Пророссийские силы Польши проводят съезд в поместье под Варшавой: владелец помещения пообещал передать деньги Украине

В польском Лохуве проходит конгресс "Конфедерации Короны"

Руководство поместья в польском городе Лохув решило передать деньги на помощь Украине после того, как в заведении состоится конгресс ультраправой и антиукраинской партии "Конфедерация".

Об этом сообщает Rzeczpospolita, информирует Цензор.НЕТ.

Ультраправые силы собрались на съезд

Мероприятие под названием "Конгресс национальных экономических и местных инициатив" состоялось в гостиничном комплексе в городке Лохув недалеко от Варшавы. Мероприятие организовано "Конфедерацией Польской Короны" Гжегожа Брауна.

Сообщается, что конгресс имеет целью "определить направление и показать, как может выглядеть государство, управляемое ответственно, суверенно и эффективно".

Участие в мероприятии было платным и колебалось от 150 злотых (цена для студентов) до 5 тыс. злотых (пакет "Меценат события"). Всего было приглашено более 550 участников.

Местные жители выступили против мероприятия 

Информация о конгрессе "Конфедерации" вызвала возмущение среди местных жителей. Несколько тысяч человек подписали петицию к руководству гостиничной сети Arche SA с просьбой отказать политикам в проведении мероприятия.

В ответ компания пояснила, что в соответствии с законом не может проводить отбор организаторов или их гостей, а только проверять документы, необходимые для подачи заказа и заключения договора. Вопросы организации мероприятий всегда решают непосредственно отдельные отели.

"Соответствующим адресатом, имеющим полные полномочия для решения возможных вопросов, связанных с вышеупомянутым конгрессом, являются уполномоченные государственные органы, на решения которых мы должным образом и быстро отреагируем. Со своей стороны, мы сообщили о событии службы, ответственные за безопасность мероприятия", - говорится в заявлении.

Доход от мероприятия пойдет на помощь Украине

В свою очередь президент Arche Владислав Гроховский сказал, что такое событие, как упомянутый конгресс, является "топливом для экстремизма, нагнетания спирали раздора и радикализма".

"Мы абсолютно не согласны с господином Брауном. Поэтому я решил, что весь доход от этого мероприятия будет передан на помощь Украине, которую мы очень сильно поддерживаем с первого дня войны", - заявил Гроховский.

Он добавил, что "Конфедерация Польской Короны" является опасным движением, и власть не должна игнорировать подобные мероприятия.

Напомним, что лидер "Конфедерации" - Гжегож Браун известен своими антиукраинскими выходками. В мае 2025 года сообщалось, что польская полиция расследует дело о срыве украинского флага со здания мэрии в городе Бяла Подляска Люблинского воеводства во время митинга пророссийского кандидата в президенты Польши и депутата Европарламента Гжегожа Брауна.

Другие провокации Брауна

  • Ранее Браун уже сорвал минуту молчания во время специального пленарного заседания, посвященного памяти жертв Холокоста, использовал огнетушитель, чтобы осквернить менору, зажженную на Хануку в польском парламенте.
  • Также он осквернил рождественскую елку, украшенную игрушками с флагами ЕС и Украины.
  • Кроме того, он был привлечен к антиукраинскому митингу в Варшаве, на который не пришел ни один участник.

Проросійські сили Польщі збираються передати гроші Зеленському. Це зрозуміло. Не зрозуміло до чого тут Україна.
01.02.2026 02:12 Ответить
Може, почнете читати щось, окрім заголовків?
01.02.2026 10:25 Ответить
Pan Lipko де там написано, що проросійські сили передають кошти Україні? Одразу перший фраза - *КЕРІВНИЦТВО* маєтку в польському місті Лохув вирішило передати гроші на допомогу Україні....то чого там проросійські сили?
Іноді коментатори такі до смішного цікаві
01.02.2026 10:42 Ответить
Ці мерзотники прорашиські принесуть горе та страждання Полякам якщо вони не почнуть їх знищувати а гратимуться у демократію з ворогами(про-рашистами) як і Україні.
01.02.2026 02:30 Ответить
Мали б совість… не приймали б
01.02.2026 02:39 Ответить
На жаль, не можуть. В ЄС є закон, що зобов'язує надавати приміщення для проведення конференцій та з'їздів УСІМ політичним силам та партіям.

Колись у вихідні німецька АфД збирала свою конференцію у приміщенні гімназії, де тоді вчився мій син. Вчителі, діти та батьки були дуже проти, і тоді у мерії нам пояснили про цей закон.
І тоді ми усі зібралися на велику демонстрацію у дворі школи - усі: вчителі, батьки, діти від 10 до майже 20 років були з білими трояндами (бо гімназія наша була імені засновників антифашистської організації "Біла троянда", яких вбили нацисти у роки війни). Конференція пройшла, але її учасникам було дуже незручно та неприємно.
А цей готель передає зібрані гроші Україні! Браво! Гарний плювок в обличчя мерзотині з "Конфедерації"!
01.02.2026 10:37 Ответить
почекайте хай зеля картку монобанку кине, можна також криптою
01.02.2026 02:57 Ответить
це ж просто
зібрати цю погань у дім
зачинити на замки
підпалити... та тікати

ну німці ж знають як....
руки то помнять....
01.02.2026 08:31 Ответить
Один уже выбрал в жопу раз, в второй - вилкой в глаз!
01.02.2026 11:47 Ответить
Сусіди близькі вороги тчжкі
01.02.2026 14:39 Ответить
И цену там выставить за помещение в сотню млн евро за аренду на вечер
01.02.2026 15:28 Ответить
 
 