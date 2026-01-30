ЄС відкрив справу проти Словаччини через дії уряду

Європейська комісія розпочала розслідування щодо Словаччини через ліквідацію бюро захисту інформаторів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Politico.

Рішення Брюсселя стало черговим етапом конфлікту з урядом Словаччини щодо дотримання принципів верховенства права. Єврокомісія розкритикувала плани уряду Роберта Фіцо створити нову інституцію замість незалежного бюро.

ЄК вважає дії Словаччини порушенням права ЄС

У виконавчому органі ЄС наголосили, що нова структура передбачає політичне призначення керівництва. Такий підхід, на думку Брюсселя, суперечить європейському законодавству. Це створює ризики для незалежності захисту інформаторів.

У Єврокомісії зазначили, що рішення ухвалили на тлі тиску з боку європейських депутатів і громадських організацій. Вони вимагають реагування на дії влади Фіцо проти незалежних інституцій.

"Комісія вважає, що цей закон порушує правила ЄС", – йдеться в офіційній записці Європейської комісії.

Братиславі дали місяць на пояснення

Голова бюро захисту інформаторів Зузана Длугошова заявила, що владу Словаччини неодноразово попереджали про можливі наслідки. За її словами, ігнорування експертних рекомендацій призвело до втручання ЄС.

Брюссель надав Братиславі один місяць для офіційної відповіді. У разі відсутності переконливих аргументів можливі подальші кроки. Вони можуть включати скорочення фінансування з бюджету ЄС.

Після повернення Роберта Фіцо до влади у 2023 році уряд ліквідував низку антикорупційних органів. Зокрема було скасовано Спеціальну прокуратуру та розформовано підрозділ NAKA.

Раніше ЄК уже запускала процедуру порушення через зміни до Конституції Словаччини.

