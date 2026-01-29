Без Каховської ГЕС, але з врожаєм: як рашисти збирали зерно на окупованих територіях, - ЗМІ

Як росіяни збирали зерно на окупованих територіях

Попри підрив Каховської ГЕС, російські загарбники продовжують збирати стабільні врожаї на окупованих територіях.

Про це йдеться в дослідженні Texty.org, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, супутникові дані не демонструють значного зниження агровиробництва, хоча у червні 2023 року знищення Каховської ГЕС позбавило води до 70% зрошуваних земель України.

"Посівні площі пшениці в період між 2023 і 2025 роками залишаються майже незмінними, винятком є хіба що окупована Херсонщина, де ймовірне скорочення може сягати понад 20%. Зсув лінії фронту в наш бік привів до часткового відновлення обробітку земель у глибшому тилу окупованих територій, зокрема на Луганщині", - зазначають автори матеріалу.

У 2023 році рашисти зібрали в Україні 1,63 млн га пшениці, у 2025-му - 1,59 млн га.

Журналісти зазначають, що стабільність урожайності пшениці значною мірою забезпечується домінуванням озимих сортів: вони використовують зимові запаси вологи, а критична фаза їх розвитку закінчується до періоду літніх посух і високих температур.

Соняшник має трохи іншу динаміку. Тут є невеликий поступовий спад урожайності за роками, але він несуттєвий. Соняшник — друга за посівними площами агрокультура України, яку висівають у квітні-травні. У 2023 році на окупованих територіях було засіяно 1,1 млн га соняшнику, а у 2025-му - 0,93 млн га.

Підрив Каховської ГЕС

Це вплинуло на врожайність на ТОТ Херсонщини та призвело до зменшення посівних площ окупованої Херсонщини.

На мапі червоним позначено закинуті сільськогосподарські землі станом на 2025 рік.

Дані ґрунтуються на інформації від кафедри математичного моделювання та аналізу даних Фізико-технічного інституту НТУУ КПІ.

Зміни

Так, у 2025 році площі полів у Херсонській області зменшилися на близько 22% порівняно з 2023 роком.

Найбільше постраждали поля, які залежали від води у водосховищі. Каховський магістральний канал давав змогу зрошувати до 300 тис. га посушливих земель Херсонської та Запорізької областей і навіть Криму.

Аналіз NDVI-амплітуди також засвідчує, що значна частина полів окупованої Херсонщини сохне без води. Кліматичні умови українського степу не пристосовані для вирощування зернових без зрошування.

Вплив лінії фронту

Також ще одним фактором, що впливає на обсяги зібраного врожаю в окупації, стала конфігурація бойових дій.

Упродовж 2024–2025 років звична лінія фронту фактично зникла, натомість сформувалася так звана кілзона - сіра смуга завширшки від 10 км.

На ТОТ Луганщини рашистам вдалося суттєво збільшити посівні площі.

+11
То чому ми не б'ємо зажигатєльнимі снарядами по їх полям?
показати весь коментар
29.01.2026 13:21 Відповісти
+9
І от дивина - немає у них проблеми з розмінуванням.
показати весь коментар
29.01.2026 13:21 Відповісти
+4
Дякувати перзиденту
показати весь коментар
29.01.2026 13:24 Відповісти
Та все простіше: послали хохла на тракторі - підірвався хохол - послали наступного хохла на тракторі.
показати весь коментар
29.01.2026 13:27 Відповісти
Ви уявляєте скіки сотень тисяч мін там встановлено - не вистачить ні фермерів ні тракторів, якшо по офрмулі 1=1.
показати весь коментар
29.01.2026 13:40 Відповісти
На оборонні лінії, де міни, русня фермерів не пускає. А якщо плуг напоровся на снаряд або БЧ від БПЛА, ну нє судьба, хохол, нє судьба.
показати весь коментар
29.01.2026 13:41 Відповісти
Звідки така інфа - то розмінують то не пускають.
показати весь коментар
29.01.2026 13:48 Відповісти
Вони працюють за ЛБЗ, ближче до Чорного/Азовського моря.
І ніхто не перевіряє там, чи валяється десь БПЛА або снаряд чи ракета від "Хаймарса".
Це у нас кожний квадратний метр на 50 км в глибину треба розміновувати, бо русня в сотні раз більше накидала, та й гуманізмь.
показати весь коментар
29.01.2026 13:50 Відповісти
Там же всіх місцевих вислали до сибіру . Чи ні ?
показати весь коментар
29.01.2026 13:40 Відповісти
Фермерів залишили. Має ж хтось орати, поки прєдставітєль тітульной націі мєж баталіямі прєдайотся возліяніям.
показати весь коментар
29.01.2026 13:43 Відповісти
Фермер то не тракторіст взагалі.
показати весь коментар
29.01.2026 13:46 Відповісти
Хорошо в деревне, если ты и фермер, и новатор,
И пашешь на земле своей как робот-терминатор
показати весь коментар
29.01.2026 13:47 Відповісти
Ну взагалі то Україна вже не має ніякого відношення до тих врожаїв - фінансують посівні та збор врожаю - рашисти. Те шо там таке відбувається - це все пряма провина гниди, котра всіх запевняла( особливо на конференції безпеки, у Мюніші, на передодні повного пиз...ця, як виявилось пізніше, для українців-виборців) - рюські ніколи не нападуть, зустрічати новий рік з рюскімі та холодцем, травень - шашлики.....
показати весь коментар
29.01.2026 13:47 Відповісти
Интересно, а межнародное право как то охраняет урожай ? В смысле на ТОТ ???
Ведь уже обобрали до нитки, еле еле экономика дышит... Может найдутся партизаны-дронщики что б спалить к хуRям их склады и потужности по сбору "урожая".
Еще и смеют экспортировать украденное.
показати весь коментар
29.01.2026 16:27 Відповісти
вони нам діктуют свої умови а не ми ім
показати весь коментар
29.01.2026 16:41 Відповісти
Слышал от одного избирателя Зеленского " в АТО идут те кому делать нечего и нравится стрелять"
показати весь коментар
29.01.2026 16:43 Відповісти
Сіяли та збирали не окупанти, а наші ждуни русского міра.
показати весь коментар
29.01.2026 17:44 Відповісти
 
 