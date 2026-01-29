В окупованому Криму наростає соціальна напруга через економічний тиск з боку так званої "влади". Як повідомляє Цензор.НЕТ, підприємці ринку в селищі Курман (раніше Красногвардійське) виступили з відкритим протестом проти різкого підвищення орендної плати, що фактично позбавляє їх засобів до існування.

Люди, які 11 років тому вірили пропаганді, тепер відкрито порівнюють своє нинішнє становище з періодом до окупації, констатуючи повний крах економічних очікувань.

Головні тези протестувальників:

Втрата роботи: Мешканці Криму прямо заявляють: "Україна роботу давала, а при Росії залишилися без роботи". За словами підприємців, дії окупаційної адміністрації дискредитують саму РФ.

Віковий ценз: Більшість тих, хто працює на ринку - люди віком від 40 до 60 років. Вони наголошують, що у разі закриття робочих місць через непомірну оренду, знайти іншу роботу в такому віці в Криму неможливо.

Звернення до Аксьонова: Підприємці записали відеозвернення до "глави республіки" Аксьонова та прокуратури, звинувачуючи місцеву адміністрацію у підриві довіри до влади.

Контекст:

Експерти зазначають, що підвищення орендних ставок та зборів на окупованому півострові пов’язане з дефіцитом бюджету РФ, який максимально спрямовується на фінансування війни проти України. Фактично, кримських підприємців змушують оплачувати ракети, якими Росія атакує українські міста.

"Невже ми голосували за Росію для того, щоб вона залишила нас без засобів до існування? Ви подивіться, тут 300 осіб залишаються на старості без нічого. Куди нам іти?", - бідкаються жителі півострова на відео.

