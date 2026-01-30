ЕС открыл дело против Словакии из-за действий правительства
Европейская комиссия начала расследование в отношении Словакии из-за ликвидации бюро защиты информаторов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico.
Решение Брюсселя стало очередным этапом конфликта с правительством Словакии по поводу соблюдения принципов верховенства права. Еврокомиссия раскритиковала планы правительства Роберта Фицо создать новую институцию вместо независимого бюро.
ЕК считает действия Словакии нарушением права ЕС
В исполнительном органе ЕС подчеркнули, что новая структура предусматривает политическое назначение руководства. Такой подход, по мнению Брюсселя, противоречит европейскому законодательству. Это создает риски для независимости защиты информаторов.
В Еврокомиссии отметили, что решение приняли на фоне давления со стороны европейских депутатов и общественных организаций. Они требуют реагирования на действия власти Фицо против независимых институтов.
"Комиссия считает, что этот закон нарушает правила ЕС", – говорится в официальной записке Европейской комиссии.
Братиславе дали месяц на объяснения
Глава бюро защиты информаторов Зузана Длугошова заявила, что власти Словакии неоднократно предупреждали о возможных последствиях. По ее словам, игнорирование экспертных рекомендаций привело к вмешательству ЕС.
Брюссель предоставил Братиславе один месяц для официального ответа. В случае отсутствия убедительных аргументов возможны дальнейшие шаги. Они могут включать сокращение финансирования из бюджета ЕС.
После возвращения Роберта Фицо к власти в 2023 году правительство ликвидировало ряд антикоррупционных органов. В частности, была отменена Специальная прокуратура и расформировано подразделение NAKA.
- Ранее ЕК уже запускала процедуру нарушения из-за изменений в Конституцию Словакии.
Напомним, Словакия присоединится к Венгрии в иске в Европейский суд против решения ЕС отказаться от импорта российского газа.
