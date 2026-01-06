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Єдина мешканка знищеної Мар’їнки святкує Новий Рік під прицілом камер російських пропагандистів. ВIДЕО

Російські пропагандистські медіа оприлюднили сюжет про "святкування Нового року" в повністю знищеній Мар’їнці Донецької області, де після багатомісячних обстрілів не залишилося жодної інфраструктури для життя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у відео показано єдину мешканку міста, яке перебуває в руїнах: без електропостачання, води, газу та медичної допомоги. За відсутності будь-яких умов для нормального існування, жінку знімають під прицілом камер як елемент "позитивного" інформаційного наративу.

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Мар’їнка була фактично стерта з лиця землі внаслідок дій російської армії. Більшість будівель зруйновані, місто непридатне для проживання, а цивільне населення було змушене евакуюватися. Попри це, російська пропаганда намагається подати ситуацію як приклад "повернення мирного життя".

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Новий рік (501) окупація (6995) пропаганда (2955) Мар’їнка (2)
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Топ коментарі
+34
Апофеоз морального гниття та деградації.
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06.01.2026 09:54 Відповісти
+33
Судя по морде, где-то рядом есть тайный продуктовый склад. Поэтому не стала никуда уезжать.
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06.01.2026 10:00 Відповісти
+27
У тьотки життя вдалося
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06.01.2026 09:54 Відповісти

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