УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9143 відвідувача онлайн
Новини Відео Окуповані території
7 410 47

"Україна роботу давала": кримські підприємці звинуватили окупаційну владу у знищенні їхнього бізнесу

В окупованому Криму наростає соціальна напруга через економічний тиск з боку так званої "влади". Як повідомляє Цензор.НЕТ, підприємці ринку в селищі Курман (раніше Красногвардійське) виступили з відкритим протестом проти різкого підвищення орендної плати, що фактично позбавляє їх засобів до існування.

Люди, які 11 років тому вірили пропаганді, тепер відкрито порівнюють своє нинішнє становище з періодом до окупації, констатуючи повний крах економічних очікувань.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Головні тези протестувальників:

  • Втрата роботи: Мешканці Криму прямо заявляють: "Україна роботу давала, а при Росії залишилися без роботи". За словами підприємців, дії окупаційної адміністрації дискредитують саму РФ.

  • Віковий ценз: Більшість тих, хто працює на ринку - люди віком від 40 до 60 років. Вони наголошують, що у разі закриття робочих місць через непомірну оренду, знайти іншу роботу в такому віці в Криму неможливо.

  • Звернення до Аксьонова: Підприємці записали відеозвернення до "глави республіки" Аксьонова та прокуратури, звинувачуючи місцеву адміністрацію у підриві довіри до влади.

Читайте: Офіцери армії РФ з "кадирівцями" налагодили контрабанду зброї через окупований Крим, - Inform Napalm

Контекст:

Експерти зазначають, що підвищення орендних ставок та зборів на окупованому півострові пов’язане з дефіцитом бюджету РФ, який максимально спрямовується на фінансування війни проти України. Фактично, кримських підприємців змушують оплачувати ракети, якими Росія атакує українські міста.

"Невже ми голосували за Росію для того, щоб вона залишила нас без засобів до існування? Ви подивіться, тут 300 осіб залишаються на старості без нічого. Куди нам іти?", - бідкаються жителі півострова на відео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі підтримали екстрадицію до України російського археолога, затриманого за роботу в окупованому Криму, - ЗМІ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не вистачає грошей: Кожна четверта компанія в Росії торік звільняла співробітників

Автор: 

Крим (14066) окупація (6871) підприємці (731) пропаганда (2900) протест (2419) Курман (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+42
Так ви ж камушки с нєба хотіли. Маєте…
показати весь коментар
29.01.2026 09:39 Відповісти
+28
Реліктові ліси вирубали, море спаскудили, палаців набудували, землі відібрали, води немає, медицини немає, туристів немає.

Браво.
показати весь коментар
29.01.2026 09:46 Відповісти
+24
Довбойоби, перед тим, як кликати до себе руzzкємір, мали поїхати на рашку, тільки не у маацкву чи санктлєнінград, а десь у райцентр і пожити там з місяць, щоби побачити його зсередини. Бо справжній руzzкємір ось саме такий і є, а не той,що бачили по телевізору.
А тепер - їжте досхочу, не обляпайтесь...
показати весь коментар
29.01.2026 09:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так ви ж камушки с нєба хотіли. Маєте…
показати весь коментар
29.01.2026 09:39 Відповісти
Це ще цвяточкі , камушкі будуть пізніше.
показати весь коментар
29.01.2026 10:43 Відповісти
І?...
показати весь коментар
29.01.2026 09:44 Відповісти
Нічого, дідусь Пу навчить Україну любити.
показати весь коментар
29.01.2026 09:46 Відповісти
Реліктові ліси вирубали, море спаскудили, палаців набудували, землі відібрали, води немає, медицини немає, туристів немає.

Браво.
показати весь коментар
29.01.2026 09:46 Відповісти
«Здесь, в этих складках моря и земли,
Людских культур не просыхала плесень -
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - Россия - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины -
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды…

Максимилиан Волошин.
показати весь коментар
29.01.2026 10:25 Відповісти
идите работать на трассу
показати весь коментар
29.01.2026 09:49 Відповісти
До кого будуть звертатися виборці зЕленскага?...
показати весь коментар
29.01.2026 09:51 Відповісти
А кримчани "ЗЕленскага" вибирали?
показати весь коментар
29.01.2026 09:53 Відповісти
Як до кого, до зЕленскаго,у нас же царь хороший а бояре плахіє.
показати весь коментар
29.01.2026 10:47 Відповісти
Довбойоби, перед тим, як кликати до себе руzzкємір, мали поїхати на рашку, тільки не у маацкву чи санктлєнінград, а десь у райцентр і пожити там з місяць, щоби побачити його зсередини. Бо справжній руzzкємір ось саме такий і є, а не той,що бачили по телевізору.
А тепер - їжте досхочу, не обляпайтесь...
показати весь коментар
29.01.2026 09:56 Відповісти
та нащо їм було дивитись в натурі? По кретиноскопу ж такі красиві картинки ходили....
показати весь коментар
29.01.2026 10:00 Відповісти
Саме так в нас обрали зє-какуюразніцу, то чи далеко ми втекли від цих кримчан???
Зараз так само, як на цих дятлів дивлюсь на наших, які виходять перекривати дороги, бо електрики нема - ви ж самі цього хотіли, самі це обрали - війну у кожну хату.
показати весь коментар
29.01.2026 12:17 Відповісти
Я тебе прошу-у... Марна справа... Я служив у Криму, в 1994-му... Пробував розказать їм ТЕ САМЕ, про що ти пишеш... Був "крик в пустку"... Я їм тоді сказав - "Вам треба самим цього "сьорбнуть"...
Тепер "сьорбнули"...
показати весь коментар
29.01.2026 11:33 Відповісти
Я у ватастополі був у відрядженні десь з півроку 1998 - 99 і тоді дивувався їх совковості - червоні прапори і камунячі демонстрації у центрі міста, неможливість увечері знайти працюючу аптеку тощо. Для одесита це було дико вже тоді.
Потім у 12-му з жінкою поїхали автівкою на тиждень на ЮБК відпочити, подивитись визначні міста, поки інуковощч його не ухайдокав. А виявилось що як у воду дивився - овощч Крим ***** здав. То й тоді дивувались совковому сервісу.
показати весь коментар
29.01.2026 12:30 Відповісти
ми після 2002 туди тільки на палатки їздили на віндсерфінг
бо на юбк був махровий совок
показати весь коментар
29.01.2026 13:04 Відповісти
Як не прикро це констатувати але Україні та українцям краще буде без бидломаси яка постійно голосувала за "янукивичів" та регіоналів які тягнули нас в жору росії.
показати весь коментар
29.01.2026 09:57 Відповісти
ну так, але земельку треба всетаки повернути, а бидломаса, що ще залишилась може депортуватись на підарасію.
показати весь коментар
29.01.2026 17:14 Відповісти
Підвищення орендної плати з-за значної інфляції - це ще не найбільші втрати тих торговців...
показати весь коментар
29.01.2026 10:02 Відповісти
скрєпєши хороняки ватнічки ! у вас є рускай язиг ! гордітєсь чого скиглете
показати весь коментар
29.01.2026 10:06 Відповісти
В тому є деякий позитив.В прибалтійських містах з російськомовним населенням руський мір перелякано затих і затаївся.Скажімо в естонській Нарві,де майже дев"яносто відсотків російськомовних вже давно не чутно всяких там "путінпріді,путінввєді"...Дійшло до москальських голів як їм повезло жити "вдалі ат рускава міра",в разі приходу якого мужиков погонять на бойню а баби будуть отак збиратись і скиглити "за шо баролісь,за шо галасавалі?".Так от за нєво і галасавалі,он і прішол а ви єво нє узналі...вашу мать?!
показати весь коментар
29.01.2026 10:09 Відповісти
ніфіга їм не дійшло, просто питання поставили чітко і просто, хочеш підарасію, копняка під зад і на підарасії.
показати весь коментар
29.01.2026 17:15 Відповісти
Підняли податки й ціни не тільки у Криму. Всюди у рашці. Але, в нас не краще. До речі, при Україні "підприємцям" у Криму добре жилось, бо була по суті анархія, на податки великий болт забивали й держава на це скрізь пальці дивилась. Татари, знову ж таки, самі захоплювали землі й мутили будь-що. Як тільки держава намагалась це взяти під свій контроль, починались воплі про "утиск корінного народа". Коли прийшла рашка, така фігня вже не конала, й вони почали скулити.
показати весь коментар
29.01.2026 10:12 Відповісти
так, свох будки собачі ставили де були гарні ділянки землі, навіть в заповідних зонах і верещали, що їх права порушують, узаконювали самозахвати і продавали втридорога і починали кіно знову. кацапи це їм швидко обламали.
показати весь коментар
29.01.2026 17:18 Відповісти
А шо такоє, крисчани?

показати весь коментар
29.01.2026 10:16 Відповісти
вы как челобитную продаете холопы, на колени псы смердящие!!🤣😂🤪🤡😆
показати весь коментар
29.01.2026 10:36 Відповісти
"Мы голосовали за росию", слід чути, як "ми зрадили свою країну заради "довгих рублів", а тепер росія викидує нас на смітник..." А що зі зрадниками буває якось інакше, чи не такої винагороди ви чекали за свою зраду?
показати весь коментар
29.01.2026 10:36 Відповісти
Где тот танцующий морячок, не вижу?!🤣😂🤪🤡😆
показати весь коментар
29.01.2026 10:37 Відповісти
Умер от счастья что живет уже на раше
показати весь коментар
29.01.2026 10:50 Відповісти
Камнем с неба завалило!!😆😂🤣
показати весь коментар
29.01.2026 15:08 Відповісти
Валить до морячка тварі кацапськи... наволоч савецька....повиздихуйте там всі... Слава Україні !!!
показати весь коментар
29.01.2026 10:54 Відповісти
Голосували за расію? Їжте.
показати весь коментар
29.01.2026 11:02 Відповісти
Де там морячок?
показати весь коментар
29.01.2026 11:39 Відповісти
Так напевно вже черв'яки доїдають.
показати весь коментар
29.01.2026 11:59 Відповісти
Вам же альтернативу дають, що ще треба? Не хочеш живим торгувати іди здохнути на есвео!
показати весь коментар
29.01.2026 11:42 Відповісти
Дивіться на ці "малароскіє *********", от саме за них зараз Україна стікає кров'ю. Якби ці тіла у 2014 році вийшли на масові мітинги і перекрили рух казлорилих військових і почали допомогати ЗСУ то окупації АР Крим би не відбулось. Відповідно і не було б знищеного Маріуполя, закатованого Ізюму, Бучі, Ірпіня, окупованого Херсону. В Тернопіль би не прилетіла ракета і не забрала б одразу стільки життів. Вугледар би не був зараз руїною. Ми б як і завжди зараз будували б плани на літо і готувались би до відпустки десь у Ялті або Затоці. А нормальні люди з Криму їхали б зимою на відпочинок у Карпати. Але ні... ці істоти захотіли "камні с нєба". Тепер можете виключно сходити н....х...й. І взагалі, де фЕЕсбЕ, на підвал цих крєпасних, нехай відчують всю братню любов. А то іш ти, протів царя виступіть здумалі!
показати весь коментар
29.01.2026 11:58 Відповісти

Они думали им вернут СССР и молодость. Это дремучий менталитет российской деревни и таежных гарнизонов куда все им привозят и чужих не пускают.
показати весь коментар
29.01.2026 12:25 Відповісти
так Крим ними і населяли, билота відставна кацапська отримувала квартири в Криму, і навіть після незалежності ті скоти сюди їхали, нерухомість купували, пенсію отримували, а ті підари, що служили в Севастополі теж пільгово отримували громадянство і квартири, а українцям хрін, не було часу і кому в Україні зайнятись тим питанням своєчасно.
показати весь коментар
29.01.2026 17:23 Відповісти
максимальний геноцид населення на окупованих територіях, це абсолютно стандартна практика. На їх місце навезуть чурок з камадрищенська, ті будуть щасливі
показати весь коментар
29.01.2026 12:42 Відповісти
не називайте цих істот крисчанами
в мене є криса
то миле та добре створіння ніякої шкоди від нього
а як йогурт сьорбає!!! кришку лапками тягне собі....
навіть лайно її сухе як котячий корм
😂
показати весь коментар
29.01.2026 13:08 Відповісти
то щурик, але шкоди немає поки поки годують і дивляться за ним, а залиш без нагляду і буде біда. отак і крисчан, залишли без нагляду і наробили біди і собі і людям.
показати весь коментар
29.01.2026 17:29 Відповісти
А может референдум?
показати весь коментар
29.01.2026 14:43 Відповісти
Ой, а шо такое?
показати весь коментар
29.01.2026 14:54 Відповісти
Нехай ці падли в лігу сексуальних реформ скаржаться.. а україньського паспорту в цих тварин не повинно бути! Агов зеля криворогульний - працюй нарешті!
показати весь коментар
29.01.2026 21:34 Відповісти
путін, ввіді вайска! да?
показати весь коментар
29.01.2026 22:17 Відповісти
 
 