обработки земель в более глубоком тылу оккупированных территорий, в частности на Луганщине", - отмечают авторы материала.

В 2023 году рашисты собрали в Украине 1,63 млн га пшеницы, в 2025-м - 1,59 млн га.

Журналисты отмечают, что стабильность урожайности пшеницы в значительной степени обеспечивается доминированием озимых сортов: они используют зимние запасы влаги, а критическая фаза их развития заканчивается до периода летних засух и высоких температур.

Подсолнечник имеет немного другую динамику. Здесь есть небольшой постепенный спад урожайности по годам, но он несущественен. Подсолнечник — вторая по посевным площадям агрокультура Украины, которую высевают в апреле-мае. В 2023 году на оккупированных территориях было засеяно 1,1 млн га подсолнечника, а в 2025-м — 0,93 млн га.

Подрыв Каховской ГЭС

Это повлияло на урожайность на ВОТ Херсонщины и привело к уменьшению посевных площадей оккупированной Херсонщины.

На карте красным обозначены заброшенные сельскохозяйственные земли по состоянию на 2025 год.

Данные основаны на информации от кафедры математического моделирования и анализа данных Физико-технического института НТУУ КПИ.

Изменения

Так, в 2025 году площади полей в Херсонской области уменьшились примерно на 22% по сравнению с 2023 годом.

Больше всего пострадали поля, которые зависели от воды в водохранилище. Каховский магистральный канал позволял орошать до 300 тыс. га засушливых земель Херсонской и Запорожской областей и даже Крыма.

Анализ NDVI-амплитуды также показывает, что значительная часть полей оккупированной Херсонщины сохнет без воды. Климатические условия украинской степи не приспособлены для выращивания зерновых без орошения.

Влияние линии фронта

Еще одним фактором, влияющим на объемы собранного урожая в оккупации, стала конфигурация боевых действий.

В течение 2024–2025 годов привычная линия фронта фактически исчезла, вместо этого сформировалась так называемая кольцевая зона – серая полоса шириной от 10 км.

На ВОТ Луганщины рашистам удалось существенно увеличить посевные площади.

