Пророссийские силы Польши проводят съезд в поместье под Варшавой: владелец помещения пообещал передать деньги Украине
Руководство поместья в польском городе Лохув решило передать деньги на помощь Украине после того, как в заведении состоится конгресс ультраправой и антиукраинской партии "Конфедерация".
Об этом сообщает Rzeczpospolita, информирует Цензор.НЕТ.
Ультраправые силы собрались на съезд
Мероприятие под названием "Конгресс национальных экономических и местных инициатив" состоялось в гостиничном комплексе в городке Лохув недалеко от Варшавы. Мероприятие организовано "Конфедерацией Польской Короны" Гжегожа Брауна.
Сообщается, что конгресс имеет целью "определить направление и показать, как может выглядеть государство, управляемое ответственно, суверенно и эффективно".
Участие в мероприятии было платным и колебалось от 150 злотых (цена для студентов) до 5 тыс. злотых (пакет "Меценат события"). Всего было приглашено более 550 участников.
Местные жители выступили против мероприятия
Информация о конгрессе "Конфедерации" вызвала возмущение среди местных жителей. Несколько тысяч человек подписали петицию к руководству гостиничной сети Arche SA с просьбой отказать политикам в проведении мероприятия.
В ответ компания пояснила, что в соответствии с законом не может проводить отбор организаторов или их гостей, а только проверять документы, необходимые для подачи заказа и заключения договора. Вопросы организации мероприятий всегда решают непосредственно отдельные отели.
"Соответствующим адресатом, имеющим полные полномочия для решения возможных вопросов, связанных с вышеупомянутым конгрессом, являются уполномоченные государственные органы, на решения которых мы должным образом и быстро отреагируем. Со своей стороны, мы сообщили о событии службы, ответственные за безопасность мероприятия", - говорится в заявлении.
Доход от мероприятия пойдет на помощь Украине
В свою очередь президент Arche Владислав Гроховский сказал, что такое событие, как упомянутый конгресс, является "топливом для экстремизма, нагнетания спирали раздора и радикализма".
"Мы абсолютно не согласны с господином Брауном. Поэтому я решил, что весь доход от этого мероприятия будет передан на помощь Украине, которую мы очень сильно поддерживаем с первого дня войны", - заявил Гроховский.
Он добавил, что "Конфедерация Польской Короны" является опасным движением, и власть не должна игнорировать подобные мероприятия.
Напомним, что лидер "Конфедерации" - Гжегож Браун известен своими антиукраинскими выходками. В мае 2025 года сообщалось, что польская полиция расследует дело о срыве украинского флага со здания мэрии в городе Бяла Подляска Люблинского воеводства во время митинга пророссийского кандидата в президенты Польши и депутата Европарламента Гжегожа Брауна.
Другие провокации Брауна
- Ранее Браун уже сорвал минуту молчания во время специального пленарного заседания, посвященного памяти жертв Холокоста, использовал огнетушитель, чтобы осквернить менору, зажженную на Хануку в польском парламенте.
- Также он осквернил рождественскую елку, украшенную игрушками с флагами ЕС и Украины.
- Кроме того, он был привлечен к антиукраинскому митингу в Варшаве, на который не пришел ни один участник.
Іноді коментатори такі до смішного цікаві
Колись у вихідні німецька АфД збирала свою конференцію у приміщенні гімназії, де тоді вчився мій син. Вчителі, діти та батьки були дуже проти, і тоді у мерії нам пояснили про цей закон.
І тоді ми усі зібралися на велику демонстрацію у дворі школи - усі: вчителі, батьки, діти від 10 до майже 20 років були з білими трояндами (бо гімназія наша була імені засновників антифашистської організації "Біла троянда", яких вбили нацисти у роки війни). Конференція пройшла, але її учасникам було дуже незручно та неприємно.
А цей готель передає зібрані гроші Україні! Браво! Гарний плювок в обличчя мерзотині з "Конфедерації"!
зібрати цю погань у дім
зачинити на замки
підпалити... та тікати
ну німці ж знають як....
руки то помнять....