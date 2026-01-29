"Украина работу давала": крымские предприниматели обвинили оккупационные власти в уничтожении их бизнеса

В оккупированном Крыму нарастает социальная напряженность из-за экономического давления со стороны так называемой "власти". Как сообщает Цензор.НЕТ, предприниматели рынка в поселке Курман (ранее Красногвардейское) выступили с открытым протестом против резкого повышения арендной платы, что фактически лишает их средств к существованию.

Люди, которые 11 лет назад верили пропаганде, теперь открыто сравнивают свое нынешнее положение с периодом до оккупации, констатируя полный крах экономических ожиданий.

Главные тезисы протестующих:

  • Потеря работы: Жители Крыма прямо заявляют: "Украина работу давала, а при России остались без работы". По словам предпринимателей, действия оккупационной администрации дискредитируют саму РФ.

  • Возрастной ценз: Большинство тех, кто работает на рынке - люди в возрасте от 40 до 60 лет. Они отмечают, что в случае закрытия рабочих мест из-за непомерной аренды, найти другую работу в таком возрасте в Крыму невозможно.

  • Обращение к Аксенову: Предприниматели записали видеообращение к "главе республики" Аксенову и прокуратуре, обвиняя местную администрацию в подрыве доверия к власти.

Контекст

Эксперты отмечают, что повышение арендных ставок и сборов на оккупированном полуострове связано с дефицитом бюджета РФ, который максимально направляется на финансирование войны против Украины. Фактически, крымских предпринимателей заставляют оплачивать ракеты, которыми Россия атакует украинские города.

"Неужели мы голосовали за Россию для того, чтобы она оставила нас без средств к существованию? Вы посмотрите, здесь 300 человек остаются на старости без ничего. Куда нам идти?", - жалуются жители полуострова на видео.

+42
Так ви ж камушки с нєба хотіли. Маєте…
показать весь комментарий
29.01.2026 09:39 Ответить
+28
Реліктові ліси вирубали, море спаскудили, палаців набудували, землі відібрали, води немає, медицини немає, туристів немає.

Браво.
показать весь комментарий
29.01.2026 09:46 Ответить
+24
Довбойоби, перед тим, як кликати до себе руzzкємір, мали поїхати на рашку, тільки не у маацкву чи санктлєнінград, а десь у райцентр і пожити там з місяць, щоби побачити його зсередини. Бо справжній руzzкємір ось саме такий і є, а не той,що бачили по телевізору.
А тепер - їжте досхочу, не обляпайтесь...
показать весь комментарий
29.01.2026 09:56 Ответить
Це ще цвяточкі , камушкі будуть пізніше.
показать весь комментарий
29.01.2026 10:43 Ответить
І?...
показать весь комментарий
29.01.2026 09:44 Ответить
Нічого, дідусь Пу навчить Україну любити.
показать весь комментарий
29.01.2026 09:46 Ответить
«Здесь, в этих складках моря и земли,
Людских культур не просыхала плесень -
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - Россия - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины -
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды…

Максимилиан Волошин.
показать весь комментарий
29.01.2026 10:25 Ответить
идите работать на трассу
показать весь комментарий
29.01.2026 09:49 Ответить
До кого будуть звертатися виборці зЕленскага?...
показать весь комментарий
29.01.2026 09:51 Ответить
А кримчани "ЗЕленскага" вибирали?
показать весь комментарий
29.01.2026 09:53 Ответить
Як до кого, до зЕленскаго,у нас же царь хороший а бояре плахіє.
показать весь комментарий
29.01.2026 10:47 Ответить
та нащо їм було дивитись в натурі? По кретиноскопу ж такі красиві картинки ходили....
показать весь комментарий
29.01.2026 10:00 Ответить
Саме так в нас обрали зє-какуюразніцу, то чи далеко ми втекли від цих кримчан???
Зараз так само, як на цих дятлів дивлюсь на наших, які виходять перекривати дороги, бо електрики нема - ви ж самі цього хотіли, самі це обрали - війну у кожну хату.
показать весь комментарий
29.01.2026 12:17 Ответить
Я тебе прошу-у... Марна справа... Я служив у Криму, в 1994-му... Пробував розказать їм ТЕ САМЕ, про що ти пишеш... Був "крик в пустку"... Я їм тоді сказав - "Вам треба самим цього "сьорбнуть"...
Тепер "сьорбнули"...
показать весь комментарий
29.01.2026 11:33 Ответить
Я у ватастополі був у відрядженні десь з півроку 1998 - 99 і тоді дивувався їх совковості - червоні прапори і камунячі демонстрації у центрі міста, неможливість увечері знайти працюючу аптеку тощо. Для одесита це було дико вже тоді.
Потім у 12-му з жінкою поїхали автівкою на тиждень на ЮБК відпочити, подивитись визначні міста, поки інуковощч його не ухайдокав. А виявилось що як у воду дивився - овощч Крим ***** здав. То й тоді дивувались совковому сервісу.
показать весь комментарий
29.01.2026 12:30 Ответить
ми після 2002 туди тільки на палатки їздили на віндсерфінг
бо на юбк був махровий совок
показать весь комментарий
29.01.2026 13:04 Ответить
Як не прикро це констатувати але Україні та українцям краще буде без бидломаси яка постійно голосувала за "янукивичів" та регіоналів які тягнули нас в жору росії.
показать весь комментарий
29.01.2026 09:57 Ответить
ну так, але земельку треба всетаки повернути, а бидломаса, що ще залишилась може депортуватись на підарасію.
показать весь комментарий
29.01.2026 17:14 Ответить
Підвищення орендної плати з-за значної інфляції - це ще не найбільші втрати тих торговців...
показать весь комментарий
29.01.2026 10:02 Ответить
скрєпєши хороняки ватнічки ! у вас є рускай язиг ! гордітєсь чого скиглете
показать весь комментарий
29.01.2026 10:06 Ответить
В тому є деякий позитив.В прибалтійських містах з російськомовним населенням руський мір перелякано затих і затаївся.Скажімо в естонській Нарві,де майже дев"яносто відсотків російськомовних вже давно не чутно всяких там "путінпріді,путінввєді"...Дійшло до москальських голів як їм повезло жити "вдалі ат рускава міра",в разі приходу якого мужиков погонять на бойню а баби будуть отак збиратись і скиглити "за шо баролісь,за шо галасавалі?".Так от за нєво і галасавалі,он і прішол а ви єво нє узналі...вашу мать?!
показать весь комментарий
29.01.2026 10:09 Ответить
ніфіга їм не дійшло, просто питання поставили чітко і просто, хочеш підарасію, копняка під зад і на підарасії.
показать весь комментарий
29.01.2026 17:15 Ответить
Підняли податки й ціни не тільки у Криму. Всюди у рашці. Але, в нас не краще. До речі, при Україні "підприємцям" у Криму добре жилось, бо була по суті анархія, на податки великий болт забивали й держава на це скрізь пальці дивилась. Татари, знову ж таки, самі захоплювали землі й мутили будь-що. Як тільки держава намагалась це взяти під свій контроль, починались воплі про "утиск корінного народа". Коли прийшла рашка, така фігня вже не конала, й вони почали скулити.
показать весь комментарий
29.01.2026 10:12 Ответить
так, свох будки собачі ставили де були гарні ділянки землі, навіть в заповідних зонах і верещали, що їх права порушують, узаконювали самозахвати і продавали втридорога і починали кіно знову. кацапи це їм швидко обламали.
показать весь комментарий
29.01.2026 17:18 Ответить
А шо такоє, крисчани?

показать весь комментарий
29.01.2026 10:16 Ответить
вы как челобитную продаете холопы, на колени псы смердящие!!🤣😂🤪🤡😆
показать весь комментарий
29.01.2026 10:36 Ответить
"Мы голосовали за росию", слід чути, як "ми зрадили свою країну заради "довгих рублів", а тепер росія викидує нас на смітник..." А що зі зрадниками буває якось інакше, чи не такої винагороди ви чекали за свою зраду?
показать весь комментарий
29.01.2026 10:36 Ответить
Где тот танцующий морячок, не вижу?!🤣😂🤪🤡😆
показать весь комментарий
29.01.2026 10:37 Ответить
Умер от счастья что живет уже на раше
показать весь комментарий
29.01.2026 10:50 Ответить
Камнем с неба завалило!!😆😂🤣
показать весь комментарий
29.01.2026 15:08 Ответить
Валить до морячка тварі кацапськи... наволоч савецька....повиздихуйте там всі... Слава Україні !!!
показать весь комментарий
29.01.2026 10:54 Ответить
Голосували за расію? Їжте.
показать весь комментарий
29.01.2026 11:02 Ответить
Де там морячок?
показать весь комментарий
29.01.2026 11:39 Ответить
Так напевно вже черв'яки доїдають.
показать весь комментарий
29.01.2026 11:59 Ответить
Вам же альтернативу дають, що ще треба? Не хочеш живим торгувати іди здохнути на есвео!
показать весь комментарий
29.01.2026 11:42 Ответить
Дивіться на ці "малароскіє *********", от саме за них зараз Україна стікає кров'ю. Якби ці тіла у 2014 році вийшли на масові мітинги і перекрили рух казлорилих військових і почали допомогати ЗСУ то окупації АР Крим би не відбулось. Відповідно і не було б знищеного Маріуполя, закатованого Ізюму, Бучі, Ірпіня, окупованого Херсону. В Тернопіль би не прилетіла ракета і не забрала б одразу стільки життів. Вугледар би не був зараз руїною. Ми б як і завжди зараз будували б плани на літо і готувались би до відпустки десь у Ялті або Затоці. А нормальні люди з Криму їхали б зимою на відпочинок у Карпати. Але ні... ці істоти захотіли "камні с нєба". Тепер можете виключно сходити н....х...й. І взагалі, де фЕЕсбЕ, на підвал цих крєпасних, нехай відчують всю братню любов. А то іш ти, протів царя виступіть здумалі!
показать весь комментарий
29.01.2026 11:58 Ответить

Они думали им вернут СССР и молодость. Это дремучий менталитет российской деревни и таежных гарнизонов куда все им привозят и чужих не пускают.
показать весь комментарий
29.01.2026 12:25 Ответить
так Крим ними і населяли, билота відставна кацапська отримувала квартири в Криму, і навіть після незалежності ті скоти сюди їхали, нерухомість купували, пенсію отримували, а ті підари, що служили в Севастополі теж пільгово отримували громадянство і квартири, а українцям хрін, не було часу і кому в Україні зайнятись тим питанням своєчасно.
показать весь комментарий
29.01.2026 17:23 Ответить
максимальний геноцид населення на окупованих територіях, це абсолютно стандартна практика. На їх місце навезуть чурок з камадрищенська, ті будуть щасливі
показать весь комментарий
29.01.2026 12:42 Ответить
не називайте цих істот крисчанами
в мене є криса
то миле та добре створіння ніякої шкоди від нього
а як йогурт сьорбає!!! кришку лапками тягне собі....
навіть лайно її сухе як котячий корм
😂
показать весь комментарий
29.01.2026 13:08 Ответить
то щурик, але шкоди немає поки поки годують і дивляться за ним, а залиш без нагляду і буде біда. отак і крисчан, залишли без нагляду і наробили біди і собі і людям.
показать весь комментарий
29.01.2026 17:29 Ответить
А может референдум?
показать весь комментарий
29.01.2026 14:43 Ответить
Ой, а шо такое?
показать весь комментарий
29.01.2026 14:54 Ответить
Нехай ці падли в лігу сексуальних реформ скаржаться.. а україньського паспорту в цих тварин не повинно бути! Агов зеля криворогульний - працюй нарешті!
показать весь комментарий
29.01.2026 21:34 Ответить
путін, ввіді вайска! да?
показать весь комментарий
29.01.2026 22:17 Ответить
 
 