Російські пропагандистські медіа оприлюднили сюжет про "святкування Нового року" в повністю знищеній Мар’їнці Донецької області, де після багатомісячних обстрілів не залишилося жодної інфраструктури для життя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у відео показано єдину мешканку міста, яке перебуває в руїнах: без електропостачання, води, газу та медичної допомоги. За відсутності будь-яких умов для нормального існування, жінку знімають під прицілом камер як елемент "позитивного" інформаційного наративу.

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Мар’їнка була фактично стерта з лиця землі внаслідок дій російської армії. Більшість будівель зруйновані, місто непридатне для проживання, а цивільне населення було змушене евакуюватися. Попри це, російська пропаганда намагається подати ситуацію як приклад "повернення мирного життя".

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