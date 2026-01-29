"Україна роботу давала": кримські підприємці звинуватили окупаційну владу у знищенні їхнього бізнесу
В окупованому Криму наростає соціальна напруга через економічний тиск з боку так званої "влади". Як повідомляє Цензор.НЕТ, підприємці ринку в селищі Курман (раніше Красногвардійське) виступили з відкритим протестом проти різкого підвищення орендної плати, що фактично позбавляє їх засобів до існування.
Люди, які 11 років тому вірили пропаганді, тепер відкрито порівнюють своє нинішнє становище з періодом до окупації, констатуючи повний крах економічних очікувань.
Головні тези протестувальників:
Втрата роботи: Мешканці Криму прямо заявляють: "Україна роботу давала, а при Росії залишилися без роботи". За словами підприємців, дії окупаційної адміністрації дискредитують саму РФ.
Віковий ценз: Більшість тих, хто працює на ринку - люди віком від 40 до 60 років. Вони наголошують, що у разі закриття робочих місць через непомірну оренду, знайти іншу роботу в такому віці в Криму неможливо.
Звернення до Аксьонова: Підприємці записали відеозвернення до "глави республіки" Аксьонова та прокуратури, звинувачуючи місцеву адміністрацію у підриві довіри до влади.
Контекст:
Експерти зазначають, що підвищення орендних ставок та зборів на окупованому півострові пов’язане з дефіцитом бюджету РФ, який максимально спрямовується на фінансування війни проти України. Фактично, кримських підприємців змушують оплачувати ракети, якими Росія атакує українські міста.
"Невже ми голосували за Росію для того, щоб вона залишила нас без засобів до існування? Ви подивіться, тут 300 осіб залишаються на старості без нічого. Куди нам іти?", - бідкаються жителі півострова на відео.
Браво.
Людских культур не просыхала плесень -
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - Россия - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины -
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды…
Максимилиан Волошин.
А тепер - їжте досхочу, не обляпайтесь...
Зараз так само, як на цих дятлів дивлюсь на наших, які виходять перекривати дороги, бо електрики нема - ви ж самі цього хотіли, самі це обрали - війну у кожну хату.
Тепер "сьорбнули"...
Потім у 12-му з жінкою поїхали автівкою на тиждень на ЮБК відпочити, подивитись визначні міста, поки інуковощч його не ухайдокав. А виявилось що як у воду дивився - овощч Крим ***** здав. То й тоді дивувались совковому сервісу.
бо на юбк був махровий совок
Они думали им вернут СССР и молодость. Это дремучий менталитет российской деревни и таежных гарнизонов куда все им привозят и чужих не пускают.
