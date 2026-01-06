РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8959 посетителей онлайн
Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
14 505 43

Единственная жительница уничтоженной Марьинки празднует Новый год под прицелом камер российских пропагандистов. ВИДЕО

Российские пропагандистские СМИ обнародовали сюжет о "праздновании Нового года" в полностью разрушенной Марьинке Донецкой области, где после многомесячных обстрелов не осталось никакой инфраструктуры для жизни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в видео показана единственная жительница города, который находится в руинах: без электроснабжения, воды, газа и медицинской помощи. При отсутствии каких-либо условий для нормального существования, женщину снимают под прицелом камер как элемент "позитивного" информационного нарратива.

Смотрите: На росТВ призывают уничтожать население Украины: Пусть Галя из Чернигова сдыхает в коликах. ВИДЕО

Марьинка была фактически стерта с лица земли в результате действий российской армии. Большинство зданий разрушены, город непригоден для проживания, а гражданское население было вынуждено эвакуироваться. Несмотря на это, российская пропаганда пытается представить ситуацию как пример "возвращения мирной жизни".

Смотрите также: В оккупированном Донецке мужчина начал стрелять из автомата в супермаркете. ВИДЕО

Читайте: Человеческие потери РФ огромны, захваченные территории - не показатель победы, - Зеленский

Автор: 

Новый год (804) оккупация (10321) пропаганда (3805) Марьинка (2)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Апофеоз морального гниття та деградації.
показать весь комментарий
06.01.2026 09:54 Ответить
+33
Судя по морде, где-то рядом есть тайный продуктовый склад. Поэтому не стала никуда уезжать.
показать весь комментарий
06.01.2026 10:00 Ответить
+27
У тьотки життя вдалося
показать весь комментарий
06.01.2026 09:54 Ответить

Загрузка...

 
 