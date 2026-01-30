ЕС открыл дело против Словакии из-за действий правительства

Европейская комиссия начала расследование в отношении Словакии из-за ликвидации бюро защиты информаторов.

Решение Брюсселя стало очередным этапом конфликта с правительством Словакии по поводу соблюдения принципов верховенства права. Еврокомиссия раскритиковала планы правительства Роберта Фицо создать новую институцию вместо независимого бюро.

ЕК считает действия Словакии нарушением права ЕС

В исполнительном органе ЕС подчеркнули, что новая структура предусматривает политическое назначение руководства. Такой подход, по мнению Брюсселя, противоречит европейскому законодательству. Это создает риски для независимости защиты информаторов.

В Еврокомиссии отметили, что решение приняли на фоне давления со стороны европейских депутатов и общественных организаций. Они требуют реагирования на действия власти Фицо против независимых институтов.

"Комиссия считает, что этот закон нарушает правила ЕС", – говорится в официальной записке Европейской комиссии.

Братиславе дали месяц на объяснения

Глава бюро защиты информаторов Зузана Длугошова заявила, что власти Словакии неоднократно предупреждали о возможных последствиях. По ее словам, игнорирование экспертных рекомендаций привело к вмешательству ЕС.

Брюссель предоставил Братиславе один месяц для официального ответа. В случае отсутствия убедительных аргументов возможны дальнейшие шаги. Они могут включать сокращение финансирования из бюджета ЕС.

После возвращения Роберта Фицо к власти в 2023 году правительство ликвидировало ряд антикоррупционных органов. В частности, была отменена Специальная прокуратура и расформировано подразделение NAKA.

  • Ранее ЕК уже запускала процедуру нарушения из-за изменений в Конституцию Словакии.

Напомним, Словакия присоединится к Венгрии в иске в Европейский суд против решения ЕС отказаться от импорта российского газа.

А Угорщина хіба краще ? Це ж агенти Путлера !
30.01.2026 20:03 Ответить
Ой!... 🙆
30.01.2026 20:05 Ответить
Фіцо вирішив узять приклад з нашого "Блазня"?
30.01.2026 20:17 Ответить
Если в доме завелись крысы, их нужно ликвидировать!
30.01.2026 20:20 Ответить
Мабуть в цій справі його надихає сам найвеличніший......тобто як антикори обклали члєнограя та його шоблу з усіх сторін. Фіцо не хоче опинитися в такій же ситуації.
30.01.2026 20:42 Ответить
Ой! А шо сі стало?
А там ще Угорщина може потрапити під "око великого брата"...
Як там казало одне ботоксне чмо - "двіжуха" пішла...
30.01.2026 20:47 Ответить
Цей фіцо такий **** тупий...рубить сук на якому сидить...
31.01.2026 01:27 Ответить
Я считаю что нет независимых организаций . Эта организация не Словакии а ЕС .
31.01.2026 08:38 Ответить
 
 