Без Каховської ГЕС, але з врожаєм: як рашисти збирали зерно на окупованих територіях, - ЗМІ

Попри підрив Каховської ГЕС, російські загарбники продовжують збирати стабільні врожаї на окупованих територіях.

Про це йдеться в дослідженні Texty.org.

Подробиці

Так, супутникові дані не демонструють значного зниження агровиробництва, хоча у червні 2023 року знищення Каховської ГЕС позбавило води до 70% зрошуваних земель України.

"Посівні площі пшениці в період між 2023 і 2025 роками залишаються майже незмінними, винятком є хіба що окупована Херсонщина, де ймовірне скорочення може сягати понад 20%. Зсув лінії фронту в наш бік привів до часткового відновлення обробітку земель у глибшому тилу окупованих територій, зокрема на Луганщині", - зазначають автори матеріалу.

У 2023 році рашисти зібрали в Україні 1,63 млн га пшениці, у 2025-му - 1,59 млн га.

Журналісти зазначають, що стабільність урожайності пшениці значною мірою забезпечується домінуванням озимих сортів: вони використовують зимові запаси вологи, а критична фаза їх розвитку закінчується до періоду літніх посух і високих температур.

Соняшник має трохи іншу динаміку. Тут є невеликий поступовий спад урожайності за роками, але він несуттєвий. Соняшник — друга за посівними площами агрокультура України, яку висівають у квітні-травні. У 2023 році на окупованих територіях було засіяно 1,1 млн га соняшнику, а у 2025-му - 0,93 млн га.

Підрив Каховської ГЕС

Це вплинуло на врожайність на ТОТ Херсонщини та призвело до зменшення посівних площ окупованої Херсонщини.

На мапі червоним позначено закинуті сільськогосподарські землі станом на 2025 рік.

Дані ґрунтуються на інформації від кафедри математичного моделювання та аналізу даних Фізико-технічного інституту НТУУ КПІ.

Зміни

Так, у 2025 році площі полів у Херсонській області зменшилися на близько 22% порівняно з 2023 роком.

Найбільше постраждали поля, які залежали від води у водосховищі. Каховський магістральний канал давав змогу зрошувати до 300 тис. га посушливих земель Херсонської та Запорізької областей і навіть Криму.

Аналіз NDVI-амплітуди також засвідчує, що значна частина полів окупованої Херсонщини сохне без води. Кліматичні умови українського степу не пристосовані для вирощування зернових без зрошування.

Вплив лінії фронту

Також ще одним фактором, що впливає на обсяги зібраного врожаю в окупації, стала конфігурація бойових дій.

Упродовж 2024–2025 років звична лінія фронту фактично зникла, натомість сформувалася так звана кілзона - сіра смуга завширшки від 10 км.

На ТОТ Луганщини рашистам вдалося суттєво збільшити посівні площі.

