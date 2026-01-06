Единственная жительница уничтоженной Марьинки празднует Новый год под прицелом камер российских пропагандистов. ВИДЕО
Российские пропагандистские СМИ обнародовали сюжет о "праздновании Нового года" в полностью разрушенной Марьинке Донецкой области, где после многомесячных обстрелов не осталось никакой инфраструктуры для жизни.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в видео показана единственная жительница города, который находится в руинах: без электроснабжения, воды, газа и медицинской помощи. При отсутствии каких-либо условий для нормального существования, женщину снимают под прицелом камер как элемент "позитивного" информационного нарратива.
Марьинка была фактически стерта с лица земли в результате действий российской армии. Большинство зданий разрушены, город непригоден для проживания, а гражданское население было вынуждено эвакуироваться. Несмотря на это, российская пропаганда пытается представить ситуацию как пример "возвращения мирной жизни".
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