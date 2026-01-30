ЕС открыл дело против Словакии из-за действий правительства

Европейская комиссия начала расследование в отношении Словакии из-за ликвидации бюро защиты информаторов.

Решение Брюсселя стало очередным этапом конфликта с правительством Словакии по поводу соблюдения принципов верховенства права. Еврокомиссия раскритиковала планы правительства Роберта Фицо создать новую институцию вместо независимого бюро.

ЕК считает действия Словакии нарушением права ЕС

В исполнительном органе ЕС подчеркнули, что новая структура предусматривает политическое назначение руководства. Такой подход, по мнению Брюсселя, противоречит европейскому законодательству. Это создает риски для независимости защиты информаторов.

В Еврокомиссии отметили, что решение приняли на фоне давления со стороны европейских депутатов и общественных организаций. Они требуют реагирования на действия власти Фицо против независимых институтов.

"Комиссия считает, что этот закон нарушает правила ЕС", – говорится в официальной записке Европейской комиссии.

Братиславе дали месяц на объяснения

Глава бюро защиты информаторов Зузана Длугошова заявила, что власти Словакии неоднократно предупреждали о возможных последствиях. По ее словам, игнорирование экспертных рекомендаций привело к вмешательству ЕС.

Брюссель предоставил Братиславе один месяц для официального ответа. В случае отсутствия убедительных аргументов возможны дальнейшие шаги. Они могут включать сокращение финансирования из бюджета ЕС.

После возвращения Роберта Фицо к власти в 2023 году правительство ликвидировало ряд антикоррупционных органов. В частности, была отменена Специальная прокуратура и расформировано подразделение NAKA.

Ранее ЕК уже запускала процедуру нарушения из-за изменений в Конституцию Словакии.

