В оккупированном Крыму нарастает социальная напряженность из-за экономического давления со стороны так называемой "власти". Как сообщает Цензор.НЕТ, предприниматели рынка в поселке Курман (ранее Красногвардейское) выступили с открытым протестом против резкого повышения арендной платы, что фактически лишает их средств к существованию.

Люди, которые 11 лет назад верили пропаганде, теперь открыто сравнивают свое нынешнее положение с периодом до оккупации, констатируя полный крах экономических ожиданий.

Главные тезисы протестующих:

Потеря работы: Жители Крыма прямо заявляют: "Украина работу давала, а при России остались без работы". По словам предпринимателей, действия оккупационной администрации дискредитируют саму РФ.

Возрастной ценз: Большинство тех, кто работает на рынке - люди в возрасте от 40 до 60 лет. Они отмечают, что в случае закрытия рабочих мест из-за непомерной аренды, найти другую работу в таком возрасте в Крыму невозможно.

Обращение к Аксенову: Предприниматели записали видеообращение к "главе республики" Аксенову и прокуратуре, обвиняя местную администрацию в подрыве доверия к власти.

Контекст

Эксперты отмечают, что повышение арендных ставок и сборов на оккупированном полуострове связано с дефицитом бюджета РФ, который максимально направляется на финансирование войны против Украины. Фактически, крымских предпринимателей заставляют оплачивать ракеты, которыми Россия атакует украинские города.

"Неужели мы голосовали за Россию для того, чтобы она оставила нас без средств к существованию? Вы посмотрите, здесь 300 человек остаются на старости без ничего. Куда нам идти?", - жалуются жители полуострова на видео.

