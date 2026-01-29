"Украина работу давала": крымские предприниматели обвинили оккупационные власти в уничтожении их бизнеса
В оккупированном Крыму нарастает социальная напряженность из-за экономического давления со стороны так называемой "власти". Как сообщает Цензор.НЕТ, предприниматели рынка в поселке Курман (ранее Красногвардейское) выступили с открытым протестом против резкого повышения арендной платы, что фактически лишает их средств к существованию.
Люди, которые 11 лет назад верили пропаганде, теперь открыто сравнивают свое нынешнее положение с периодом до оккупации, констатируя полный крах экономических ожиданий.
Главные тезисы протестующих:
-
Потеря работы: Жители Крыма прямо заявляют: "Украина работу давала, а при России остались без работы". По словам предпринимателей, действия оккупационной администрации дискредитируют саму РФ.
-
Возрастной ценз: Большинство тех, кто работает на рынке - люди в возрасте от 40 до 60 лет. Они отмечают, что в случае закрытия рабочих мест из-за непомерной аренды, найти другую работу в таком возрасте в Крыму невозможно.
-
Обращение к Аксенову: Предприниматели записали видеообращение к "главе республики" Аксенову и прокуратуре, обвиняя местную администрацию в подрыве доверия к власти.
Контекст
Эксперты отмечают, что повышение арендных ставок и сборов на оккупированном полуострове связано с дефицитом бюджета РФ, который максимально направляется на финансирование войны против Украины. Фактически, крымских предпринимателей заставляют оплачивать ракеты, которыми Россия атакует украинские города.
"Неужели мы голосовали за Россию для того, чтобы она оставила нас без средств к существованию? Вы посмотрите, здесь 300 человек остаются на старости без ничего. Куда нам идти?", - жалуются жители полуострова на видео.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Браво.
Людских культур не просыхала плесень -
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - Россия - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины -
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды…
Максимилиан Волошин.
А тепер - їжте досхочу, не обляпайтесь...
Зараз так само, як на цих дятлів дивлюсь на наших, які виходять перекривати дороги, бо електрики нема - ви ж самі цього хотіли, самі це обрали - війну у кожну хату.
Тепер "сьорбнули"...
Потім у 12-му з жінкою поїхали автівкою на тиждень на ЮБК відпочити, подивитись визначні міста, поки інуковощч його не ухайдокав. А виявилось що як у воду дивився - овощч Крим ***** здав. То й тоді дивувались совковому сервісу.
бо на юбк був махровий совок
Они думали им вернут СССР и молодость. Это дремучий менталитет российской деревни и таежных гарнизонов куда все им привозят и чужих не пускают.
в мене є криса
то миле та добре створіння ніякої шкоди від нього
а як йогурт сьорбає!!! кришку лапками тягне собі....
навіть лайно її сухе як котячий корм
😂